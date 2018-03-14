Порт, свободный от людей

Предположительная численность приморцев на начало 2036 года по расчетам крайстата составит 1848.3 тысяч человек, что заметно меньше нынешнего населения края, а значит, никакого обещанного бурного развития региона не предвидится

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2017 год. По ряду показателей отмечались положительные тенденции, но вместе с тем сохранялись, а по некоторым аспектам и обострялись проблемы в социально-экономической жизни Приморского края.

По предварительной оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1912.1 тыс. человек, в том числе 1476.5 тыс. горожан и 435.6 тыс. сельских жителей. За 2017 год численность постоянного населения уменьшилась на 11 тыс. человек (на 0.6%) и 59% этого сокращения составила миграционная убыль.

Увеличение рождаемости, в последние годы происходило в основном за счет повторных рождений. По предварительным данным в 2017 году родилась 21 тыс. детей, что на 10.9% меньше, чем в 2016 году. Рост рождаемости прекратился, что было очевидно из демографических прогнозов.

Число умерших в прошедшем году составило 25.3 тыс. человек, что на 3.5% меньше, чем в 2016 году и на 5.2% - уровня 2012 года.

Естественная убыль населения сохранялась на всех территориях края, кроме Пограничного муниципального района, и в сравнении с 2016 годом, в целом по краю, увеличилась в 1.6 раза.

В миграционном движении населения Приморского края продолжал наблюдаться отток населения. За счет миграционной убыли численность приморцев за последние 5 лет сократилась почти на 23 тыс. человек.

В 2017 году в Приморский край прибыло 30.2 тыс. человек, причем 68.5% из других регионов России, а остальные из-за рубежа (9.5 тыс. человек). Число выбывших из края составило 35.8 тыс. человек, тем самым миграционный отток сложился в количестве 5.6 тыс. человек и увеличился по сравнению с 2016 годом в 1.7 раза.

Демографический прогноз. Согласно расчету перспективной численности населения до 2036 года (по среднему варианту прогноза от базы на начало 2017 года), тенденция к сокращению населения Приморского края сохранится. Предположительная численность приморцев на начало 2036 года может составить 1848.3 тыс. человек.

Снижение численности населения будет происходить в основном за счет естественной убыли населения. Предполагается, что естественная убыль будет нарастать от 3.5 тыс. человек в 2018 году до 4.6 тыс. человек в 2035 году. Ежегодный миграционный отток населения сменится ожидаемым миграционным приростом с 2020 года на 1.1 тыс. человек и к 2035 году достигнет 3.3 тыс. человек в год.

Продолжающийся процесс демографического старения населения приведет к увеличению показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 человек трудоспособного возраста) для населения Приморского края с 739 человек на начало 2018 года до 784 на начало 2036 года (рост на 6%).

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет (занятые и безработные) в среднем за 2017 год по итогам выборочного обследования населения составила 1035.6 тыс. человек, или 54% от общей численности населения края. В численности рабочей силы 979.3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 56.3 тыс. человек - как безработные (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней).

В последние годы наблюдалась положительная тенденция снижения численности безработного населения. За пять лет общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, снизилась на 23%, официально зарегистрированных - на 35%.

Среднедушевые денежные доходы населения за 2017 год, по предварительной оценке, составили 33.7 тыс. рублей в месяц, увеличившись в номинальном выражении по сравнению с 2016 годом на 4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) увеличились к уровню 2016 года на 0.1%.

Среднемесячная заработная плата за 2017 год по краю достигла 38 тыс. рублей. Реальный размер заработной платы увеличился по сравнению с 2016 годом на 3%.

Несмотря на достаточно высокие темпы роста заработной платы в номинальном выражении (за последние пять лет рост на 38.3%), реальная заработная плата, сдерживаемая ростом потребительских цен, к уровню 2012 года снизилась на 4.2%.

Наиболее высокий уровень заработной платы в 2017 году (в 1.5-2.6 раза выше среднекраевого уровня) отмечался в организациях воздушного, трубопроводного, железнодорожного, морского транспорта; по производству автомобилей; финансовой деятельности; добыче угля и антрацита.

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству изделий из кожи; производству текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, торговли, сельского хозяйства и предоставлению персональных услуг.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2018 года сложилась в сумме 472.1 млн. рублей. Основная сумма задолженности приходилась на обрабатывающие производства (86.6%).

В последние годы вся сумма задолженности складывается из-за отсутствия собственных средств организаций, задолженность из бюджетов всех уровней отсутствует.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, за год снизилась на 37% и составила 1.9 тыс. человек.

