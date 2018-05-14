Владивосток очищают от незаконной рекламы

79 незаконно установленных рекламных конструкций демонтировали во Владивостоке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

На минувшей неделе демонтаж прошел на улицах Днепровской, Шилкинской, Героев Хасана и Ильичева. Работы провели специалисты МБУ «Содержание городских территорий» и управления наружной рекламы и информации городской администрации.

Все демонтированные конструкции были установлены без разрешительных документов. Сейчас они находятся на складе временного хранения. 79 незаконно установленных рекламных конструкций демонтировали во Владивостоке с начала года.

«Если владелец пожелает забрать конструкцию, он может обратиться в администрацию города, и мы объясним, как это можно сделать, – рассказал специалист управления наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев. – При этом гражданин будет обязан не только возместить нам стоимость демонтажа своей рекламы, но и стоимость ее транспортировки на склад и хранения».

Напомним, вся информация о выявленных незаконно размещенных рекламных конструкциях во Владивостоке регулярно размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Реклама». В 2017 году в краевой столице демонтировали свыше 400 рекламных конструкций, установленных самовольно. Речь идет как о крупных щитах размером 3 на 6 метров, так и небольших баннерах и растяжках.

Фото предоставлены специалистами МБУ «Содержание городских территорий».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.