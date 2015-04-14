Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона усилил представительство во Владивостоке

Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков ответил на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и компания «Хабаровский аэропорт» договорились о совместной реализации проекта строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры в международном аэропорту города Хабаровска (Новый). Предполагается, что это будет первая реальная сделка Фонда.

Фонд - государственный институт, созданный для участия в проектах развития региона, в этом году отметит уже пятилетие, но пока в силу многих причин так и не смог распечатать свой капитал. Лед тронулся? Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» встретился в Хабаровске с генеральным директором Фонда Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ.

- Алексей, можно ли говорить, что начинается новая история в жизни Фонда?

- Она началась. Мы достигли договоренности об участии Фонда в проекте модернизации Хабаровского аэропорта, который, очень рассчитываем, станет первой сделкой фонда. В соответствии с подписанным соглашением у нас есть эксклюзивность, в течение шести месяцев компания обязалась не искать других финансовых инвесторов. Считайте, что это помолвка, надеюсь, что за ней последует и свадьба.

Нам важен результат, его уже давно ждут от Фонда. Поэтому из большого количества проектов, которые сегодня находятся в нашем портфеле, мы выбрали Хабаровский аэропорт - он один из немногих, кто соответствует сегодняшним правилам использования средств Фонда. Проект высокой степени готовности, с проектно-сметной документацией, это существующий бизнес. Нельзя представить аэропорт, которым не пользуются люди в административной столице Дальнего Востока… Все это существенно снижает финансовые риски.

- В какой форме могут быть в этом случае предоставлены деньги Фонда? Это будут облигации, участие в капитале, прямой кредит?

- Это будут либо привилегированные акции, либо конвертируемый долг, но в любом случае - защищенный инструмент, обеспечивающий железобетонную возвратность средств. Предполагается, что мы будем принимать участие в выработке стратегии развития проекта, но основным локомотивом остается ОАО «Хабаровский аэропорт» - это очень сильная команда во главе с инициатором и собственником проекта Константином БАСЮКОМ. Человеком, который давно занимается этим бизнесом в регионе и может достигать результатов. Плюс к проекту будут привлечены иностранные партнеры - азиатский консорциум из крупного финансового института и отраслевой компании, которая участвует в управлении аэропортом. Таким образом, может состояться классическое партнерство прямых инвестиций. Мы можем подтолкнуть начало реализации проекта тем, что организуем международную экспертизу и, как государственная структура, не только предоставим деньги, но и обеспечим координацию с государственными интересами. Это важный аргумент в пользу надежности проекта для иностранного инвестора.

- Деньги Фонда, на которые бизнес изначально рассчитывал, помимо неподъемной процедуры экспертизы проекта (принятым правилам было просто невозможно соответствовать), были слишком дорогими. Проще и дешевле было взять кредит в банке. Что изменится в этом плане?

- Решением совета директоров минимальный уровень доходности денег Фонда, инвестируемых в проект, определен как среднее значение ставки по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) за последние 36 месяцев, умноженное на коэффициент 1,2. Среднее значение ОФЗ - это национальный риск, 1,2 - риски проектов. То есть мы можем фондировать проекты под 10% годовых, и это уже инвестиции развития. Согласитесь, хорошая цена в сегодняшних условиях.

Но эти деньги, да, по-прежнему «сложные»: чтобы их получить, нужно пройти через процедуры государственных согласований и экспертиз. Наша команда всячески пытается упростить и ускорить этот долгий путь, изменить правила использования средств Фонда.

Я продолжаю искренне надеяться, что мы эту ситуацию дожмем. Мы приступили к этой работе поздней осенью 2014 года, практически сразу в экономике страны сложилась довольно специфическая ситуация. Я понимаю наших коллег из Минфина, нам не так просто с ними общаться, даже исходя из банальной их загруженности. Тем не менее. В первую очередь необходимо изменить приказ Минфина, которым описываются правила использования этой субсидии. Мы ведем эту работу, параллельно готовим портфель проектов. Под существующие условия попадают, к сожалению, очень немногие из них. Нам необходимо повысить эффективность наших процедур и замкнуть принятие решений на государственные органы по управлению развитием Дальнего Востока, разгрузив тем самым ВЭБ.

