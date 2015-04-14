Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье "Михайловский бройлер" отвечает за качество
Газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес".
Компания «Михайловский бройлер» свою социальную миссию видит сразу в нескольких аспектах. Это не только предоставление рабочих мест, социальных гарантий работникам, обучение персонала и своевременная выплата заработной платы. Предприятие берет на себя ответственность за обеспечение потребителей Дальневосточного региона исключительно экологически безопасной, качественной и полезной продукцией из мяса птицы.
На сегодняшний день компания «Михайловский бройлер» является крупнейшим производителем мяса птицы в Дальневосточном регионе. Это современное предприятие с четко налаженным производственным процессом. В состав производственного холдинга входят ОАО «Надеждинская птицефабрика», ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Хабаровский бройлер», что позволяет контролировать весь технологический цикл - от производства яйца до выпуска готовой продукции. Особое внимание здесь уделяют санитарным нормам содержания птицы, а также пищевому рациону цыплят. Как говорит генеральный директор предприятия Григорий ПАТРУШЕВ, «птица у нас очень вкусно кушает, и каждый день получает свежий, только что приготовленный корм». Причем большинство кормов от дальневосточных производителей. Даже в сложной экономической ситуации, когда Россия вступила в ВТО и конкуренция на курином рынке значительно ужесточилась, предприятие сохранило и поголовье, и маточное стадо, и объем выпускаемой продукции. Не экономили ни на кормах, ни на вакцинах, хотя в связи с ростом курса иностранных валют сегодня приходится закупать совсем по другой цене, чем ранее.
Большое внимание уделяют на предприятии и технологическому оснащению - современное оборудование европейского производства позволяет выдерживать строгие требования качества, гарантирует здоровье потребителям и безопасность сотрудникам предприятия. Комплексный подход к качеству выпускаемой продукции позволил предприятию заслужить высокие оценки экспертов отрасли - так, Приморское агентство экспертизы и сертификации признало продукцию «Михайловского бройлера» экологически чистой, превосходящей установленные нормы на 30%.
Несмотря на то что в качестве своей продукции «Михайловский бройлер» уверен, предприятие готово к диалогу с потребителем: позвонив по номеру горячей линии, покупатели всегда могут получить информацию по интересующим вопросам качества и стоимости продукции.
Ассортимент продукции, выходящей с конвейера предприятия, весьма разнообразен. Это цельные тушки цыплят-бройлеров, а также части тушки, мясо птицы в маринадах и специях, субпродукты, фарш, колбасы из мяса птицы. Продукция фабрики была многократно отмечена дипломами и наградами специализированных выставок и ярмарок, в том числе Дипломом 1-й степени программы-конкурса «100 лучших товаров России».
«Наше предприятие производит не только мясо бройлеров, но и различные продукты переработки, - продолжает директор предприятия. - Это сосиски и сардельки, колбасы, копчености и рулеты. Эта продукция пользуется хорошим спросом у потребителя. Есть задумки и по расширению ассортимента».
С особым вниманием относится предприятие и к своим работникам, ведь от качества работы каждого из них зависит конечный результат. Как работодатель ЗАО «Михайловский бройлер» предлагает своим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и достойный социальный пакет, который включает обязательное медицинское страхование и страхование жизни. ЗАО «Михайловский бройлер» нацелено на развитие своих специалистов, предоставляя возможность обучения по профилирующим образовательным программам. Причем обучение проходит как внутри компании, так и с привлечением внешних специалистов отрасли. Все это в комплексе позволяет предприятию оставаться лидером отрасли в регионе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Русагро" идет на убой
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
- Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
Новости раздела
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Китайские энергоаппетиты
- Приморцев пересадят на белорусские автобусы
- Приморцы стали продажными
- Cотрудники кол-центра Tele2 решают проблему клиента за 2 минуты
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Промысел вне границ
- Не ТОРное это дело
- "Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам"
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
Очень своевременно. Как раз на днях ФАС вынесла решение о нарушении ими закона «О защите конкуренции». Проще говоря - наглые барыги нагло подняли цены. Думаю, вручать премию было бы разумно поручить Ломакиной!