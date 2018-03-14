www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 53.24 р.
EUR: 70.16 р. 10 CNY: 89.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Биометрия без нужды

14 Марта 2018, 15:57 | Приморье

Банки берутся за никому не нужные проекты

 

В Приморском крае проходит тестирование единой биометрической системы распознавания личности (ЕБС). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», на сегодняшний день лишь два банка в регионе рискнули связаться с данной программой. Ряд экспертов считает, что клиентам от новации никакого проку не будет.

Разработка ЕБС началась около полугода назад по заказу Минкомсвязи и Центробанка. 19 февраля вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» Александр АЙВАЗОВ представил рабочий вариант системы. Предполагается, что это приложение даст возможность клиентам значительно сократить частоту визитов в банки и различные госучреждения. В России данная программа будет запущена 1 июля.

Александр Айвазов объяснил, что параллельно «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения и вендоров оборудования, вел переговоры с банками, которые первыми испытают ЕБС и начнут принимать биометрические данные пользователей.

В Приморском крае ЕБС уже начали тестировать ВТБ и Сбербанк.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что в 2017 году банк активно поддержал инициативу биометрической идентификации клиентов.

В настоящее время в банке ВТБ ведется подготовка к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных, выбранных для ЕБС. В качестве идентификации личности человека выбраны голос и изображение лица. Однако, о внедрении ЕБС и, соответственно, результатах работы на данный момент, говорить преждевременно.

Как это работает

Опознавать клиента предполагается по двум параметрам – с помощью фото и голоса. Эксперты надеются, что этот метод позволит с высокой точностью идентифицировать живого человека. Считав данные пользователя, система сравнит их с информацией, ранее внесённой в общую базу данных ЕБС. Для этого пользователю необходимо будет установить специальное мобильное приложение, разработка которого еще только ведется.

Все данные будут храниться в защищенном облачном хранилище. В «Ростелекоме» поясняют, что каналы связи, по которым информация будет передаваться между мобильным устройством пользователя, организациями-участниками и единой базой данных, будут зашифрованы отечественными криптоалгоритмами.

Гадание на кофейной гуще

Михаил ЧУПРЫНИН, директор «Центра блокчейн технологий» во Владивостоке:

- Любая новая технология связана с определенными рисками. Что касается технологии распознавания лиц, обычно такие методы хорошо работают. Например, даже если лицо изменилось – растолстел, похудел и так далее, программа распознает по ряду признаков такое лицо, проблем возникнуть не должно. Если программа будет работать через платформу блокчейн, в надежности которой сомневаться не приходится, это, безусловно, облегчит жизнь как банкам, так и их клиентам. Главная проблема - внедрить программу не абы как, а поработав с ней в тестовом режиме на совесть.

На практике ЕБС будет работать следующим образом: клиент, когда-либо оставлявший свои биометрические данные (лицо, голос), в любое удобное время заходит в интернет-банк, использует свои логин и пароль для входа на портал Госуслуг. Затем проходит аутентификацию, используя свои биометрические параметры. Система сравнивает предъявленные биометрические параметры с эталонными, после чего осуществляется процедура регистрации в банке, и человек становится клиентом. После этой процедуры клиент сможет воспользоваться всеми возможностями цифровых каналов банка и приобрести его продукты.

Частные лица смогут присоединиться к системе по упрощенной схеме - достаточно будет один раз посетить офис одного из банков-
участников. Там с клиента снимут необходимые биометрические данные и зарегистрируют его в системе. После этого лично в банк можно будет уже не приходить.

В пилотном режиме новой системой банки могут пользоваться бесплатно. После введения системы в работу должна будет вноситься оплата за каждого нового клиента, уже подключенного к ЕБС. Предполагается, что за использование биометрической идентификации клиенту придется заплатить 200 рублей.

Часть суммы, оплаченной банком, получит финансовая организация, которая в свое время внесла данные этого клиента в единую базу данных. То есть, банки, которые тестируют биометрическую систему сегодня, скоро смогут на этом заработать.

Максим КРИВЕЛЕВИЧ, кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» скептически относится к использованию биометрической системы в банковском секторе:

- Во всем мире финансовая система растет как на дрожжах, тогда как в России, чтобы не говорили нам «верхи», продолжается стагнация. Выдача кредитов предполагает конкретные цели – строительство завода, например. В Приморье этого ничего нет, поэтому доля кредитования – микроскопическая, выдавать их просто некому. Я имею в виду бизнес-сегмент. Невозможно построить эффективную финансовую систему в условиях неэффективной стагнирующей экономики. Поэтому, дабы показать некую деятельность, убедить людей в том, что «мы впереди планеты всей», банки берутся за различные никому не нужные проекты. К ним относится и биометрическая система. Клиентам от нее проку не будет никакого. Сейчас банкам просто нужно изобразить некую позитивную повестку дня.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  ЕБС  сбербанк 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru