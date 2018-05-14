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В Приморье начал работу торгово-складской комплекс площадью 911 кв. м
Компания «ДОТИ» в статусе резидента свободного порта построила и запустила торгово-складской комплекс во Владивостоке. Проект реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвестиционные вложения составили 3,7 млн рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Современный придорожный торгово-складской комплекс общей площадью 911 квадратных метров предоставляет складские помещения для оптовой и розничной торговли. Услугами комплекса, оборудованного площадками для подъездов, разгрузки и погрузки товаров, могут воспользоваться оптовые, мелкооптовые и розничные компании, занимающиеся продажей непродовольственных товаров.
«Наличие льгот и преференций, предоставляемых резидентам свободного порта Владивосток, помогает нам оказывать услуги по конкурентоспособным ценам», – говорит руководитель ООО «ДОТИ» Денис Оратовский.
Отметим, в 2016 году в свободном порту Владивосток было зарегистрировано 118 резидентов. По итогам 2017 года их количество выросло более чем в 3,5 раза и достигло 432. Ожидается, что к концу текущего года число инвесторов достигнет 800. Лидером в отраслевой структуре проектов резидентов СПВ является логистика и транспорт. На втором месте находится строительство. Замыкает тройку самых популярных отраслей сфера услуг.
«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства», – говорит генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действует 654 резидента. Инвесторы реализуют проекты общей стоимостью 375 млрд рублей и перспективой создать более 43,5 тысячи новых рабочих мест.
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