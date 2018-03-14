Бразилия растворяет "Приморский сахар"

Долг один из крупнейших бразильских экспортеров сахара может окончательно разорить местного производителя

Над единственным производителем сахара в Приморье сгустились тучи – уникальный для региона сахарный завод в Уссурийске находится на грани очередного банкротства. При этом, в борьбу за право выступить инициатором процедуры, а это означает возможность поставить лояльного к себе управляющего, еще не вступали нынешние собственники ООО «Приморский сахар». Ситуацию осложняет тот факт, что один из крупнейших бразильских экспортеров сахара Wilmar Sugar Pte Ltd уже пытается взыскать с приморской компании $7,198 млн.

Как следует из картотеки арбитражных дел, иск о банкротстве ООО «Приморский сахар» в Арбитражный суд Приморского края 6 марта подало ООО «Инвестиционная компания «Уссури». Иск к производству пока не принят. Сумма заявленных требований составляет смехотворные 366,908 тыс. рублей, но с технической точки зрения это не препятствие, – хватает примеров, когда банкротить начинали и за меньшие долги. Но для этого нужно твердое желание должника не платить. К примеру, ООО «Инвестиционная компания «Уссури» уже удалось выступить инициатором банкротства ООО «Дальневосточная производственная компания» за долг в 380 тыс. рублей.

Досье "Золотого Рога": ООО «Инвестиционная компания «Уссури» зарегистрировано во Владивостоке в августе 2012 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности: «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Учредителем ООО на данный момент выступает компания «Октавиа Файнэнс», зарегистрированная в Лондоне на Тули стрит. До этого владельцами ООО последовательно выступали физлицо и два офшора с Британских Виргинских островов. Гендиректором «ИК «Уссури» является Валентина КУЩ. Она же руководитель ООО «ДВ ритейл групп» и ООО «Мир игрушек», единственным учредителем которых является компания «Октавиа Файнэнс», зарегистрированная в Лондоне по другому адресу, чем ее «тезка» с Тули стрит.

Свободный порт не панацея

Процедура временного наблюдения в отношении ООО «Дальневосточная производственная компания» была введена в октябре 2017 года, отчет временного управляющего Валерия ЖЕЛУДЕНКО назначен на 17 апреля.

ООО «Дальневосточная производственная компания» было зарегистрировано в Уссурийске в декабре 2015 года со специализацией «производство сахара». И в этом случае единственным учредителем компании является офшор, правда, зарегистрированный на Сейшелах. Адрес компании тот же, что и у «Приморского сахара» - г. Уссурийск, ул. Шевченко, д. 9 (офис 405).

Пикантность ситуации в том, что «Дальневосточная производственная компания» уже получила статус резидента Свободного порта Владивосток, пообещав вложить 6,9 млн рублей в «производство социально значимых продуктов питания, таких как сахар, крупы, с целью удовлетворения потребностей жителей Приморского края в качественной продукции».

Но вернемся к «Приморскому сахару».

Досье "Золотого Рога": Сахарный завод был построен в Уссурийске еще в 1935 году. ООО «Приморский сахар» создано на базе ОАО «Приморский сахар» в апреле 2004 года, после того как владивостокская компания «Грасп», занимавшаяся оптовыми поставками сахара в Приморский край, выкупила имущественный комплекс завода после банкротства предприятия. Уставный капитал ООО в настоящее время составляет 30,6 млн рублей. Единственным учредителем ООО является компания Rosenberg A.G., зарегистрированная на Сейшельских островах. Выручка «Приморского сахара» в 2016 году составила 1,867 млрд рублей, чистый убыток – 52,016 млн рублей. Предприятие является одним из двух российских сахарных заводов, работающих на импортируемом сахарном тростнике.

По экспертной оценке, емкость рынка сахара на Дальнем Востоке составляет около 250 тыс. тонн в год. При этом завод в Уссурийске производит лишь от 50 до 100 тыс. тонн.

Свекла родимая

В прошлом году «Приморский сахар» был вынужден остановить производство на фоне резкого удешевления сахара, производимого из российской сахарной свеклы. При этом предприятие вложило в проект модернизации и реконструкции производства более 600 млн рублей.

Владельцы «Приморского сахара» в свое время отрапортовали, что подготовили проект перестройки технологического комплекса завода в Уссурийске на переработку сахарной свеклы и документация даже прошла государственную экспертизу. «Каждая тонна ввозимого тростникового сырья теперь стоит баснословных денег. Поднять стоимость конечного продукта не позволяет конкуренция на потребительском рынке. В западных областях нашей страны все заводы давно вернулись к собственному сырью - сахарной свекле», - говорил два года назад теперь уже бывший гендиректор «Приморского сахара» Владимир ЛУКЬЯНОВ.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в первый день марта Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с ООО «Приморский сахар» в пользу компании из Санкт-Петербурга «КС-Инжиниринг» 4,775 млн рублей долга и 400,7 тыс. рублей штрафа.

