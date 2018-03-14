Чип вам на воротник

Меховой бизнес Приморья начинает нести потери после перехода на идентификационные знаки

Крупные российские торговые сети и меховые салоны с российской продукцией постепенно вытесняют с рынка небольшие бутики. Долго работавший в «серой зоне» меховой рынок, выйдя в легальное поле после запуска пилотного проекта по так называемому чипированию в 2016 году, продемонстрировал десятикратный рост количества меховых изделий, для которых потребовались КиЗ (контрольные идентификационные знаки) от Госзнака. Приморский край тому не исключение. Все потому, что шубы и дубленки в большинстве своем ввозились в Россию нелегально, в обход таможенного декларирования.

По данным ФТС, официально в Россию ввозится около 240 тыс. единиц меховых изделий в год. И лишь 70 тыс. единиц производится внутри страны.

Рассказывая о добровольном эксперименте по чипированию, министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ отмечал, что в тот период заявок на получение RFID-меток (содержится внутри чипа) для меховых изделий поступило уже 2,5 млн штук. Таким образом, серый оборот составлял от 2,2 млн до 4,7 млн меховых изделий в год. Согласно расчетам Минпромторга легализация мехового рынка будет приносить бюджету ежегодно более 14 млрд рублей.

Несколько десятков тысяч шуб таким образом легализовано и в Приморье. По данным ФНС, в 2016 году 66 индивидуальных предпринимателей Приморья и три компании получили КИЗ для 43 983 изделий из меха. В 2017 году еще 12 участников системы «Маркировка» получили 11 790 так называемых чипов.

Шуба с QR- кодом

Судя по поступлениям от легализованных субъектов меховой индустрии и розничных продавцов (читай – компаний), трагедии в уходе из мехового бизнеса тех, кто не способен работать в личном кабинете на сайте ФНС и с Гознаком, государственные ведомства не видят, а напоследок могут крупно оштрафовать, изъять, а затем уничтожить товар. И основной контролер в этом вопросе отнюдь не налоговая служба или органы внутренних дел.

Очередная проверка Ропотребнадзора, в ходе которой окажется, что чип на шубе не считывается через QR-код, а информация, внесенная туда, не является достоверной, то есть не подтверждена договорами о купле-продаже, сертификатами от производителя и т.д., автоматически приведет к изъятию товара до решения суда. К слову, любое изделие, содержащее более 30% меха должно иметь такой идентификационный знак, его можно считать с помощью QR-кода в программе . Стоит один КиЗ 20 рублей за штуку.

Большая часть владельцев приморских меховых салонов, исключая крупные сетевые компании, работает на свой страх и риск. Салоны, разбросанные по небольшим городам и краевым центрам, и вовсе не представляют, как они будут существовать в определенных законодательством условиях. Помочь такому бизнесу госорганы могут только советом. Роспотребнадзор, пожалуй, единственная организация, которая проводит информационно-разъяснительные семинары. На одно из таких мероприятий пришло ровно 13 директоров шубных салонов Владивостока, тогда как приглашение получили гораздо большее количество бизнесменов. Как итог – эти 13 владельцев бизнеса не имеют проблем с торговлей мехом, заказали на Гознаке чипы, заполнили информацию на RFID-метке (содержащей радиочастотную идентификацию) и теперь без проблем ведут свою деятельность.

КиЗ с вами

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», несмотря на полноценное функционирование системы «Маркировка», администратором которой является Федеральная налоговая служба, очень часто приморские торговцы продолжают использовать КиЗ в качестве формальности, имея в наличии гораздо больше шуб, чем КиЗ, которые они заказали у Гознака. После продажи очередной шубки или дубленки, КиЗ чудесным образом оказывается на следующей меховой «шкурке».

Как удалось выяснить у предпринимателей, перевозивших шубы из Китая, если сегодня легально каждую из них оформить через таможенную декларацию, стоимость изделия вырастет как минимум на 30%. Остатки шуб и дубленок такие бизнесмены по-прежнему не реализовали, а выводить их в полноценный легальный цикл продажи намереваются не все. Поэтому фактически живут до проверки. Сгоряча корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» некоторые из них заявляли, что назло изрежут все шубы до изъятия, и вообще свернут бизнес. В принципе им никто не мешает обратиться в специальные Сертификационные центры, которые действуют в Приморье, где возможно оформить декларацию на когда-то ввезенный товар. Эта совершенно легальная процедура позволяет получить маркировку на товар для заполнения КиЗ. И ряд салонов пошли таким путем.

