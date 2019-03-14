Крабы выходят боком

Вывод краба на аукционы может поставить крест на планах государства

по обновлению флота

Прошедшее во Владивостоке совещание по развитию судостроения, на котором представители Росрыболовства и Минпромторга прорабатывали вопросы господдержки строительства мало- и среднетоннажного флота, несмотря на актуальность темы особого ажиотажа у представителей отрасли не вызвало. Многие компании, чья доля краба после введения аукционной системы уменьшится наполовину, понимали, что обещанные при строительстве судов субсидии не выведут экономику промысла дешевых объектов прибрежки в зону рентабельности, позволяющую покрыть стоимость затрат на строительство траулера в ближайшие 10 лет. Понимали это и чиновники, но акцентировать на этом внимание не стали, сообщает газета «Золотой Рог».

В преддверии захода в Государственную Думу законопроекта о крабовых квотах объективные процессы, тормозящие развитие отрасли, представители регулятора пока предпочитают не замечать.

Еще в декабре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ озвучил, что субсидирование готовится для тех видов водных биоресурсов и тех бассейнов, по которым невозможно применение механизма инвестиционных квот, поскольку ресурсы мало востребованы. Но для того, чтобы программа заработала, необходимо было определиться с объемами финансирования из госбюджета, нужно понять потребности рыбопромышленных предприятий. Такую работу решили проводить по регионам. Дальневосточников спросили в начале весны.

Правила игры

из кабинетов

Как рассказал заместитель главы Росрыболовства Петр САВЧУК, правовая база по субсидиям прорабатывается. Но уже видны контуры этого механизма. Для получения господдержки судно нужно будет строить в России, на отечественном судостроительном заводе.

«К судам будут предъявлены определенные минимальные требования, исходя из концепции развития рыболовства на конкретном бассейне. Это может быть длина, валовая вместимость, мощность главного двигателя, производительность и т.д.», – рассказал Петр Савчук. Есть у государства планы по обеспечению серийности. Министерство промышленности может приобрести или разработать несколько типовых проектов флота, которые будут предоставлены в пользование заказчиком, сообщил замглавы Росрыболовства. Сейчас речь идет о субсидировании до 30% от объема инвестиций в постройку судна. Власти собираются предоставлять компенсацию в денежной форме, по факту ввода судна в эксплуатацию и успешного завершения промысловых испытаний.

«До конца 2019 года федеральные органы исполнительной власти должны подготовить и согласовать соответствующую нормативно-правовую базу, при благоприятных условиях соблюдения плана нашей работы мы считаем, что необходимо уже начинать процедуру приема заявок на участие, и до конца года ее завершить», – определил сроки регулятор Петр Савчук.

Есть свое видение и у представителей Минпромторга. По словам Василия НЕЦВЕТАЕВА, уже есть меры поддержки судостроения. Есть субсидии, позволяющие возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение судов, судовой утилизационный грант, льготный лизинг. Правда, субсидии и лизинг у рыбаков особым успехом не пользуются, признают в ведомствах.

Субсидии на строительство мало- и среднетоннажного флота должны стать новым стимулом. Министерство промышленности и торговли, Росрыболовство и другие ведомства сейчас готовят проект постановления о субсидировании, сообщил представитель Минпромторга. По оценкам ведомства, мера поддержки простимулирует строительство 120 малых рыбопромысловых судов прибрежного плавания. На это потребуется примерно 2,5–3 млрд рублей в год. В госпрограмме развития судостроения этих денег пока нет, но обновлять флот надо, поэтому власти продолжат разрабатывать меры господдержки и изыскивать финансирование, пообещал чиновник.

Незавидный расклад

Денег нет, но вы держитесь. А точнее - заказывайте суда, чтобы вам, возможно, потом субсидировали около 30% затрат. Эта предложенная владельцам компаний схема поддержки только на бумаге выглядит перспективно, а по факту нынешнее положение дел компаний, нуждающихся в таком флоте, - весьма незавидное.

Прежде всего, для принятия решения о строительстве флота предприятиям нужно понимать, на какие объекты его можно поставить. Самый перспективный - это краб и донно-пищевые объекты, облавливающиеся с помощью ярусов. Стоимость таких судов - около 15 млн евро.

26 декабря компания «Антей» спускала на воду новый краболов «Русь». Яркое и важнейшее событие не привлекло особого внимания. Его спуск был политически невыгодным. Так как уже в конце прошлого года представители регулятора знали, что потенциальные заказчики среднетоннажного флота могут быть лишены части объемов своих квот, а значит, потянуть такое строительство не смогут десятки компаний.

