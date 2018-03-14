Владивосток останется без "звездных" гостиниц и отелей

Из-за требований нового закона с 2021 года гостиничный фонд Приморья серьезно обеднеет

Приморский край – второй по количеству звездных и первый по количеству пятизвездочных отелей субъект Дальнего Востока. При этом по общему количеству гостиниц самый теплый морской регион ДФО неизменно лидирует: по данным Вooking.com в одном только Владивостоке туристы могут выбирать из 275 гостиниц, отелей и хостелов. Во всем крае услуги размещения представляют более 500 организаций. При этом классифицировано, в соответствии со стандартом министерства культуры, только 16 гостиниц, две из которых получили статус «пять звезд».

Гостиницами высокого класса стали Tigre de Cristal Hotel&Resort, которая была внесена в Федеральный перечень классифицированных туристских объектов совсем недавно, а также отель Hyundai, который с мая этого года заработает под брендом Lotte.

Для сравнения, в Хабаровском крае, где туристы могут выбрать примерно из 350 гостиниц, классифицированы 20 объектов. Большая часть средств размещения – около 290 объектов – находится в Хабаровске. По словам консультанта отдела развития туризма и международных связей управления по туризму Минкультуры региона Валерии КОМАРОВСКОЙ, уже к 2019 году здесь будут классифицированы еще 30 гостиниц. Также на 2019 год в Хабаровске назначен ввод в эксплуатацию первого пятизвездочного отеля сети Hilton на Дальнем Востоке. Строительство объекта под названием «Hilton Garden Inn Khabarovsk» вместимостью в 186 номеров уже ведется. Таким образом, к 2019 году Владивосток уже не будет единоличным лидером по количеству пятизвездочных отелей на Дальнем Востоке.

В Приморском крае власти пока что не делятся конкретными планами по классификации гостиниц на 2018-2019 год, как в Хабаровске. Однако если в Приморье наконец-то разрешится ситуация с недостроенными «Хаяттами», то остальным регионам сложно будет конкурировать с Приморьем в звездности.

Пока в Приморье разбираются с недостроями, классифицированными в крае, кроме двух пятизвездочных, остаются три гостиницы со статусом «4 звезды», восемь отелей «3 звезды», а также две «2-звездочные» гостиницы и одна имеет статус «Без звезд».

Принудительный отсев

Между тем, по распоряжению президента России к 2019 году звездными должны стать все крупные гостиницы, в которых более 50 номеров, а с 2021 года – все остальные. Если раньше классификация была добровольным выбором отельеров, то по новым правилам средства размещения, не прошедшие ее, лишатся права на работу. Проводить аттестацию класса гостиниц будут организации, аккредитованные органными местной исполнительной власти. Во Владивостоке несколько организаций уже проводят такие экспертизы: в основном это ООО «Приморский центр сертификации» (проводил экспертизу в том числе для отеля «Хёндэ»), а также Культурный центр «Белые облака», Центр экспертизы и качества «Курорт-консалтинг» (присваивал «звезды» Tigre de Cristal Hotel&Resort), ООО «ПромСтандарт» и «Союзэкспертиза» Торгово-Промышленной Палаты РФ, которая проводила экспертизу для отеля «Azimut Владивосток».

О том, что классификация гостиниц рано или поздно станет обязательной для всей страны, отельеры узнали еще в конце 2014 года, когда министерство культуры РФ ввело новые стандарты звезд: именно тогда, кроме основных категорий от одной до пяти звезд, была введена шестая категория «без звезд». Чуть позже, в 2015-2016 году стало известно о том, что готовится закон об обязательной поэтапной классификации гостиниц в России. Однако некоторых отельеров принятие закона в 2018 году все равно застало врасплох. Основной вопрос: во сколько обойдется сама процедура классификации, а также работа по приведению гостиниц к соответствию стандартам минкультуры РФ.

По мнению президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, новый закон может негативно сказаться на общем количестве гостиниц Приморского края, так как малые средства размещения, по сути, склоняют к правилам большой игры.

