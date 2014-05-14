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В Приморье завершен мониторинг инвестиционных проектов в сфере агротуризма
По результатам работы отмечено: имеющийся опыт свидетельствует о перспективности развития данного направления в регионе. По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, наиболее перспективными являются проекты Хасанского района, Уссурийска и Артема.
«Механизм реализации данных инвестиционных агротуристических проектов можно распространить во всех муниципальных образованиях края», - подчеркнули в департаменте.
Так, на территории Хасанского района в селе Рязановка осуществляется инвестиционный проект, направленный на организацию демонстрационной минифермы. На ней туристы могут ознакомиться с тем, как ведется животноводство и птицеводство. За 2013 год в хозяйстве построены минифермы, приобретены коровы, козы, олени, а также экзотические виды птиц.
В Артемовском городском округе на протяжении последних двух лет в сфере агротуризма реализуются два инвестиционных проекта. Агротуристический проект в селе Кролевец знакомит посетителей с процессом разведения пчел и птицы, в том числе декоративных видов, а также сельскохозяйственных животных - кроликов, нутрий. Кроме того, здесь демонстрируется прудовое рыбоводство.
В Уссурийском городском округе работает направление агротуризма в области животноводства. Оно предусматривает многопрофильные направления – разведение лошадей, яков, верблюдов, ослов, оленей различных видов, крупного рогатого скота.
В департаменте подчеркивают: при значительном увеличении потока туристов вышеуказанные пилотные проекты в сфере агротуризма будут расширяться.
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