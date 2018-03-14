Генплан отстал от мечты

Здравый смысл исключает реализацию непродуманных градостроительных решений в приморской столице

В настоящее время во Владивостоке проживает меньше населения, чем это было 30 лет тому назад. Соответственно, текущие задачи развития краевой столицы все это время оказывались скромнее, чем намечалось несколькими последними генеральными планами. Однако требования модернизации городской среды, новые экономико-географические реалии и амбициозные планы государства поставили на повестку дня корректировку основного закона территориального развития Владивостока. О том, что в нем изменилось, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

12 февраля постановлением № 61-па администрации Приморского края утверждены очередные «Изменения в генеральный план Владивостокского ГО Приморского края», которые подтвердили последние акценты развития города с попыткой определиться с развитием на 20 лет вперед.

Изменения генплана оптимистичны в росте населения. Предполагается, что к концу 2021 года в городе будет проживать 705 тыс. человек, а к 2037 году – 865 тыс. при немногим более 600 тыс. сейчас. Именно это может стать основной гарантией, что многие переходящие из одного генплана в следующий задачи действительно приблизятся в сроках реализации.

«Все давно продумано»

- В «Изменениях» многое до мелочей сохраняется так, как было предусмотрено в утвержденном генеральном плане города, принятом в 2008 году, - отмечает профессор ДВФУ, член-корреспондент РААСН Валентин АНИКЕЕВ.

Срок действия генплана был определен до 2025 года. Подхваченные от предыдущей команды управленцев предложения по развитию ВКАД, как считает Валентин Аникеев, недостаточно логичны. Кольцевая дорога не проходит по географии города. Владивосток не собирает дороги со всех сторон, а лишь несколькими трассами соединен с Артемом и Надеждинским районом. К тому же, кольцо упирается в Седанку, а возможное строительство мостовых переходов из района Второй речки на полуостров Песчаный, и в верховьях Уссурийского залива - из Владивостока в Шкотовский район – это очень отдаленная перспектива для Владивостокской агломерации – эти объекты внести в генплан пока не решились.

Мало того, переход на Песчаный с дорогой по минимальному расстоянию до китайской границы сомнителен, потому что предлагаемая дорога может рассечь нацпарк «Земля леопарда». В таком случае не поздоровится и китайскому зверью, которому на сопредельной территории Китая сейчас создают огромную заповедную зону.

Актуальной задачей для города было и остается строительство дороги вдоль Амурского залива. Причем на отрезке от Седанки до ул. Стрельникова, где находится один из въездов на территорию Владивостокского морского торгового порта. Далее поток транспорта по исследованиям компании «Ассо консалтинг» незначителен, хотя мостовая связь Эгершельда с о. Русский тоже остается одной из задач генплана. Тогда и ВКАД, в предлагавшемся виде, возникнет буквально «автоматом».

Сама трасса вдоль Амурского залива имеет разные варианты и решения. И о них уже довольно подробно сообщалось. Но мэтр приморской архитектуры категорически против таких вариантов, как реализуемый сегодня прообраз одного из участков этой трассы – дорога от мыса Кунгасного до проспекта 100-летия. «Даже районная магистраль не должна пересекать основной путь железной дороги в одном уровне, а здесь главный ход Транссиба пересекается дважды. Это непрофессионально, и это категорически запрещено нормами проектирования железной дороги. Сегодня у нас от Угольной до центра города шесть таких переездов, которые надо устранять», - говорит Аникеев.

Из новаций по дороге вдоль Амурского залива интересен тоннельный вариант прохождения трассы из района ТЭЦ-1 до мыса Купера. Южнокорейские специалисты предложили вместо низководного или немного «притопленного» моста под дорогу в этом районе сделать подводный тоннель длиной 3,1 км. Тогда не будет вопросов с переносом традиционного военно-морского праздника в другое место, усложнением выхода в море маломерного флота из находящихся на побережье центра города яхт-клубов, не будет резаться морской пейзаж и пр.

А из других мостов, которые особенно нужны городу, наиболее ценным Валентин Аникеев считает предложенный в генплане мост с Эгершельда на Чуркин. В настоящее время в Первомайском районе отмечается избыток рабочих рук, которых остро не хватает в районе ВМТП, и такая связь эту проблему могла бы решить.

По-прежнему остается очень перспективным вариантом соединение центра Владивостока и Чуркина понтонным мостом, параллельным с Золотым мостом, но в нижнем уровне. К сожалению, самые оптимальные возможности этого строительства были упущены. Но этот мост позволил бы улучшить здесь и автомобильное движение, и наладить пешеходное, которое по высоководному мосту оказалось неудобным, и теперь запрещено.

Другие задачи строительства дорог и мостов в городе тоже очень важны, чтобы избавить его от пробок. Надо развивать сеть экологичного электротранспорта, и это в изменениях генплана тоже подтверждено.

