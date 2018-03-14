Дольщики бьются за Снеговую падь

Уже сегодня можно начинать банкротить «Приморкрайстрой», пообещавшее «золотые метры» владивостокцам

Судебные издержки застройщика «Снеговая падь комплекс Д» могут превысить бюджетные вливания. Казенное предприятие «Приморкрайстрой», не выполнившее обязательства перед дольщиками, уже привлекается в суды в качестве ответчика.

По данным департамента градостроительства, на строительство жилья в комплексе «Д» было заключено 797 договоров долевого участия, из них по программе «Жилье для российской семьи» – 632 договора, на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. В настоящее время программа завершила свое действие, но дома не построены.

Переформатировал под ЖРС

Проблемы Снеговой пади - это настоящая головная боль администрации Приморского края. Изначально стройка планировалась, когда губернатором был Сергей ДАРЬКИН, и была чистым бизнес- проектом, призванным обеспечить заказами предприятий выпускающие панельные плиты. Поэтому и земельный участок, вначале был оформлен на ООО, но все изменилось, когда губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ решил переформатировать коммерческий проект под программу «Жилье для российской семьи».

Упакованная в государственную «обертку» стройка стала образцом пиара губернатора Миклушевского. Ажиотаж был небывалый, только участниками программы стали 4 тыс. человек, а прокуратура Приморского края даже была вынуждена корректировать процесс очередности. Ведь в этой стройке цена за квадрат была всего 35 тыс. рублей против 60 среднерыночных во Владивостоке. Правда, коммерческие застройщики, глядя на этот ценовой демпинг понимали, что при себестоимости более 50 тыс. рублей, строить за 35 тыс. без дотаций нельзя.

Однако бизнес-составляющая реализации этого проекта идеологов не сильно волновала. Застройщик разработал две «гениальные» схемы достройки домов. Первая – шесть домов продавались по 35 тыс., вторые шесть - по 60-65 тыс. рублей за квадрат. Убытки первых домов, перекрывались доходами от продажи квартир оставшихся 6. Вторая схема была еще более примитивной. Возможные риски недофинансирования перекрывались за счет средств федерации. Администрация Миклушевского рассчитывала на 2 млрд рублей, которые могли быть выделены при условии выполнения подписанного соглашения между администрацией Приморья, Минстроем и АИЖК.

В 2015 году стало ясно, что застройщик не способен уложиться в срок. Причина замедления сроков строительства - полное отсутствие у застройщика компетенций. Это предприятие было создано как техническое подразделение администрации Приморского края, для контроля и приемки строек саммита, и большинство специалистов были заточены только на проверку документации.

Главное - освоить

Как считают обманутые дольщики, застройщик так и не понял, что средства дольщиков, привлеченные на стройку, отличаются от государственного финансирования. Средства больше осваивались, а не эффективно использовались для завершения строительства. После начала стройки выяснилось, что проект комплекса сделан некачественно. Были ошибки в геологических изысканиях, которые привели к потерям в несколько десятков миллионов. Оказалось, что схема подключения к сетям «Дальспецстроя» была придумана. Организация и не собиралась возводить сети, на которые должен быть посажен комплекс. Кроме того, все работы надо было проводить через конкурсные процедуры, а это значительно ограничивало возможности оперативно строить дома, но зато открывало дорогу для привлечения нужных субподрядчиков.

В 2016 году застройщик осознал, что деньги дольщиков кончились. Миллиард размазали по стройке, при этом даже сегодня нет понимания, насколько рыночные цены были у подрядчиков. Одно ясно, что руководители казенки освоили все, что было на счетах, а директор казенного предприятия Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края Игорь СОЛОГУБ был арестован за взятку.

Дальнейшая ситуация была вполне прогнозируемая. Застройщик ждал, когда губернатор решит вопрос с финансированием, а губернатор, осознавая, что вложение бюджетных денег в коммерческую стройку может привести к возбуждению уголовного дела, пустил все на самотек. Правда, руководство единой дирекции периодически изображало бурную деятельность. Дольщикам все время придумывали разного рода «байки» о том, что дома достроит компания «ЯВ-Строй», а с ней рассчитаются этажами в будущих домах. Что один из банков откроет застройщику проектное финансирование, что уже нашелся некий инвестор, который весь комплекс и достроит.

31 июля 2017 года 25-й и 26-ой дома по улице Горшкова нужно было уже сдавать в эксплуатацию, да вот готовность объектов - далека от сдачи. Курирующий отрасль вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ докладывал губернатору, что достроить дома даже к 2019 году невозможно, из-за отсутствия средств и мотивации застройщика. Как чиновник, пришедший во власть из строительного бизнеса, он понимал, что повлиять на руководителей КППК невозможно. Проблемы дольщиков их не сильно волновали, так как банкротить их место работы администрация края не решалась. Дирекция по строительству, формально подконтрольная департаменту градостроительства, фактически была отдельной структурой, через которую шли финансовые потоки, и в которой и до сих пор не совсем понятно, что происходит.

Край труб прикупил

Осенью 2017 года вице-губернатор Эдуард Портнов предлагает ликвидировать это предприятие. Чиновник понимает, что в этой организации деньги растворяются, а результат - плачевный. И возможно «Приморкрайстрой» уже бы ликвидировали, но происходит ротация руководителя края. Снеговая Падь становится головной болью краевых властей. К этому времени дольщики Снеговой Пади - уже регулярные участники митингов, и они пытаются напугать застройщика политическими требованиями. Казенка пугается вяло, но губернатор обязан реагировать.