Как рассказывал на открытии владелец компании Александр МИХНОВ, стоимость краболова «Русь» составляет 15 млн евро. Он подчеркнул, что это значительно дешевле, чем будущие проекты краболовных судов, которые сейчас разрабатываются.

Флот, который позволит ловить дорогую рыбу, - это дорогие траулеры. И компании безусловно в нем нуждаются, однако, еще до крабовой тематики, регулятор лишил компании другого важного объекта инвестиций – минтая и сельди.

Еще два года назад рыбаки также пытались доказать регулятору, что введение среднетоннажного флота в список объектов инвестиций, под которые выделяли квоты на минтай и сельдь, позволит многим компаниям за два года вложиться в строительство флота. Регулятор этот очевидный факт отрицал и настаивал на том, что квоты нужно давать только тем, кто готов построить суда более 100 метров. В итоге постановление правительства было написано фактически всего под несколько компаний, которые и получат все инвестквотные бонусы. А тем предприятиям, кто хотел обновить свой флот, остались стимулирующие квоты в виде малоценных и неодуемых объектов.

Как закономерный итог, бума заказа судов нет. Отрасль, как и прежде, делает декларативные заявления о необходимости менять флот, но рыбаки - без судов, а отечественные верфи - без заказов.

На Дальневосточном бассейне только одних малотоннажных судов типа МРС необходимо около 150 единиц. Но камбалой, навагой, бычком и прочей разнорыбицей их не «отобьешь» даже за 25 лет. Забрав краба у тех компаний, кто тащит на себе прибрежку, глупо рассчитывать на ее развитие. Еще один бурно развивающийся промысел - это добыча сардины и скумбрии. Но здесь экономика объекта не покрывает затрат на строительство, так как нужны еще суда-процессоры.

Туманный 2033-й

Выведение краба на аукционы только ухудшит ситуацию. Весь прибрежный промысел Дальнего Востока не является монодеятельностью предприятий. Прибрежный промысел развивается и базируется, а порой и дотируется, исключительно за счет прибыльности промыслов краба, минтая, сельди. Отняв у компаний 50% объемов крабов, регулятор сам себя загоняет в ситуацию, когда за сегодняшнее желание переделить ресурс отрасль будет отвечать в ближайшие 15 лет. Но, эту главную тему на совещании не затрагивали. Представитель регулятора сосредоточился на технических моментах. Петр Савчук предостерег рыбаков: «Посыл должен быть четкий, и вы должны понять, кто строит за рубежом: не факт, что с 2033 года на этих судах можно будет работать в РФ, исключительной экономической зоне». Заместитель руководителя Росрыболовства напомнил об ограничениях, которые установлены в Америке, чтобы использовался только флот, построенный на верфях США. «Точно так же и в России есть уже предложения принять такие нормативные акты», – сказал Петр Савчук.

Посыл к далекому 2033 году необъясним. Смещая на десятилетия оценку результатов тех или иных нормативных актов и решений, чиновники подстраховывают себя, на весь свой срок исполнения служебных обязанностей. Ведь с 2016 года обещанного судостроительного бума не случилось. В общей сложности, сейчас портфель заказов судостроительных верфей - всего 30 судов.

Между тем, игнорировать отсутствие реальных стимулов для судостроения все сложней. Поэтому частично мотивацию для инвестиций в строительство флота участники совещания затронули. В правовой базе по инвестиционным квотам предусмотрен особый механизм: в случае, когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли квоты используется повышающий коэффициент 1,2. Однако эта мера не сработала, признают власти. Выработка стимулов продолжится, обещают в Росрыболовстве.

Пока же Росрыболовство рассчитывает, что ситуацию спасет принятие законопроекта по крабам – об аукционных квотах с инвестиционными обязательствами. По словам Петра Савчука, предполагается строительство порядка 40 судов.

Получается, потенциальный участник аукциона за свое крабовое судно получит и квоты на краба, и еще 30% субсидию. Если бы подобное новаторство было ко всем биоресурсам, то, наверное, потребительский рынок России был бы лучшим в мире в сегменте рыбо- и морепродуктов. Но пока все наоборот. Дефицит свежей рыбы в прибрежных регионах и нормальной качественной рыбы по всей стране объясним тем, что ловить рыбу на народный стол уже нечем. Не спасут ситуацию шесть супертраулеров, которые будут ловить и производить филе для китайского рынка. Нужен массовый флот тем, кто хочет работать на российский рынок.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.