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Биометрия без нужды
Банки берутся за никому не нужные проекты
В Приморском крае проходит тестирование единой биометрической системы распознавания личности (ЕБС). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», на сегодняшний день лишь два банка в регионе рискнули связаться с данной программой. Ряд экспертов считает, что клиентам от новации никакого проку не будет.
Разработка ЕБС началась около полугода назад по заказу Минкомсвязи и Центробанка. 19 февраля вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» Александр АЙВАЗОВ представил рабочий вариант системы. Предполагается, что это приложение даст возможность клиентам значительно сократить частоту визитов в банки и различные госучреждения. В России данная программа будет запущена 1 июля.
Александр Айвазов объяснил, что параллельно «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения и вендоров оборудования, вел переговоры с банками, которые первыми испытают ЕБС и начнут принимать биометрические данные пользователей.
В Приморском крае ЕБС уже начали тестировать ВТБ и Сбербанк.
В пресс-службе ВТБ пояснили, что в 2017 году банк активно поддержал инициативу биометрической идентификации клиентов.
В настоящее время в банке ВТБ ведется подготовка к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных, выбранных для ЕБС. В качестве идентификации личности человека выбраны голос и изображение лица. Однако, о внедрении ЕБС и, соответственно, результатах работы на данный момент, говорить преждевременно.
Как это работает
Опознавать клиента предполагается по двум параметрам – с помощью фото и голоса. Эксперты надеются, что этот метод позволит с высокой точностью идентифицировать живого человека. Считав данные пользователя, система сравнит их с информацией, ранее внесённой в общую базу данных ЕБС. Для этого пользователю необходимо будет установить специальное мобильное приложение, разработка которого еще только ведется.
Все данные будут храниться в защищенном облачном хранилище. В «Ростелекоме» поясняют, что каналы связи, по которым информация будет передаваться между мобильным устройством пользователя, организациями-участниками и единой базой данных, будут зашифрованы отечественными криптоалгоритмами.
Гадание на кофейной гуще
Михаил ЧУПРЫНИН, директор «Центра блокчейн технологий» во Владивостоке:
- Любая новая технология связана с определенными рисками. Что касается технологии распознавания лиц, обычно такие методы хорошо работают. Например, даже если лицо изменилось – растолстел, похудел и так далее, программа распознает по ряду признаков такое лицо, проблем возникнуть не должно. Если программа будет работать через платформу блокчейн, в надежности которой сомневаться не приходится, это, безусловно, облегчит жизнь как банкам, так и их клиентам. Главная проблема - внедрить программу не абы как, а поработав с ней в тестовом режиме на совесть.
На практике ЕБС будет работать следующим образом: клиент, когда-либо оставлявший свои биометрические данные (лицо, голос), в любое удобное время заходит в интернет-банк, использует свои логин и пароль для входа на портал Госуслуг. Затем проходит аутентификацию, используя свои биометрические параметры. Система сравнивает предъявленные биометрические параметры с эталонными, после чего осуществляется процедура регистрации в банке, и человек становится клиентом. После этой процедуры клиент сможет воспользоваться всеми возможностями цифровых каналов банка и приобрести его продукты.
Частные лица смогут присоединиться к системе по упрощенной схеме - достаточно будет один раз посетить офис одного из банков-
участников. Там с клиента снимут необходимые биометрические данные и зарегистрируют его в системе. После этого лично в банк можно будет уже не приходить.
В пилотном режиме новой системой банки могут пользоваться бесплатно. После введения системы в работу должна будет вноситься оплата за каждого нового клиента, уже подключенного к ЕБС. Предполагается, что за использование биометрической идентификации клиенту придется заплатить 200 рублей.
Часть суммы, оплаченной банком, получит финансовая организация, которая в свое время внесла данные этого клиента в единую базу данных. То есть, банки, которые тестируют биометрическую систему сегодня, скоро смогут на этом заработать.
Максим КРИВЕЛЕВИЧ, кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» скептически относится к использованию биометрической системы в банковском секторе:
- Во всем мире финансовая система растет как на дрожжах, тогда как в России, чтобы не говорили нам «верхи», продолжается стагнация. Выдача кредитов предполагает конкретные цели – строительство завода, например. В Приморье этого ничего нет, поэтому доля кредитования – микроскопическая, выдавать их просто некому. Я имею в виду бизнес-сегмент. Невозможно построить эффективную финансовую систему в условиях неэффективной стагнирующей экономики. Поэтому, дабы показать некую деятельность, убедить людей в том, что «мы впереди планеты всей», банки берутся за различные никому не нужные проекты. К ним относится и биометрическая система. Клиентам от нее проку не будет никакого. Сейчас банкам просто нужно изобразить некую позитивную повестку дня.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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