В итоге на встрече с дольщиками объявляется о выделении в 2017 году 105 млн рублей из краевого бюджета в виде субсидии на объекты капитального строительства, и 629 млн рублей в 2018 году. Деньги выделяются на основании подготовленного застройщиком пакета документов, который департамент градостроительства переформатировал в инвестиционный проект строительства инженерной инфраструктуры на территории Приморского края.

Законность этого выделения бюджетных средств не насторожила депутатов, но заинтересовала прокуратуру Приморского края. Надзирающий орган выяснил, что выделить деньги можно только опираясь на постановление администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190–па. Субсидию можно выделять, но при этом документ обязывает все имущество в дальнейшем поставить на баланс края.

По существу край профинансировал строительство сетей на внешнем участке на коммерческой стройке. Начиная с 2017 года все квадраты застройщик продавал по 62-65 тысяч рублей. То есть депутаты с таким же успехом могут раздавать деньги на возведение сетей и другим застройщикам, главное - на баланс края потом эти сети поставить.

Но, несмотря на поступление 105 млн рублей, работа на стройке не закипела. Чтобы начать строительство сетей, необходимо было провести конкурсные процедуры. И, что самое неприятное для дольщиков, на эту субсидию строить на границе внутреннего участка непосредственно дома нельзя. По закону все эти объекты будут общедолевой собственностью, и поставить на баланс края их не получится.

«Сегодня нам никто не говорит, сколько денег на счету у застройщика, и сколько средств требуется на возведение всех домов. Мы хотим создать инициативную группу, которая будет контролировать все расходы. Понимая, что застройщик фактически представляет исполнительную власть региона, контролирующие и силовые организации лояльно относятся к замороженной стройке», - рассказывает представитель инициативной группы дольщиков.

Пока дольщики ходят на митинги, подрядчики, работающие на стройке, также надеются, что с ними рассчитаются. Представители нескольких компаний-подрядчиков рассказали, что застройщик не оплатил им работы. И хотя по этой причине уже можно начинать банкротить «Приморкрайстрой», подрядчики этого не делают. Компаниям обещают выгодные подряды, которые якобы дадут им хорошо заработать.

«Впарить» фонду

Пока дольщики и подрядчики напитываются «информационным мусором» о том, как все будет хорошо, депутаты ЗС ПК сообщили всем о выделении очередного миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Согласно официальному сообщению, подана заявка на 1 млрд рублей в Фонд содействия развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. «Взаимодействие с фондом стало возможно после предоставления сведений о наличии бюджетных средств на подведение сетей. Использовать на эти цели средства дольщиков застройщик, в соответствии с действующим законодательством, не имеет права. Еще одним требованием со стороны фонда стала разработка реалистичного плана развития микрорайона. В связи с этим в декабре 2017 года рабочей комиссией было принято решение о снижении заявленных объемов вводимого жилья в рамках данной программы (стоимостью 35 тыс. рублей за 1 кв. м) практически в два раза – с 70 до 36,2 тыс. кв. метров», - говорится в сообщении.

Пояснения депутатам давал советник директора «Приморкрайстроя» Евгений СЕВЕРИН. То, что некий человек в статусе советника рассказывает депутатам о выходе из кризиса, который наступил, когда он был одним из руководителей, говорит о том, что красивая картинка продолжает рисоваться. Он заявил, что кроме миллиарда застройщик планирует, что «выручка от реализации этих квартир пойдет на погашение кредита и достройку микрорайона в заявленном объеме». Именно эти слова господин Северин говорил на встрече с дольщиками еще два года назад.

Между тем, успех коммерческих продаж - под вопросом. Даже если федерация даст миллиард на коммерческую стройку, все дома не достроят. При этом коммерческим продажам может помешать, то, что в микрорайоне первоначально планировались детский сад и школа. Однако земельный участок, выделенный под них, в свое время был изъят из плана и передан в аренду третьим лицам. При этом представители департамента градостроительства заверяют, что вопрос решается, объекты в плане предусмотрены, и земельные участки под них будут включены в проект планировки территории. Осталось лишь добиться, чтобы эти объекты вошли в федеральные целевые программы.

ОДНАКО

Пока одни ждут миллиарды, а другие их обещают достать и достроить, самые грамотные идут в суды. ККПК «Приморкрайстрой», не выполнившее обязательства перед дольщиками, уже привлекается в суды в качестве ответчика.

По словам дольщиков, процесс взыскания компенсаций пока только набирает обороты, так как они еще не получили своих квартир, но как только застройщик исполнит свои обязательства и сдаст дома, около 900 исков пойдут в суды.

Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в одной из юридических компаний, согласно закону компенсация за срыв сроков ввода в эксплуатацию домов, прописанных в договорах долевого участия, может доходить до полумиллиона рублей. Столь большая сумма будет хорошей компенсацией людям, которые должны были получить свои квартиры еще летом 2017 года. Юристы оценивают, что судебные издержки казенного предприятия могут превысить полмиллиарда рублей. И платить придется: по уставу предусмотрена субсидиарная ответственность, и пока только она цементирует эту многострадальную стройку.

На фото: В Снеговой пади снимают заранее заготовленные баннеры.

Виталий МОРОЗОВ. Фото из архива.