Лояльности не жди

Хотя до 2017 года все проверяющие органы фактически закрывали глаза на нестыковки. Налоговой службе было достаточно наличие самого чипа на каждой шубе в салоне. Ее функции фактически ограничились согласием на выпуск КиЗ для налогоплательщика, не имеющего задолженности перед бюджетом, и формированием реестра конкретных компаний и ИП, которые выпустили такие чипы через пермский Гознак. Каждый чип – одна шуба. Зеленый заказывают для шуб отечественного производства, а красный – для импортируемых.

Как поясняет начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Мария АРАЛОВА, просто получить КиЗ и прикрепить его к шубе недостаточно, то есть само по себе наличие КиЗа не означает выполнение требований постановления правительства России. Важна достоверность информации, внесенной в этот контрольно-идентификационный знак: о наименовании мехового изделия, его размера, изготовителя, декларации соответствия этой шубы требованиям технического регламента Таможенного союза. А значит должны быть договор поставки от производителя или первоначального владельца, соответствующие сертификаты. Первое время многие продавцы меховых изделий вносили информацию, просто глядя на шубу. Информация по декларации ввезенного в свое время товара и другой сопроводительной документации превращалась в трагикомедию. Часто в КиЗ было написано предельно просто – шуба поступила от физического лица, а что это за лицо, и где акт приема-передачи, оставалось за кадром.

По словам нашей собеседницы, с октября 2017 года по январь нынешнего Роспотребнадзор в рамках поручения правительства проверил достаточно много салонов и магазинов меха во Владивостоке и крае. К слову, такие мероприятия проходят по предварительному уведомлению. Практически в каждом из проверяемых объектов были выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза. Отсутствие достоверной маркировки на изделии по сию пору – главная беда.

«В ходе проверок в 2016 году мы принимали меры, составляли протоколы и отправляли в мировые суды. Надо отдать должное нашим судьям: несмотря на то, что ст.15.12 Кодекса «Об административных правонарушениях РФ» предусматривает конфискацию изделий, можно сказать, абсолютное большинство решений в адрес предпринимателей содержало предупреждение, в худшем случае – штраф. В итоге субъектам малого предпринимательства меховые изделия были возвращены для возможности маркировки и выставления на продажу в соответствии со всеми правилами», - уточняет руководитель отдела.

Конкурентам не помогут

Сегодня меховая сфера в Приморье, и во Владивостоке в частности, столь конкурентна, что бизнес, быстро воспринявший изменения законодательства, совсем не желает делиться премудростями работы в личном кабинете, системе «Маркировка», или взаимодействию с проверяющими органами со своими коллегами. Не говоря о жестком давлении шубных выставок, которые переориентировали на себя 80% потенциальных покупателей края. «Мы хотим и дальше работать в этой сфере, а помогать утопающим не намерены. Каждый выживает как может, а наша компания выбрала легальный путь. Как можно сегодня работать в бутике, который снимаешь в аренду или имеешь в собственности, находясь на виду у всех проверяющих органов, и ничего не предпринимать, чтобы привести шубный бизнес в порядок? Правила могут многим не нравиться, но им надо соответствовать.

Может на рынках и в шоурумах есть возможность скрываться, но компаниям с хорошей репутацией это делать незачем. Сегодня вполне возможно заключить договор с логистическими компаниями - участниками ВЭД, которые привозят товар из-за рубежа. А можно найти отечественного производителя. Самостоятельно ввозить шубки и дубленки небольшими партиями по 30 штук розничному продавцу не выгодно, большую партию мы, тем более, не осилим», - рассказывает владелица одного из салонов меха Владивостока.

Во владивостокском салоне «Зимняя Сказка» рассказали, что сегодня приобретают меховые изделия напрямую у производителя - Пятигорских меховых фабрик. На остатки шуб, которые были отшиты в Сингапуре и КНР, через Специальную сертифицированную компанию Международной ассоциации GS1получили документы, которые позволили уточнить информацию по штрих-кодам и занести ее в чипы от Гознака.

Управляющий меховой компанией «Северина» Дмитрий СИМОНОВ уверен, что в деятельности фирмы после обязательного перехода на чипирование шуб в пилотном проекте ФНС, а затем в ходе работы в системе «Маркировка», не изменилось абсолютно ничего. «Меховые изделия нашего бренда производятся на одноименном заводе в Кирове. Почти 1,5 года назад фирменный магазин компании был открыт и во Владивостоке. Мы увидели, что жители буквально закормлены китайским товаром и готовы перейти на отечественные меха. В итоге «Северина» оказалась первым салоном, который получил КиЗ, и стал продавать меха в соответствии с новыми правилами. Согласен, что в крае есть сильные конкуренты, но и мы нашли здесь свою аудиторию», - замечает управляющий.

Яна МАЛЬЦЕВА. Фото из архива.