Зарплаты и цены гонят приморцев на запад

Разработчики и кураторы программ по развитию Дальнего Востока упорно делают вид, будто не понимают главного

Разработчики и кураторы программ по развитию Дальнего Востока упорно делают вид, будто не понимают главного: дальневосточникам, которые сегодня массово бегут из региона, нужны не бесплатные гектары и обещания огромных инвестиций, которые вот-вот хлынут в регион, а быстрое и резкое повышение зарплат и, желательно, снижение цен на основные товары и услуги хотя бы до уровня «гигантских» московских.

Многолетние рассказы о светлом будущем с лихвой перекрываются лишь одной квитанцией об оплате за отопление, полученной нынешней зимой фактически любым дальневосточником. Какой смысл гробиться в далеком от цивилизации регионе, чтобы потом треть и более часть зарплаты отдавать в оплату только за услуги ЖКХ, задаются вопросом люди. И ответа не находят…

На минувшей неделе во Владивостоке состоялось заседание коллегии Минвостокразвития РФ, посвященное итогам работы тандема вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА и главы МВР Александра ГАЛУШКИ в течение последних нескольких лет. Мероприятие носило ярко выраженный предвыборный характер: за несколько недель до формирования обновленного правительства РФ чиновники, ответственные за развитие Дальнего Востока, напомнили о произошедших за последние четыре года изменениях.

Открывая заседание коллегии, вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что совсем скоро в России пройдут выборы президента, после которых, согласно Конституции, должно быть сформировано новое правительство РФ. Поэтому зампред правительства призвал подводить итоги не за 2017 год, а за весь период работы «дальневосточного блока» в правительстве - с сентября 2013 года. Хотя с этой точки зрения было бы логично охватить взглядом весь электоральный цикл, начиная с 2012 года, когда было создано Министерство по развитию Дальнего Востока. Однако о периоде руководства министерством Виктора ИШАЕВА, который разработал несколько вариантов программы развития ДФО и предвосхитил многие идеи, реализованные впоследствии, предпочли не вспоминать.

Инвестиции идут - рейтинг падает

- Четыре с половиной года пролетели как несколько месяцев. У нас было много работы. 30 федеральных законов и 150 постановлений правительства создали новое экономическое пространство, сформировали конкурентный инвестиционный климат, - отметил Юрий Трутнев. - Но работой над законами мы не ограничивались: во всех регионах Дальнего Востока были созданы востребованные инвесторами площадки для будущих территорий опережающего развития, работает режим Свободного порта Владивосток.

По словам полпреда, 1,2 тысячи инициированных инвестиционных проектов предполагают инвестиции в экономику Дальнего Востока в сумме 3,7 трлн рублей. 121 млрд рублей уже инвестирован в 100 построенных в регионах Дальнего Востока предприятий; сегодня на ДФО приходится 26% прямых иностранных инвестиций в российскую экономику.

Подведя итоги работы своей команды, Юрий Трутнев обозначил приоритеты дальнейшей работы на дальневосточном направлении. Прежде всего, полпред призвал постоянно анализировать работу уже созданных преференциальных механизмов и совершенствовать их для того, чтобы оставаться конкурентными. Второй посыл был адресован дальневосточным губернаторам и касался повышения качества управления на региональном уровне.

- Сегодняшние места регионов ДФО в рейтинге инвестиционной привлекательности (с 48-го по 74-е. - Прим. авт.) прямо противоречат задачам, поставленным президентом России, - отметил Юрий Трутнев. С повышением инвестпривлекательности связан другой приоритет, заявленный Трутневым - снижение административной нагрузки на бизнес, которая на Дальнем Востоке в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране. Полпред подчеркнул, что в этом вопросе он надеется на помощь Генеральной прокуратуры РФ.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка был более конкретен в описании «успехов» дальневосточных регионов в улучшении инвестклимата: в прошлом году Приморский край в рейтинге субъектов РФ по качеству условий ведения бизнеса опустился сразу на 13 пунктов, Сахалин - на 18 пунктов, Камчатский край - на 11. Между тем, на ВЭФ-2017 Владимир ПУТИН поставил всем регионам ДФО задачу - через несколько лет войти в первую тридцатку рейтинга.

- Кроме того, мы должны научиться решать задачи развития «больших» проектов - транспортных коридоров, Северного морского пути, ускорить проекты развития островов Большой Уссурийский и Русский, - отметил Юрий Трутнев. Последним, шестым приоритетом, станет совершенствование принятого по инициативе полпреда закона «О дальневосточном гектаре», которым должно воспользоваться как можно больше людей.

Обозначив стратегические направления работы, полпред поручил главе Минвостокразвития РФ за оставшиеся до 7 мая (предполагаемая дата инаугурации избранного президента РФ - прим. автора) разработать план действий по реализации этих задач.

Намерения и факты

Подводя итоги работы Минвостокразвития РФ за последние 4,5 года, глава министерства Александр Галушка нарисовал благостную картину: оправившийся после исторического наводнения 2013 года регион перешел к новой модели развития. Ее основами стали: экспорт в страны АТР готовых товаров, создание конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечение прямых инвестиций, рост деловой активности, развитие малого и среднего предпринимательства. По словам министра, во многом благодаря особым режимам на Дальнем Востоке свои проекты реализуют крупнейшие компании страны. Глава МВР также отметил, что уже сегодня на 1 рубль бюджетных инвестиций в инфраструктуру привлекается более 9 рублей частных - правда, считать ли таковыми вложения тех же «Газпрома» или «Роснефти», Александр Галушка не уточнил.