Для наблюдения внутригодовой динамики развития экономики региона рассчитывается квартальный индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (сельскохозяйственное и промышленное производство; строительство; транспорт; розничная торговля), которые в структуре производства регионов составляют от 60% до 80%.

Надо отметить, что предыдущие два года базовые виды экономической деятельности показывали спад производства к предыдущему году (2015 - 95.6%, 2016 - 96.6%), соответственно индекс физического объема валового регионального продукта составлял в 2015 году 99.5%, в 2016 году - 97.7%.

Значение индекса за 2017 год (104.3%) позволяет сделать вывод, что в экономике и социальной сфере Приморского края наметились положительные тенденции.

Одним из условий успешного развития и становления экономики являются инвестиции в основной капитал. В 2017 году, по оценке, инвестиции в экономику Приморского края составили 125.7 млрд. рублей и сократились к уровню 2016 года на 5.3%, а к 2012 году - в 2 раза.

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляли инвестиции в следующие виды экономической деятельности: транспортировку и хранение (23.8%), обрабатывающие производства (21.2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (13.2%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (8.4%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6.5%).

За 2017 год выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил 48.6 млрд. рублей или в сопоставимой оценке 113.8% к уровню 2016 года. Валовая продукция растениеводства за последние пять лет выросла на 21.9%, а животноводства - на 9.1%.

В структуре валовой сельскохозяйственной продукции преобладали продукты растениеводства (67.4%).

За последние пять лет посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличились на четверть (на 94.9 тыс. га) и в 2017 году составили 474.3 тыс. га (на 9.1% больше 2016).

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в крае увеличились на 32.6 тыс. т (на 11%), сои - на 88.1 (на 31%), картофеля - на 26.8 тыс. т (на 8.4%). Валовой сбор овощей незначительно сократился - на 0.6 тыс. т (на 0.3%).

Сельскохозяйственные организации оставались основными производителями зерна (83.2% краевого объема) и сои (68.6%). Производство картофеля (85.3%) и овощей (70.4%) по-прежнему сосредоточено в хозяйствах населения.

Животноводство. В последние годы поголовье скота изменялось незначительно, за исключением поголовья свиней, которое за пять последних лет выросло в 1.8 раза. По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось: 64.9 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 32.9 тыс. коров; 168.3 - свиней, 31.9 - овец и коз, 3735.3 тыс. голов птицы.

В 2017 году всеми категориями хозяйств было произведено 69.9 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (по сравнению с 2016 годом рост на 29.8%), 129.7 тыс. т молока (на 3.7%) и 343.3 млн. штук яиц (сокращение на 2.1%). В общем объеме производства мяса возросла доля мяса свиней, доля мяса крупного рогатого скота и птицы сократилась.

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях за 2017 год составили 6211 кг против 5570 кг в 2016 году, яйценоскость кур-несушек - 272 яйца против 268 штук.

За 2017 год организациями промышленного производства отгружено продукции на сумму 308.9 млрд. рублей. На долю обрабатывающих производств пришлось 70.3%, электроэнергетики - 20.3, добычи полезных ископаемых - 6.3, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 3.1%.

Индекс промышленного производства в 2017 году составил 116.7%.

В 2017 году в добыче полезных ископаемых отмечено снижение производства на 7.8%. Добыча каменного угля сократилась в 2.7 раза по сравнению с 2016 годом, металлических руд - на 8%. Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 12%) и прочих полезных ископаемых (на 2.9%).

В обрабатывающих отраслях наблюдался рост производства на 22.1% - самый значительный после 2012 года.

В структуре обрабатывающих производств в 2017 году наибольший удельный вес занимали такие виды деятельности, как производство прочих транспортных средств и оборудования - 29%, пищевых продуктов (21%), автотранспортных средств (13%). Данные отрасли оказали значительное влияние на формирование индекса не только по обрабатывающим производствам, но и по промышленному производству края в целом.

Так, только в производстве прочих транспортных средств и оборудования в 2017 году наблюдался рост в 2.7 раза. Значительное увеличение промышленного производства также было отмечено в металлургическом производстве (на 40.7%), производстве текстильных изделий (на 19.1%), одежды (на 9%), производстве электрического оборудования (на 8%).

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха отмечался рост на 4.9%. За год было выработано 10.7 млрд. кВт-ч электроэнергии (на 6.4% больше, чем в 2016) и 12.7 млн. Гкал тепловой энергии (меньше на 3.7%).

На фоне общего роста в производственном секторе падение производства показывал рыбохозяйственный комплекс. Индекс производства в рыболовстве составил 89.7%, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков - 99.7%. За 2017 год произведено рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков 671 тыс. тонн, на 4.1% меньше прошлогоднего.

Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2017 году составил 69.9 млрд. рублей. Организациями малого предпринимательства выполнено 64% объема работ по краю.