Из материалов дела следует, что еще в 2010 году между «КС-Инжиниринг» (проектировщик) и «Приморским сахаром» (заказчик) был заключен договор на выполнение проектных работ, по которому проектировщик обязуется по заданию заказчика выполнить проектные работы по объекту «Реконструкция (модернизация) сахарного завода на переработку сахарной свеклы в количестве 6 тыс. тонн в сутки и 850 тонн в сутки сахара-сырца», а заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.

Стоимость работ носила договорной характер и первоначально в действующих ценах составляла 78,4 млн рублей. После подписания ряда допсоглашений стоимость выросла уже до 89,146 млн рублей.

Как следует из материалов суда, «проектировщик выполнил и сдал заказчику документально подтвержденные 1, 2, 4 этапы работ в полном объеме. По этапу 3 работы выполнены частично, неосновательное обогащение по этапу 3 на стороне ответчика отсутствует. Сторонами были подписаны акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2013, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016 (имеются в материалах дела). Данные обстоятельства являются преюдициально установленными и в силу части 2 статьи 69 АПК РФ в рамках настоящего дела доказыванию не подлежат. Следовательно, в рамках вышеприведенного дела установлено, что заказчиком ООО «Приморский сахар» не оплачены результаты работ по 1, 2, 4 этапам на общую сумму 4 775 000 руб., при этом, работы по данным этапам выполнены в полном объеме».

Решение о взыскании долга может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Но это все цветочки. Еще недавно ООО «Приморский сахар» ежегодно закупало за рубежом сахар-сырец на сумму свыше $50 млн с уплатой таможенной пошлины в размере до $20 млн. на фоне обвала рубля импорт оказался «золотым».

Арбитражный суд Приморского края 7 марта принял к производству исковое заявление один из крупнейших бразильских экспортеров сахара Wilmar Sugar Pte Ltd о взыскании с «Приморского сахара» $7,198 млн. Предварительное заседание назначено на 2 апреля. Требование о взыскании столь солидной суммы уже может поставить крест на судьбе предприятия.

«Русагро» своего не упустит

Уход с рынка местного игрока может придать импульс федералам в лице группы компаний «Русагро», имеющей серьезные виды на сахарный рынок Приморья. В настоящее врем официальным представителем «Русагро» на приморском рынке является ООО «Дальневосточная сахарная компания», зарегистрированное во Владивостоке в августе 2016 года с уставный капиталом 1 млн рублей (!).

«ООО «Дальневосточная сахарная компания» молодая, динамично развивающаяся компания на рынке сбыта сахарной продукции в Приморском крае. Наша компания предлагает только высококачественный сахар-песок который вырабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 33222-2015 с соблюдением санитарных норм и правил, фасовкой по 50 кг», - говорится на сайте компании.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредителями компании выступают гендиректор ООО «Калиновское» Юрий ПОПОВ (54%), Олег МАМАЕВ (26%) и Владимир ЛОГИНОВ (20%).

Юрий Иванович Попов в 1998-2001 гг. был президентом Уссурийского масложиркомбината «Приморская соя», в 2001-2006 годом занимал пост вице-губернатора Приморского края по вопросам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и бытового обслуживания населения, в 2006-2016 гг. вновь возглавлял «Приморскую сою», на базе которой было создано одноименное ООО. Сегодня владельцем ООО «Приморская соя» является ООО «Группа компаний «Русагро» (75%) и Елена ПОПОВА (25%).

«На рынке сахара мы ожидаем продажи активов, оказавшихся в непростых условиях, и собираемся участвовать (в покупках). Наша доля рынка сейчас - около 15%, и наша цель - увеличить ее до 30% за счет приобретений», - заявил ранее гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ.

По словам Басова, укрепление рубля привело к сокращению рентабельности почти всех бизнес-сегментов и к формированию на рынке излишков сахара, зерна и растительного масла. На марже перерабатывающего бизнеса (сахарного и масложирового) дополнительно сказались высокие цены, по которым закупалось сырье в конце прошлого года. Рентабельность этих сегментов будет оставаться слабой с учетом укрепившегося рубля и ориентированности на экспорт. При этом в долгосрочной модели развития «Русагро» ориентировалось на курс 60-70 рублей за $1.

Олег КЛИМЕНКО.

КСТАТИ

Хабаровск собственного рафинада не дождался

Интерес к открытию сахарного производства в Советской Гавани Хабаровского края на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучила таиландская компания Sutech Engineering. Вице-президент Sutech Engineering Чунг Чи Леонг заявил о планах вложить $230 млн в строительство завода мощностью до 500 тыс. тонн сахара в год.

Под реализацию проекта в Хабаровске даже было зарегистрировано ООО «Дальневосточный завод сахара и производных», единственным учредителем которого выступил Чунг Чи Леонг. Инвестор планировал наладить глубокую переработку тростникового сахара-сырца из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, а полученную продукцию поставлять в российские регионы, страны СНГ и Китай. Но заявления так и остались миражами - прошло чуть более года и компания была ликвидирована.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.