- Принятые решения создали фундаментальный задел, положили начало опережающему развитию Дальнего Востока. В последние четыре года экономический рост Дальнего Востока превышает три процента в год, а в 2017 году эта тенденция стала еще более зримой. Рост инвестиций в основной капитал превысил 11 процентов, что вдвое больше среднероссийского показателя, - отметил министр.

Завершая свой доклад, Александр Галушка назвал главной целью работы своего министерства привлечение людей на восток России. Определенные успехи в этой работе, опять же по словам министра, вроде бы есть - в том числе благодаря Агентству по развитию человеческого капитала. Вот только цифры статистики говорят об обратном: население регионов ДФО все четыре года работы Минвостока продолжало сокращаться, пусть и меньшими темпами, чем раньше. Сегодня на огромных пространствах Тихоокеанской России проживает менее 6,2 млн человек, в том числе в Приморском крае - немногим более 1,9 млн человек. Неслучайно президент Владимир Путин в сентябре 2017 года констатировал, что одних лишь инвестиций в производство для удержания людей на Дальнем Востоке уже мало, и без резкого повышения качества жизни дальневосточников переломить ситуацию не удастся. В этой связи особый упор делается на обеспечении новых центров экономического роста социальной инфраструктурой.

- В этом году по поручению президента России Владимира Путина мы приступили к новому этапу работы - обеспечению условий для комфортной жизни людей в центрах экономического роста. В рамках этой работы 199 новых социальных объектов будет построено в 2018-2020 годах, - отметил в ходе заседания коллегии МВР вице-премьер Юрий Трутнев.

Ориентиры будущего

Независимо от конструкции и персонального состава нового правительства РФ, некоторые касающиеся Дальнего Востока решения планируется внедрить уже в 2018 году. По словам Александра Галушки, будет продолжена работа по совершенствованию законодательной базы, регулирующей работу в ТОРах и СПВ. Несколько законопроектов уже внесены правительством РФ в федеральный парламент 1 марта. Один из них продляет срок действия льготы по уплате страховых взносов резидентами ТОР до конца 2025 года. Другой документ гарантирует инвесторам неизменность условий ведения бизнеса в течение 10 первых лет проекта - в случаях, если вновь принятые законы могут увеличить нагрузку на бизнес. Еще один законопроект распространяет механизм въезда в РФ по электронной визе на все воздушные гавани ДФО, имеющие международный статус и готовые к приему «электронных» туристов технически.

В ближайшее время правительство рассмотрит пакет поправок в закон «О территориях опережающего развития», среди которых особо стоит отметить возможность распространения режима ТОР на водные объекты, а также налоговые льготы для резидентов, инвестирующих в создание социальной инфраструктуры дальневосточных регионов.

Еще один пакет инициатив, направленный на снижение административного давления на бизнес в ДФО, был подготовлен Минвостокразвития совместно с Генпрокуратурой и в августе 2017 года представлен Владимиру Путину. Речь, в частности, идет о сокращении числа внеплановых проверок, запрете на изъятие жестких дисков, а также о праве региональных бизнес-омбудсменов представлять интересы инвесторов в судах. В то же время, Александр Галушка признал, что административное давление на бизнес на Дальнем Востоке по-прежнему значительно выше, чем в среднем по стране.

- Мы принимаем закон об одном - с льготами и преференциями. А потом административное давление просто «съедает» эти преференции, - объяснил министр.

Совместно с Банком России МВР подготовило ряд предложений во исполнение поручения Владимира Путина по созданию конкурентоспособного финансового центра во Владивостоке. Александр Галушка подтвердил, что в СПВ могут появиться филиалы иностранных кредитных организаций, но без права привлечения вкладов от населения. Второй момент - создание специализированного инвестиционного суда в СПВ. Третье предложение - создание торгово-инвестиционной площадки для цифровых финансовых активов. Четвертое - упрощение и сокращение срока процедуры эмиссии ценных бумаг. Кроме того, ЦБ РФ намерен создать специальное подразделение в Свободном порту Владивосток.

КСТАТИ

Поток уезжающих с Дальнего Востока стремительно нарастает

Каждый четвертый россиянин готов переехать в другой регион ради более высокой зарплаты. Чаще всего о готовности переехать ради лучших условий труда говорят жители Дальневосточного (60%), Северо-Кавказского (39%) и Сибирского (31%) федеральных округов. Это следует из опроса, проведенного в 42 регионах РФ аналитическим центром НАФИ.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр ЩЕРБАКОВ отметил, что сформировались четкие потоки массовой миграции с северных и восточных территорий в центр и на юг России: «Это не соответствует ни экономическим, ни геополитическим интересам нашей страны, - считает эксперт. - Шаги, которые предпринимаются для повышения мобильности населения, правильные, но они недостаточны. Необходимо привлекать работников на Дальний Восток и Урал, а пока кадры стремятся в обратном направлении».

Артем СТРОГИН.