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию роста объема выполненных строительных работ, за пять прошедших лет снижение составило 1.6 раза.

В 2017 году из объектов социальной сферы в крае введены дошкольные образовательные организации на 240 мест (во Владивостоке и Спасском районе по 120 мест) и амбулаторно-поликлинические организации на 455 посещений в смену (в Находке - на 55, Чугуевском районе - на 400 посещений в смену).

За год сдано в эксплуатацию 5696 квартир общей площадью 418 тыс. кв. метров, на 15% меньше, чем в 2016 году и на 32% - уровня 2012 года. Самый высокий показатель ввода жилья в крае за последние 20 лет отмечался в 2014 году - 671.6 тыс. кв. метров.

Населением в 2017 году введено 202.3 тыс. кв. метров жилья или 98.7% к 2016 году. Его доля в общем вводе жилья составила 48%. По сравнению с 2014 годом (самое высокое значение показателя, достигнутое за последнее десятилетие) индивидуальное жилищное строительство снизилось практически наполовину.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2017 год составил 13.4 млн. тонн (106.8% к 2016 году), грузооборот - 481.4 млн. т-км (99.2%).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета микропредприятий) 58.7 млн. пассажиров (107% к 2016 году), пассажирооборот составил 1010.7 млн. пасс-км (124.3%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 815.8 тыс. тонн грузов (в 1.6 раза меньше прошлого года), в каботажном плавании - 1834.3 тыс. тонн (на 7%).

Перевозка пассажиров морским транспортом за год сократилась на 4%, пассажирооборот снизился на 23%.

Оборот розничной торговли сложился в объеме 377.3 млрд. рублей (103.8% к 2016). Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 172 млрд. рублей (106% к уровню 2016 года), непродовольственных товаров - на 205.3 млрд. рублей (101.9%).

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 45.6%. Доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины всего товарного объема (54.4%).

Населению края оказано платных услуг на 146.4 млрд. рублей. После трехлетнего снижения, индекс физического объема в 2017 году к предыдущему году вновь вырос и составил 103.5%.

Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения составил 26.2% (2016 - 25.6%). Преобладающую долю занимали жилищно-коммунальные (26.4%), транспортные (20.6%) и телекоммуникационные (12.7%) услуги; на бытовые услуги пришлось всего 9.4% в структуре расходов населения на оплату услуг.

Индекс потребительских цен за истекший период составил 101.8% к декабрю 2016 года, что ниже, чем за предыдущий год (104.9%).

За последние пять лет цены на потребительском рынке выросли на 42.3%, наибольший прирост наблюдался в 2014 (на 12%) и 2015 (на 11.9%) годах.

В 2017 году индекс потребительских цен в Приморском крае сложился одним из низких среди субъектов ДВФО (ниже Амурская область - 101.7%).

С начала 2017 года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 0.1%.

Рыбопродукты подорожали в целом на 10%, из них выше среднего уровня возросли цены на икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 22%), рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (на 39%).

Из молочной продукции возросли цены на сыр, молоко питьевое, творог и масло сливочное - на 3-5%. Кисломолочные продукты и сметана подорожали на 7-10%. Из мясопродуктов на 5-7% подешевели куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 16%. Отмечено снижение цен на чай, муку - на 2-4%, яйца куриные, сахар - на 17%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 9%, при этом на картофель - на 11, фрукты - на 9, овощи - на 8%.

На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 2.1%.

Отмечено увеличение цен на одежду (в среднем на 2%), обувь (на 4%), табачные изделия (на 8%). Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок (на 3%) и дизельное топливо (на 11%).

Снижение цен в среднем на 3-7% отмечено на электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, средства связи. Медицинские товары и медикаменты стали дешевле на 2-3%.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 4% к декабрю 2016 года.

Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожали на 3.8%. На 8% возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. Стоимость медицинских услуг стала дороже в среднем на 6%, образования - на 9.4%. Отмечено увеличение цен на услуги связи на 5%.

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади проданных квартир (по выборочному кругу городов Приморского края) на первичном рынке жилья за год возросла на 7.1%, на вторичном, напротив, снизилась на 1%. При этом цены на жилье на вторичном рынке (82.2 тыс. рублей за 1 кв. м) были на 9.1% выше, чем на первичном (75.3 тыс. рублей).

За последние пять лет средняя стоимость 1 кв. м общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья выросла на 23.3%, на вторичном - на 7.2%, при этом наибольшее увеличение было достигнуто в 2015 году.

На фото: Похоже, что и в середине XXI века Владивосток будет выглядеть примерно так же, как сегодня… Фото Сергея ОРЛОВА, Vl.Ru.