Приморские ТОРы подключат к электричеству

В крае развернуто строительство сетевой инфраструктуры для новых производств

Филиал «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» приступил к активной фазе строительства электросетевых объектов для созданных в Приморье территорий опережающего социально-экономического развития «Михайловская» и «Большой Камень». Сетевая организация решает задачу государственного значения: согласно федеральному закону о ТОРах, расходы по обеспечению будущих производственных площадок необходимой инфраструктурой берет на себя бюджет. В филиале намерены завершить работы в кратчайший срок, чтобы экономика края быстрее ощутила положительный эффект от новых проектов.

На сегодняшний день в Приморье созданы три территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень». По условиям соглашения, заключенного в 2016 году между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (государственная управляющая компания для территорий опережающего развития – прим. автора) и АО «ДРСК», последняя готовит электросетевую инфраструктуру для подключения двух из трех приморских ТОРов – это ТОР «Михайловская» и ТОР «Большой Камень». В свою очередь, все затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение берет на себя КРДВ.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ не раз подчеркивал, что задача государства – обеспечить все ТОРы необходимой инфраструктурой к моменту, когда на этих площадках начнется массовый ввод новых предприятий. В качестве ориентира по большинству объектов установлен конец 2017 года. К этому сроку должна быть готова и сетевая инфраструктура для ТОР «Михайловская» и ТОР «Большой Камень».

Досье «Золотого Рога»: Режим ТОР предполагает льготы по налоговым платежам и социальным взносам, а также ряд дополнительных преференций для резидентов, готовых инвестировать в создание производств на данных территориях. Это, в частности, сокращение количества и продолжительности контрольных проверок, режим свободной таможенной зоны, беспошлинный и безналоговый ввоз иностранных товаров внутри ТОР, получение разрешений на привлечение иностранных работников без учета квот, сокращенные сроки получения разрешительной документации. Создание необходимой инфраструктуры за счет государства – главное отличие режима ТОРов. Объем заявленных инвестиций в территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае на сегодняшний день достиг суммы почти в 220 млрд рублей.





Энергетики приступили к активной фазе строительства электросетевых объектов для созданных в Приморье ТОРов - «Михайловская» и «Большой Камень».

Оборудование, земля и рабочие руки

В конце зимы энергетики филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» завершили подготовительные мероприятия и приступили к активной фазе строительства электросетевых объектов для ТОСЭР «Михайловская». Новые объекты расположатся сразу в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском и Черниговском. Так, в Михайловском районе энергетики уже монтируют фундаменты опор для линии электропередач 35 кВ «Агрокомплекс-Дубки-Ленинское». Длина строящейся линии составит 25 км – это будет самая протяженная из всех новых ЛЭП, строящихся в рамках создания инфраструктуры ТОРов. В последней декаде февраля начались строительно-монтажные работы на площадке подстанции «Агрокомплекс» в Михайловском районе. Так, подрядная организация разбила вахтовый поселок, специалисты занимаются снятием плодородного слоя земли. Также ведутся работы по закупке необходимых материалов. В скором времени планируется развернуть строительные площадки и в Черниговском районе.

Всего для обеспечения электроэнергией ТОСЭР «Михайловская» приморским филиалом ДРСК будет построено четыре подстанции: это две подстанции 110/35/10 кВ — «Агрокомплекс» и «Ключи», а также две подстанции 35/10 кВ – «Дубки» и «Ленинское». Кроме того, планируется построить около 111 км линии электропередачи 10-110 кВ. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт.

В «Приморских электрических сетях» особо подчеркивают, что все оборудование, которое будет монтироваться на энергообъектах ТОСЭР «Михайловская», произведено в России. Первая партия оборудования – силовые трансформаторы для подстанции 110 кВ «Агрокомплекс» - уже поступила на склад приморского филиала АО «ДРСК». Эта подстанция предназначена для электроснабжения элеваторов, свиноводческих комплексов, племенных ферм, цехов убоя и утилизации, складов и других объектов. В свою очередь, строительство подстанций 35/10 кВ «Дубки» и «Ленинское» позволит обеспечить электроснабжение групп свинокомплексов на 540 тыс. голов и 340 тыс. голов соответственно.

Ранее, в январе 2017 года, энергетики провели рабочую встречу с руководителями подрядных организаций, задействованных на стройплощадках энергообъектов ТОСЭР «Михайловская». Особое внимание было уделено вопросам соблюдения сроков строительства. Со своей стороны, сетевая компания осуществляет жесткий контроль выполнения работ, по необходимости оказывая строителям помощь.

