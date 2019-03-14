В Приморье "Дальневосточная птица" готовится к ликвидации

Известная в Приморье и далеко за его пределами компания банкротится

6 марта Арбитражный суд Приморского края зарегистрировал заявление ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» о собственном банкротстве. Параллельно суд рассматривает обоснованность заявления Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N1 о признании банкротом ООО «Дальневосточная птица». Обе «птицы» были созданы в Артеме на базе активов ЗАО «Михайловский бройлер» опального бизнесмена Игоря БОРБОТА.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», cумма задолженности ООО «Дальневосточная птица» составляет 10,687 млн рублей. 12 февраля арбитраж принял решение отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления налоговой о признании должника банкротом на 28 марта до уточнения размера задолженности по обязательным платежам. При этом «Дальневосточная птица» и аффилированное с ней ООО «Надеждинская птица» (пос. Новый) с 18 декабря прошлого года находятся в стадии ликвидации.

В случае с ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» речь идет о куда более крупном долге – 492,5 млн рублей.

Напомним, что и «Дальневосточная птица», и «ТД Дальневосточная птица» мирно уживаются по одному адресу: г. Артем, ул. Охотничья, 55.

Досье газеты «Золотой Рог»

ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставные капиталы обеих компаний – по 10 тыс. рублей. Единственным владельцем обеих компаний до недавнего времени выступал гендиректор московского ООО «Флагман» Александр ЛОСКУТОВ -(1% напрямую, 99% - через московское ООО «Оркитмил»). Однако в начале сентября новым владельцем ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» стала Юлия КУЗНЕЦОВА, а конечным бенефициаром ООО «Дальневосточная птица» - Владимир КУЗНЕЦОВ. Владимиру Кузнецову также принадлежат ООО «Норфес», ООО «Скалистый берег», ООО «Зерно» (все - Владивосток) и ООО «Надеждинская птица». Гендиректором ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» в настоящий момент является Алексей СЕННИКОВ, ликвидацией ООО «Дальневосточная птица» занимается Елена ГАНИК.

На сайте «Дальневосточной птицы» говорится, что она владеет двумя птицефабриками, расположенными в пос. Заводском и в пос. Новом Приморского края. Продукция этих птицефабрик производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Действующие мощности на сегодняшний день составляют более 2 тыс. тонн продукции в месяц. Вся продукция торговой марки «Дальневосточная птица» реализуется через собственную дистрибьюторскую компанию.

Проблемы птицеводов начались прошлой весной, когда в мае грипп птиц был обнаружен в «Надеждинской птице» в поселке Новый. В итоге работа предприятия была приостановлена, введен карантин, предприятие было вынужденно уничтожить 236 тыс. голов птицы. Как выяснилось позже, можно было обойтись и меньшими потерями. В декабре Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц в ООО «ТД Дальневосточная птица». Вирус был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводского о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории ООО «ТД Дальневосточная птица». Специалисты обнаружили место незаконного захоронения птицы, образцы были направлены для исключения инфекционных заболеваний кур.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа Н9», - пояснил Россельхознадзор.

На самом деле, этот подтип гриппа является низкопатогенным и не опасен для человека. Тем не менее по требованию государственной ветеринарной инспекции Приморского края были введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики ООО «ТД Дальневосточная птица».

Однако восстановить бизнес в этой ситуации без помощи со стороны практически невозможно. В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия поясняли, что у «Дальневосточной птицы» сложности возникли, в том числе, после поднятия железнодорожных грузовых тарифов, так как корм для птицы закупается преимущественно на Алтае – в Приморье такого объема урожая зерновых в этом году нет. Также за год на 27% поднялась стоимость зерна. Все это привело к убыточности производства.

«Мы обратились в полпредство и правительство РФ с просьбой компенсировать РЖД из федерального бюджета часть стоимости тарифа на перевозку зерна. Нам нужно закупить на Алтае около 39 тыс. тонн зерна. Чтобы приморское предприятие стало самоокупаемым, дотация правительства РЖД должна составить не менее 3,7 рубля на килограмм зерна в тарифе. Знаем, что этот вопрос пока остается на рассмотрении федеральных органов», – отмечал глава департамента Андрей БРОНЦ. Но меры реагирования, как видим, запоздали.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.