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В Приморье займутся автодорогами

14 Мая 2013, 13:05 | Приморье

Департамент дорожного хозяйства Приморского края объявил открытый конкурс на выполнение подрядных работ на строительство отдельных участков автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный.

Начальная цена контракта назначена в 7 млрд 293,636 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 15 мая, рассмотрение заявок и подведение итогов – на 22 и 29 мая соответственно.

Строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 3,5 км было завершено в августе 2012 года.  Дорога свяжет между собой южные районы края, три крупных порта России (Владивосток, Находка, порт Восточный) и обеспечит выход на автомобильную дорогу Хабаровск - Владивосток М60 «Уссури».

Тем временем управление содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока объявило открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги поселка Русский Владивостокского городского округа».

Максимальная цена контракта составляет 66 млн 746,526 тыс. рублей. Работы должны быть завершены до 15 сентября 2013 года (минимальный срок), максимум до 1 октября 2013 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: морские порты  ремонт  дороги  конкурсы  строительство 



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