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В Приморье "Михайловский бройлер" отвечает за качество

14 Апреля 2015, 13:00 | Приморье

Газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес".

Компания «Михайловский бройлер» свою социальную миссию видит сразу в нескольких аспектах. Это не только предоставление рабочих мест, социальных гарантий работникам, обучение персонала и своевременная выплата заработной платы. Предприятие берет на себя ответственность за обеспечение потребителей Дальневосточного региона исключительно экологически безопасной, качественной и полезной продукцией из мяса птицы.

На сегодняшний день компания «Михайловский бройлер» является крупнейшим производителем мяса птицы в Дальневосточном регионе. Это современное предприятие с четко налаженным производственным процессом. В состав производственного холдинга входят ОАО «Надеждинская птицефабрика», ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Хабаровский бройлер», что позволяет контролировать весь технологический цикл - от производства яйца до выпуска готовой продукции. Особое внимание здесь уделяют санитарным нормам содержания птицы, а также пищевому рациону цыплят. Как говорит генеральный директор предприятия Григорий ПАТРУШЕВ, «птица у нас очень вкусно кушает, и каждый день получает свежий, только что приготовленный корм». Причем большинство кормов от дальневосточных производителей. Даже в сложной экономической ситуации, когда Россия вступила в ВТО и конкуренция на курином рынке значительно ужесточилась, предприятие сохранило и поголовье, и маточное стадо, и объем выпускаемой продукции. Не экономили ни на кормах, ни на вакцинах, хотя в связи с ростом курса иностранных валют сегодня приходится закупать совсем по другой цене, чем ранее.

Большое внимание уделяют на предприятии и технологическому оснащению - современное оборудование европейского производства позволяет выдерживать строгие требования качества, гарантирует здоровье потребителям и безопасность сотрудникам предприятия. Комплексный подход к качеству выпускаемой продукции позволил предприятию заслужить высокие оценки экспертов отрасли - так, Приморское агентство экспертизы и сертификации признало продукцию «Михайловского бройлера» экологически чистой, превосходящей установленные нормы на 30%.

Несмотря на то что в качестве своей продукции «Михайловский бройлер» уверен, предприятие готово к диалогу с потребителем: позвонив по номеру горячей линии, покупатели всегда могут получить информацию по интересующим вопросам качества и стоимости продукции.

Ассортимент продукции, выходящей с конвейера предприятия, весьма разнообразен. Это цельные тушки цыплят-бройлеров, а также части тушки, мясо птицы в маринадах и специях, субпродукты, фарш, колбасы из мяса птицы. Продукция фабрики была многократно отмечена дипломами и наградами специализированных выставок и ярмарок, в том числе Дипломом 1-й степени программы-конкурса «100 лучших товаров России».

«Наше предприятие производит не только мясо бройлеров, но и различные продукты переработки, - продолжает директор предприятия. - Это сосиски и сардельки, колбасы, копчености и рулеты. Эта продукция пользуется хорошим спросом у потребителя. Есть задумки и по расширению ассортимента».

С особым вниманием относится предприятие и к своим работникам, ведь от качества работы каждого из них зависит конечный результат. Как работодатель ЗАО «Михайловский бройлер» предлагает своим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и достойный социальный пакет, который включает обязательное медицинское страхование и страхование жизни. ЗАО «Михайловский бройлер» нацелено на развитие своих специалистов, предоставляя возможность обучения по профилирующим образовательным программам. Причем обучение проходит как внутри компании, так и с привлечением внешних специалистов отрасли. Все это в комплексе позволяет предприятию оставаться лидером отрасли в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: бизнес-премия  михайловский бройлер 



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Комментарии

  • Ooops218:18, 14.04.2015#

    Очень своевременно. Как раз на днях ФАС вынесла решение о нарушении ими закона «О защите конкуренции». Проще говоря - наглые барыги нагло подняли цены. Думаю, вручать премию было бы разумно поручить Ломакиной!

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