В Приморье "МегаФон" принял участие в тренировочных учениях МЧС

Сотрудники Приморского регионального отделения компании «МегаФон» приняли участие в комплексной тренировке по действиям в условиях чрезвычайной ситуации регионального уровня. В ходе учений у представителей оператора связи была возможность до мелочей отработать собственные действия при возникновении ЧС, а также алгоритм взаимодействия со смежными структурами. Учения прошли под руководством вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и руководителя Россвязи Олега Духовницкого.



11-13 апреля в Приморском крае прошла тренировка по совместным действиям сил и средств МЧС, Роскомнадзора, телекоммуникационных компаний при возникновении чрезвычайной ситуации в результате действия природных стихийных сил. Актуальность таких рисков очевидна: в конце апреля во многих регионах страны, в том числе в Приморском крае, начинается паводковый период.



Тренировка началась с оповещения и постановки задач. Легенда учений: в результате быстрого таяния снега, прохождения обильных проливных дождей, штормового ветра на акватории Японского моря, произошло повышение уровней воды в реках края. Это привело к подтоплению жилых домов в населенных пунктах сразу нескольких муниципальных районов и городских округов. В зоне условного подтопления оказалось около тысячи человек, пострадали автодороги, опоры электропередач, мосты, линии связи. Необходимо провести первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению людей из подтопленных территорий, организовать мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики, решить проблемы со связью, наладив работу сети. Решению последней задачи и было посвящено участие в тренировке игроков телекоммуникационного рынка Приморского края.



«Главной задачей тренировки была отработка взаимодействия между «МегаФоном», другими сотовыми операторами, а также органами власти различных уровней и представителями МЧС, - говорит Алексей Гарцев, руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Надо сказать, что эти задачи были схожи с теми, которые мы решали в прошлом году, во время восстановления наших сетей после тайфуна «Лайонрок». Тогда мы смогли оперативно наладить нашу связь в пострадавших районах, восстановить базовые станции и транспортные узлы. Но погодные неприятности с различной степенью тяжести последствий в Приморье – дело нередкое, поэтому такие тренировки позволяют нам быть готовыми к любым ситуациям. В ходе тренировки удалось достигнуть главных задач: отработать алгоритм взаимодействия со всеми службами. Кроме того, мы в очередной раз проверили возможные слабые места и проработали превентивные мероприятия, которые необходимо провести в ближайшее время с тем, чтобы в случае ЧС не допустить усугубления проблем, для решения которых потребуется гораздо больше сил и ресурсов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.