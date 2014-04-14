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Рыбная отрасль
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В ущербности "рыбной" программы Приморского края обвинили бизнес

14 Апреля 2014, 09:05 | Приморье

Директор департамента рыбного хозяйства Александр ПЕРЕДНЯ, выступая перед рыбаками на ежегодном отчетном заседании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края, заявил о возможном секвестре программы развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Заявление оказалось крайне неожиданным для представителей рыбного бизнеса. По словам директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александра Передни, зафиксировано низкое освоение средств, предусмотренных программой. Глава департамента отметил, что, несмотря на все усилия по сохранению объемов субсидирования рыбной отрасли, предприятия не хотят осваивать средства и выполнять требования, прописанные в соглашениях между департаментом и предприятиями. Напомним, что проблема недоосвоения средств обозначалась в прошлом году и вызвала резкую критику работы департамента рыбного хозяйства.

Между тем экономического анализа пробуксовки программы со стороны представителей департамента не прозвучало. В то время как представители рыбного бизнеса еще на стадии общественных слушаний заявляли о том, что финансовое планирование различных подразделов программ необходимо корректировать с учетом реальных экономических показателей программы. В дальнейшем бизнес предпринимал попытки внести предложения, для того чтобы скорректировать критерии и целевые показатели участников программы.

Но, к сожалению, мнение бизнеса было полностью проигнорировано. Теперь налицо попытка переложить ответственность разработчиков программы на предприятия. На этом фоне представители бизнеса предложили чиновникам провести совместно подробный анализ программы и определить, насколько адекватны заложенные в ней показатели роста, а также сопоставить объемы средств, выделяемых по подпрограммам. Теперь департаменту будет необходимо принять решение, адаптировать программу развития рыбного хозяйства Приморского края с учетом мнения бизнеса, который все больше ориентируется на поручения Президента РФ по развитию береговой переработки и насыщению внутреннего рынка качественной продукцией. Либо просто сократить финансирование, при этом попытавшись переложить личную ответственность за собственные промахи на рыбопромышленников.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: рыбная отрасль 



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