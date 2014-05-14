МТС оставили "Евросеть" вне зоны доступа

ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) с 9 мая прекратило принимать платежи и приостановит подключение абонентов в салонах «Евросети» на всей территории России. «Евросеть» на паритетных началах контролируется конкурентами МТС - «ВымпелКомом» и «МегаФоном».

«На сегодняшний день доля платежей, совершаемых нашими абонентами через салоны «Евросети» находится на уровне 2%, соответственно, эти объемы перестали оправдывать затраты МТС на поддержание этого канала продаж - затраты на обучение, логистику, маркетинг в салонах и т.п. Сегодня почти 50% подключений МТС обеспечивает собственная розничная сеть, насчитывающая порядка 300 салонов во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Качество новых абонентов, подключенных через наши салоны, как по сроку жизни в сети, так и по показателю ARPU (англ. averagerevenueperuser, средняя выручка на одного пользователя. - Прим. авт.) максимальное по сравнению со всеми остальными каналами продаж. Сейчас мы намерены компенсировать снижение продаж в «Евросети» за счет собственной розницы, стратегического партнерства со «Связным» и совместных проектов с локальными дилерами. Также мы намерены развивать безналичные платежи, которые на конец 2013 года являются наиболее популярным способом оплаты услуг связи МТС, их доля составила около 45% от всех совершаемых платежей», - сообщил «Золотому Рогу» директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь ЕГОРОВ.

Продажи в «Связном» в 2013 году МТС увеличили на 30%

Мобильные операторы в России сотрудничают с сотовыми ритейлерами по схеме revenuesharing, выплачивая вознаграждение в зависимости от качества подключенного абонента. МТС платит дилерам вознаграждение из расчета доходов, которые приносит абонент в течение полугода-года с момента подключения. По данным МТС, выплаты дилерам на российском рынке составляют от 220 до 1,9 тыс. рублей за абонента.

Действия МТС в отношении «Евросети» схожи с политикой «МегаФона» и «ВымпелКома» в отношении «Связного». В июле прошлого года «ВымпелКом» полностью прекратил сотрудничество со «Связным», но в конце года возобновил продажу контрактов. «Мегафон» в прошлом году перестал принимать платежи своих абонентов в магазинах «Связного», но сохраняет продажу контрактов.

«Евросеть» занимает первое место в России по размеру сети - около 5 тыс. 250 салонов. У «Связного», с которым активно сотрудничает МТС, около 3 тыс. 340 точек продаж. Крупнейшая монобрендовая розничная сеть в России по количеству собственных салонов у МТС - 4034 салона на конец 2013 года, в том числе 2837 собственных и 1197 франчайзинговых. У «МегаФона» около 4 тыс. салонов, половина из которых - франчайзинговые. Розница «ВымпелКома» на конец 2013 года насчитывала 4,140 тыс. салонов, из которых 2,9 тыс. франчайзинговых.

ОАО «ВымпелКом» не планирует наращивать размер своей монобрендовой розничной сети и, возможно, частично ее сократит для повышения рентабельности. Приоритетом в развитии ритейла для оператора станут салоны, работающие на основе франчайзинга.

«Мы не хотим наращивать число магазинов до сумасшедших цифр, даже думаем над тем, чтобы немного сократить их количество с целью увеличения рентабельности розничной сети. Будем больше фокусироваться на франшизе: хотим перевести франшизу на качественно иной уровень, а это намного эффективней, чем строить собственные салоны», - сказал исполнительный вице-президент по развитию бизнеса на массовом рынке оператора Александр ПОПОВСКИЙ.

Помимо брендированной сети, «ВымпелКом» реализует проект с ритейлером «ИОН», магазины которого сейчас переименовываются в «НОУ-ХАУ» (бренд «ВымпелКома»), а через 2 года в рамках опциона могут перейти под контроль «ВымпелКома».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.