Но мечтать не вредно. Важнее – дело. Но сегодня даже в отношении наиболее приоритетных проектов для города не обозначено какой-либо подготовки строительства.

Как обустроить остров Русский

Самым существенным изменением генплана Владивостока стало все связанное с новым строительством на острове Русском. Объекты, построенные к саммиту АТЭС 2012 года и позднее – это уже свершившийся факт. А вот будущее строительство очень вариантно в зависимости от намерений массы инвесторов, которых предполагается все-таки привлечь к реализации концепции развития острова, принятой в мае прошлого года правительством РФ. Изменения в генплан должны были бы добавить ясности по развитию острова, но ясность осталась на прежнем уровне.

«Сама концепция очень ценна тем, что есть приложения. И я сравнил объекты, предлагаемые ею с теми, которые в рамках проекта планировки утверждались на полуострове Саперный Владимиром ПУТИНЫМ в качестве премьер-министра. Это – объекты делового центра саммита, учебные корпуса ДВФУ, жилая зона университета. Были проименованы каждый объект, площадь – зона научных учреждений, иновационно-технологический центр, объекты научного парка ДВО РАН, коммунальные зоны. Были намечены объекты первой очереди строительства... В рамках ТОР острова Русский также поименно определены объекты. Все эти материалы я передал омичам, чтобы они могли сопоставить все предложенные объекты, разобраться – есть ли для них места на полуострове Саперном, а если нет, то выносить их в другие места на о. Русском. Но они почти все объекты «воткнули» в полуостров Саперный. Сейчас надо решать вопросы планировки», - говорит Валентин Аникеев.

Генплан не догма, но руководство…

Само решение, которое опубликовано как утверждение изменений в генеральный план, абсолютно безграмотно с правовой точки зрения, потому что самих изменений из него не видно, - считает профессор.

Допустим, есть утвержденный генплан. Но как увидеть - что в нем меняется? Например, конкретный пункт, карта или определенное положение исключается и заменяется таким-то. Этого нет. Поэтому документ об утверждении генерального плана - более чем поверхностный. Он непрофессиональный, и с правовой точки зрения не тянет на серьезный правовой акт уровня субъекта Федерации.

Валентин Аникеев:

- Андрей ТАРАСЕНКО и Виталий ВЕРКЕЕНКО – энергичные ребята. И это очень хорошо, что они проявляют свою большую энергию в решении самых насущных для Владивостока вопросов. Но они пока далеко не разобрались в ситуации с генеральным планом города, поддались на красивые картинки, которые предложили японцы, КБ «Стрелка» и так далее, и они, на мой взгляд, сделали несколько непродуманных заявлений о том, что в ближайшее время они решат те или иные проблемы. Им надо было бы воспользоваться железным правилом подводников, тем более, что один из них был командиром подлодки – следовать их первому закону: «осмотреться в отсеках». Они сначала должны внимательно разобраться с ситуацией, и только после этого, трезво взвесив свои возможности и возможности федерального центра, без которых нам не обойтись, что-либо предпринимать.

Ведь благодаря чему у нас были рывки в развитии города!? Во-первых, это визит сюда руководителя страны Никиты ХРУЩЕВА и генплан 1961 года. Во-вторых, генплан 1984-89 года, когда город строился на полную катушку. И, в-третьих, спасибо Путину, - саммит АТЭС. Именно в эти три периода Владивостоку очень помогал федеральный центр, и решались самые серьезные вопросы.

И сегодня такие возможности ускоренного развития города есть. Они связаны с концепцией и решением развития острова Русского. Есть целый ряд других документов, которые работают на то, чтобы Владивостоку придать федеральные функции и федеральную поддержку. Эти вещи надо четко оценивать. И не стоит делать широковещательных заявлений о возможном переносе центра города. Это вопрос спорный.

Я хочу еще раз поблагодарить этих ребят – губернатора и мэра, которые проявили заинтересованность в решении насущных проблем города, но мой совет: сначала оцените реалии сценариев дальнейшего развития, и тогда – вперед и с песней. Работайте!

КСТАТИ

Полуостров Песчаный, как часть территории Владивостока из перспектив города выпадает, поскольку его предлагается вернуть Хасанскому району по причине отсутствия хозяйственных связей этой территории с городом.

В 1965 году полуостров с примыкающей к нему территорией был введен в состав города, поскольку там находились оленеводческое и звероводческое хозяйства, подчинявшиеся объединению, контора которого располагалась во Владивостоке. Те хозяйства давно исчезли, и теперь стало целесообразно восстановить прежнее подчинение этой территории.

Виктор КУДИНОВ.

P.S.: Валентин Васильевич Аникеев право на высказывание такого мнения имеет по той простой причине, что в вопросах развития Владивостока за немалую трудовую биографию ему выпало поработать на всех уровнях, начиная от должности простого проектировщика, вплоть до Госплана Союза.

На фото: Появление во Владивостоке супермостов задало новые тренды развития краевой столицы. Фото Андрея САВИНА.