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Балансировка отопительной системы: раскрываем секреты мастерства
При строительстве и ремонте собственного жилья или большого промышленного объекта одной из главных задач всегда становится экономия средств на отопление, а также энергоэффективность.
Достичь необходимого эффекта помогают настройка регулирующей арматуры и балансировка системы отопления. Именно благодаря им можно не только поддерживать комфортную температуру в помещениях, но и значительно сэкономить на их отоплении.
Сегодня современные системы оборудованы высокоэффективными источниками тепла и холода, дорогими радиаторами и качественной арматурой. Но, несмотря на это, на объектах все чаще возникают такие проблемы, как недостаточное или избыточное отопление, неравномерный «разогрев» приборов после снижения температуры, слишком большие колебания температуры воздуха, высокое потребление электроэнергии, шум и другие.
Для того чтобы система отопления работала хорошо, необходимо правильно ее настроить и выполнять все условия ее эксплуатации. В этом случае необходимо устанавливать специальную балансировочную арматуру. Поэтому балансировка отопительной системы, как и настройка музыкального инструмента, требует определенного уровня мастерства. Производить работы по гидравлической наладке систем отопления лучше всего уже опытным специалистам. Но постоянно развивающийся ассортимент отопительного оборудования чуть ли не каждый сезон предлагает новые, более совершенные системы отопления и их насыщенность элементами сложной автоматики. В связи с этими факторами специалисты не поспевают за новинками и вынуждены осваивать их в процессе самой работы.
Именно для этого компания «Аквадом» регулярно проводит различные обучающие семинары, на которых рассказывают не только о новом оборудовании, но и о том, в каких случаях его необходимо использовать и как производить его монтаж. В этом сезоне «Торговый Дом «Аквадом» совместно с компанией Caleffi (Италия) проведут обучающий семинар «Балансировка гидравлических систем» для проектировщиков и специалистов по монтажу. Семинаристы проведут обучение в трех городах: Владивосток (20-21 апреля), Уссурийск (22 апреля) и Хабаровск (23 апреля). Рассказывать о современном оборудовании и демонстрировать его работу приедут квалифицированные специалисты из Москвы, а также в качестве специальных гостей выступят представители концерна Caleffi, Доктор Технологии Машиностроения Domenico Mazzetti и ведущий инженер департамента технической поддержки Andrea Zardo из Италии.
Для проектировщиков программа семинара включает в себя выступления докладчиков об основных теоретических понятиях, методике расчета сопротивлений и расходов в гидравлических схемах до и после балансировки, а также обзор балансировочных клапанов Caleffi. Специалистам же по монтажу, помимо теоретической части, продемонстрируют различные примеры балансировки радиаторных систем и систем водяных теплых полов, а также позволят ознакомиться с оборудованием на практике. В конце семинара докладчики традиционно будут готовы ответить на все интересующие вопросы, а всем участникам представится возможность принять участие в розыгрыше призов от компании «Аквадом».
Количество мест для участия в семинаре ограничено. Предварительная регистрация обязательна до 16 апреля по эл. почте mvolodeva@aquadom.info или по телефону 8 914 705-06-91. На правах рекламы.
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