- Главное не в том, во сколько обойдется сама процедура классификации, а в том, во сколько обойдется небольшим гостиницам работа по приведению своих помещений в соответствие стандартам, - отмечает Роман Иванищев. - Стоимость самой экспертизы зависит от величины гостиницы и от объема работ, которые предстоит проделать экспертам. Процедура эта довольно затратная, однако еще более обременительной для небольших гостиниц может оказаться работа, о которой я уже сказал выше. Предполагаю, что далеко не все гостиницы в итоге останутся в строю, и край утратит часть номерного фонда с 2021 года. Некоторые гостиницы располагаются в таких помещениях, которые не то что очень сложно стандартизировать, но бывает практически невозможно это сделать. И это не говорит о том, что в этих гостиницах плохой сервис – это касается именно фундаментальных требований к помещению.

Я согласен с тем, что закон актуален, и что он поможет привести в порядок ценообразование на рынке гостиничных услуг. Но он актуален только для отелей большого или среднего размера. Остальные же – объекты малого бизнеса, и для них такие меры могут стать губительными. Более того, для гостей небольших гостиниц звездность зачастую не важна. Ни один из таких отелей не повесит на себя категорию «пять звезд», чтобы привлечь представителей своей целевой аудитории.

Так что я считаю, что несправедливо правила игры для «больших» расширять на «малых». Это станет обузой, и те, кто работает добросовестно и на качество, конечно, будут вынуждены привести свои помещения в соответствие и пройти классификацию. Но найдутся также и те, кто найдет лазейки, чтобы работу не проделывать. Остальные вовсе прекратят свою деятельность.

Другое мнение

Позиция Российской гостиничной ассоциации (РГА), в частности Дальневосточного филиала, однозначно в пользу принятого закона, отметили в ассоциации.

- Иначе и быть не может, ведь РГА, в том числе, стояла у истоков создания этого закона и формирования Порядка классификации, - отметила представитель ассоциации Екатерина КОЛИТЕНКО. - Присвоение соответствующей категории средству размещения необходимо. Категории представлены от «без звёзд» до «5 звезд». Выбор той или иной категории зависит от желания руководства предприятия. Однако только эксперт может оценить, соответствует ли заявленная (желаемая) категория фактическому состоянию объекта.

Также Закон о классификации и Порядок классификации предусматривают не только оценку гостиниц, но также санаториев, домов отдыха, горнолыжных курортов. Необходимо ли? А необходим ли ГОСТ, Санитарные нормы и правила, СНИПы? Этот закон ждали 20 лет!

Необходимо помнить, что гостиничный бизнес в России достаточно молод и развивался весьма своеобразно. С одной стороны, в середине 90-х пришли первые иностранные сетевые компании со своей историей и с уже фиксированными, регламентированными бизнес-процессами, профессиональными управленцами гостиничной индустрии. С другой стороны, продолжали функционировать отели советского наследия, а также начали появляться независимые гостиницы, бизнес-процессы в которых формировались естественным путем. Сегодня мы понимаем, что гостиничная индустрия – это весьма специфическая область, требующая специальных знаний, управленческих инструментов навыков и правил.

Приказ о порядке классификации – своеобразный ориентир, опорный документ, помогающий упорядочить материально-техническую базу гостиниц, оценить уровень персонала и наметить ориентиры для дальнейшего развития. Особенно данный порядок важен для независимых отелей. Однако, несомненно, данный приказ еще требует доработки. Срок подготовки к процедуре оценки объектов переносился уже дважды. Для сознательных собственников и управленцев, грамотно планирующих время и инвестиции, времени было вполне достаточно, чтобы подготовиться к процедуре. Основные крупные отели пройдут процедуру оценки уже к 1 июля 2019 года. И действительно, вопрос сложности прохождения данной процедуры заключается именно в подготовке к ней. Так как данный закон относительно новый, не все управленцы, к сожалению, погрузились в него и достаточно изучили порядок классификации. Однако стоит отметить высокую активность гостиниц Владивостока: многие уже получили свои звёзды, некоторые наметили прохождение процедуры уже на это лето.

Что касается переоценки категорий у гостиниц, которые уже имеют свои «звезды», то вопрос поставлен несколько некорректно: гостиницы будут обязаны подтверждать свою категорию один раз в три года – и все. Если к моменту подтверждения на предприятии произошли ухудшения (материально-технической базы, уровня образования персонала), гостинице будет присвоена категория ниже. Если же все будет в порядке – гостиница сможет подтвердить ранее полученную категорию еще на 3 года.

На фото из архива: Большинству отелей придется провести генеральную уборку перед прохождением «звездного» отбора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.