Определенные сложности в реализацию проектов вносит «земельный вопрос», - участки, на которых предполагается разместить новые объекты электросетевой инфраструктуры, нередко уже являются частной собственностью, находятся в аренде или являются землями сельскохозяйственного назначения. К тому же, чтобы установить, кто именно является землепользователем участка, тоже требуется время. Например, в зоне прохождения трассы новых ЛЭП в Михайловском районе количество землепользователей составляет 19! В таких случаях приходится работать с каждым собственником индивидуально или продумывать новые технологические решения.

Несмотря на объективные сложности, в «Приморских электрических сетях» намерены обеспечить ТОРы сетевой инфраструктурой в установленный графиком срок, то есть до конца 2017 года. Отметим, что опыт реализации масштабных проектов в сжатые сроки у компании уже есть: в период подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке специалисты АО «ДРСК» построили и реконструировали 73 км ЛЭП в воздушном и кабельном исполнении, сдали в эксплуатацию три новых подстанции и провели масштабную реконструкцию еще трех. Объем введенной трансформаторной мощности составил 221 МВА.

- Все объекты энергосетевой инфраструктуры, необходимые для полноценного функционирования предприятий ТОР «Михайловская» , будут готовы в установленный соглашением срок – до конца 2017 года, – подчеркнул директор филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Сергей ЧУТЕНКО.

- Новая сетевая инфраструктура гарантирует энергоснабжение всех объектов ТОР «Михайловский». Кроме того, это дополнительная гарантия стабильного энергоснабжения сел Михайловского района. Для обслуживания новых сетей будут созданы рабочие места, которые займут жители района, а налоги с их зарплат пойдут в бюджет, - оценил значение новой инфраструктуры начальник отдела по взаимодействию с субъектами Михайловского ТОР и ОРЦ КГУП «Госпродагентство Приморского края», экс-глава Михайловского района Анатолий ЧЕБОТКОВ.

Сеть для суперверфи

По условиям договора с «Корпорацией развития Дальнего Востока», филиал «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» принимает участие в реализации крупнейшего инвестпроекта в Приморье после саммита АТЭС – строительства суперверфи «Звезда». Первая очередь «Звезды» была введена в начале сентября 2016 года, когда на новой верфи состоялась закладка нескольких судов: четырех снабженцев и двух судов-складов ледокольного класса, сдача которых запланирована на 2019 год. Параллельно идет подготовка к запуску второй и третьей очередей, на полную мощность верфь выйдет в 2024 году.

Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» уже приступил к подготовке энергообъектов для ТОСЭР «Большой Камень», ключевым резидентом которого является «Звезда». Специалисты выполняют проектно-изыскательские работы для линий электропередачи 6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку 1-ой очереди микрорайона «Шестой», а также подводят итоги торговой процедуры на разработку проектной документации для новой подстанции (ПС) 110 кВ «Садовая» и ЛЭП 110 кВ.

К сентябрю энергетики смонтируют новые ЛЭП 6 кВ протяженностью более 6 км, установят три трансформаторные подстанции. Это позволит обеспечить электроэнергией строительные площадки жилых микрорайонов в Большом Камне. Чуть раньше, в августе, строительно-монтажные работы начнутся на объекте подстанции «Садовая», установленная мощность которой составит 80 МВА. Новый энергообъект не только полностью обеспечит электроэнергией главного резидента ТОСЭР – «Звезду», но и сможет взять на себя нагрузку жилищного строительства и объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения. Полностью строительство новых сетевых объектов в Большом Камне должно завершиться к концу 2017 года.

Досье «Золотого Рога»: ТОР «Михайловский» специализируется на сельском хозяйстве – здесь планируется размещение свинокомплексов, комплексов по переработке комбикормов, молочных ферм и вспомогательных производств. Якорные резиденты «Михайловского», «Мерси Трейд» и «Приморский бекон» (управляющая компания — «Мерси Инвест Групп»), уже построили два свинокомплекса (на 39 и на 83 тысяч голов), а к 2022 году их будет семь (на 540 тысяч голов в год). В ТОР «Михайловский» также появятся предприятия по глубокой переработке мяса, элеваторы и комбикормовые заводы. Когда все инвесторы реализуют свои планы, производство свинины в крае увеличится в 12 раз, что полностью закроет потребности внутреннего рынка и позволит начать экспорт мяса. ТОР «Большой Камень» станет самым крупным на Дальнем Востоке по объёму инвестиций и количеству создаваемых рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит более 145 млрд рублей в проект по созданию верфи крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Новая верфь будет строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России по причине существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений. По данным на конец января 2017 года, резидентами ТОР «Михайловский» являлись семь компаний, а в ТОР «Большой Камень» насчитывалось шесть резидентов. По практическим результатам – количеству новых производств и объемам налоговых поступлений – пока лидирует ТОР «Михайловский».

Артем СТРОГИН.