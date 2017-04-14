"Ростелеком" и Федеральное агентство связи обсудили перспективы сотрудничества в Приморье

Во Владивостоке состоялась встреча директора «Ростелекома» на Дальнем Востоке Александра Логинова с руководителем Федерального агентства связи Олегом Духовницким.

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий в ходе рабочей в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества в регионе и наметили основные направления деятельности.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию отраслевого образования, взаимодействию с образовательными учреждениями Россвязи в процессе подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для Дальневосточного федерального округа.

«Федеральное агентство связи и ПАО «Ростелеком» много лет тесно сотрудничают в области подготовки и переподготовки кадров для отрасли. В вузах Россвязи успешно функционируют базовые кафедры «Ростелекома», которые позволяют не только получить теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для современного специалиста связи по всем актуальным направлениям, среди которых: ИТ-технологии будущего, Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, мобильные приложения, интерактивные продукты», – отметил глава Россвязи.

Напомним, что в ведении Агентства находятся 4 высших учебных заведения, 8 филиалов и 4 колледжа, осуществляющих подготовку специалистов по 29 направлениям и 3 специальностям высшего образования и по 12 специальностям среднего профессионального образования для отрасли связи и телекоммуникаций.

«Мы живем во время цифровой экономики, когда технологии меняются очень быстро и особенно это ощущается в нашей сфере. Ключевым сегодня становится интеллектуальный капитал. Но развитие невозможно без качественного образования. Именно поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание проектам в этой сфере, понимая, что будущее – за цифровыми технологиями. Мы видим необходимость взращивания качественных кадров и готовы взаимодействовать в этом направлении с образовательными учреждениями. Ведь всё это, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни в нашей стране», – сказал Александр Логинов.

На встрече также рассматривались вопросы развития операторов связи и телекоммуникационной инфраструктуры в дальневосточном регионе, увеличения рынка больших данных и растущего спроса на передачу тяжелого контента.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком – Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.