Второй вопрос - сегодня у нас есть ограничения по отраслям, в которых мы можем работать. Например, в сегодняшней парадигме нам нельзя заниматься сельским хозяйством. Но, когда выезжаешь в Азию, ты понимаешь, что там проблема продовольственной безопасности - номер один и бизнес, связанный с этой отраслью, весьма эффективен.

В этой отрасли в регионе есть сильные локомотивы и в животноводстве, и в растениеводстве, которые могли бы быть поддержаны Фондом. Не знаю, какой логикой нужно было руководствоваться, чтобы вычеркнуть такой огромный пласт бизнеса, как аквакультура, туризм и прочее.

Третье, есть поручение президента РФ проработать вопросы докапитализации Фонда. Мы не говорим о выделении новых средств, а выходим с предложением принять механизмы, которые бы позволяли налоги от будущих проектов, инвестированных федеральным бюджетом, через Фонд реинвестировать в развитие региона.

- Последнее, пожалуй, самое трудное. Тем более что речь идет пока о гипотетических проектах и доходах…

- Да, сейчас много ограничений в развитии Дальнего Востока, понятно, что нужны огромные ресурсы, внешняя среда представляет еще больше вызовов. Но, пережидая этот период, не инвестируя, мы не достигаем никакого эффекта, и разница между обеспеченной ресурсами, но экономически слабой территорией по сравнению с экономиками соседних стран будет расти. Поэтому опережающее развитие Дальнего Востока - это не чья-то светлая идея, это цивилизационная необходимость для России. И чем больше мы затягиваем, по бюрократическим причинам или оправданно замедляем такие решения, тем хуже эта ситуация для страны. Поэтому, может быть, именно сейчас и наступило время для таких решений. Президент это видит и говорит о том, что нужны механизмы постоянного повторяющегося реинвестирования территории.

- За годы работы у Фонда было четыре генеральных директора, команда то формировалась, то разбегалась вновь. Кто сегодня работает в Фонде, у вас есть уверенность в дееспособности вашей инвестиционной организации?

- Могу с чистой совестью сказать «да». У нас качественная команда, в которую вошли профессионалы с большим опытом работы и в частном секторе, и в институтах развития. Операционно Фонд по объективным причинам никогда не был настолько дееспособным, как сейчас. Нам выдали некий аванс жизни, и мы надеемся, что сможем им воспользоваться. Нас порядка 45 человек, мы существенно усилили представительство во Владивостоке. Мой заместитель Евгений СИДОРЕНКО, можно сказать, вернулся на историческую родину - в Приморье. И это изначально важно для нас - полагаться здесь на человека, который хорошо знает регион. У нас сразу усилился поток проектов.

У Фонда сформировался уникальный для подобных институтов совет директоров. Каждый из директоров дополняет друг друга по уровню компетенций. Председатель совета - Андрей КУЗЯЕВ - в свое время с нуля создал весь бизнес по добыче нефти за рубежом для «ЛУКОЙЛа». Можно сказать, что самый успешный русский нефтяник за рубежом. Плюс у нас профессиональный инвестор Алексей КАЛИНИН - старший управляющий партнер Baring Vostok, самой уважаемой в России компании по управлению прямыми инвестициями. Андрей ШЛЯХОВОЙ, который основал Далькомбанк. Это важно, что в совете директоров есть дальневосточник, который на протяжении 25 лет в регионе прошел все тропы, знает реальные сложности и возможности. Плюс в совет входят два представителя Минвостокразвития - Александр ОСИПОВ и Максим ШЕРЕЙКИН - и представители акционера - ВЭБа. Инвесткоманда дееспособная. Кроме того, нас активно поддерживают заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ и министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.