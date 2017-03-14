В Приморье автоштрафы со скидкой хорошо пошли

70 процентов приморских водителей оплачивают штрафы с законодательно утвержденным дисконтом

Уже более года работает поправка в статью 32.2 КоАП РФ, в соответствии с которой при уплате штрафа ГИБДД в первые 20 дней после вынесения постановления, штраф может быть с 50-процентной скидкой. Деловая газета «Золотой Рог» решила узнать, используют ли эту возможность водители Приморья.

В УГИБДД по Приморскому краю сообщили, что за 2016 год данным нововведением воспользовалось более 240 тыс. человек, в отношении которых были вынесены постановления о наложении административного штрафа.

Поправка в действии

Всего же в 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции края было вынесено более 63,5 тыс. постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и более 276,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. То есть более 340 тыс. постановлений вынесли в отношении граждан, нарушивших ПДД.

Приморские водители в этом смысле оказались более продвинутыми, чем в целом по стране. Так, у нас 70% нарушителей воспользовались данной возможностью, а по России только 47% нарушителей заплатили штрафы со скидкой. По данным ГИБДД, в 2016 году из 87,1 млн штрафных постановлений 41,4 млн было оплачено в 20-дневный срок в соответствии с поправкой.

В Госавтоинспекции отмечают, что возможность получить скидку привела к увеличению в 3,5 раза количества запросов на сервисе по проверке штрафов на сайте ведомства. Так, если в 2015 году таких запросов было 50 млн, то в 2016-м - более 178,5 млн.

«По нашему краю водители довольно часто пользуются данной возможностью, это удобно и экономит средства. Однако бывают случаи, что «письма счастья» приходят довольно поздно, тогда штраф приходится оплачивать в полном размере, но обычно письмо со штрафом приходит в течение трех дней. Плюс и сам водитель всегда может узнать о своих нарушениях на специальных серверах, также есть и напоминания от банков и смс-рассылки. В основном водители получают штрафы по двум пунктам: за парковку в неположенном месте и несоблюдение скоростного режима. При этом все письма приходят с фотографиями, то есть ведется фото- и видеофиксация нарушения», - рассказывает руководитель регионального представительства Федерации автомобилистов России Владимир ЛИТВИНОВ.

Однако по данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю число должников в Приморье по штрафам ГИБДД выросло. Если в 2015 году у приставов находилось более 320 тыс. исполнительных производств по штрафам ГИБДД, то в 2016 году число таких производств составило 346,5 тыс. При этом если сумма долга в предыдущем году составляла более 322 млн рублей, а взыскано было почти 150 млн рублей, то в прошлом году общая задолженность нарушителей ПДД достигла 382 млн рублей, а приставы взыскали более 171 млн рублей - почти 45%.

Понятно, что такие суммы сложились с учетом задолженностей штрафников прошлых лет. Но они свидетельствуют также о том, что среди нарушителей ПДД есть немало таких, кто не обращает внимания на письма со штрафом, в какой бы срок они ни приходили. Встречаются «рекордсмены», в отношении которых вынесено несколько постановлений. Но для работы с ними у судебных приставов есть и другие инструменты, в числе которых запрет выезда за границу.

Штрафной газон

Кстати, перечень нарушений, за которые с водителей взимается штраф, в ближайшее время может пополниться. Комитет Госдумы по госстроительству и законности порекомендовал депутатам принять поправки в первом чтении в КоАП, в которых прописан штраф за парковку на газоне. На федеральном уровне наказание за такое нарушение еще никогда не прописывалось, однако на местном уровне Законодательное собрание Приморского края уже принимало данную норму, которая впоследствии была отметена.

Во Владивостоке парковку на газонах ограничивает муниципальный правовой акт № 212 «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городе» и статья 7.21 закона Приморского края №44 об административных правонарушениях. Как сообщили в УГИБДД России по Приморскому краю, рассмотрение дел об административных правонарушениях за парковку на газонах отнесено к компетенции административно-территориальных управлений муниципальных органов.

Но водитель - лицо, управляющее средством повышенной опасности, - отвечает только по законам, установленным на федеральном уровне. Это много раз определял Верховный суд Российской Федерации, разбирая споры между водителями и местными администрациями, которые штрафовали первых за парковку на газоне. Также и правила дорожного движения - едины для всех водителей страны.

А в ПДД газон как элемент дороги не рассматривается вовсе. Соответственно, в них нет и запрета на стоянку на газоне. А значит, и наказывать водителя не за что. И при такой ситуации это не зона контроля со стороны ГИБДД. Госдума, насколько известно решила дать четкий ответ в данной, правовой коллизии.

«У меня к предполагаемому запрету двойственное отношение, - говорит Владимир Литвинов. - Во многих городах России, где есть широкие улицы, на которых можно организовать парковочные места, этот запрет будет правильным. Однако во Владивостоке, где неширокие улицы и нет возможности оборудовать парковочные места, люди вынуждены ставить автомобили на газонах. Только запретами проблему с парковками на газонах не решить. У нас в городе, как известно, и с законными стоянками плохо. Существует только большое количество незаконных парковок, которые почему-то не закрывают. Конечно, я против заезда на газоны, но пока у людей нет возможности оставить свою машину на хорошей стоянке».

Решить данную проблему депутаты хотят через внесение изменений в 8-ю главу КоАП, где речь идет о нарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования. В нее добавляется статья 8.23.1, в которой за движение или стоянку на газонах предлагается наказывать штрафом от 1 до 5 тыс. рублей.

Штрафовать водителей за такое нарушение, по мнению депутатов, должны будут участковые и сотрудники органов местного самоуправления. Однако если газон будет примыкать к проезжай части и отвечать требованиям «обочины», то он будет являться элементом дороги, на которые распространяются ПДД. Тогда возбуждать и рассматривать дела о нарушении должны будут сотрудники Госавтоинспекции. Если газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является, и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями, написано в пояснительной записке к данному законопроекту.

В каком именно виде примут закон депутаты, не известно. Однако уже сейчас понятно, что для многих приморских водителей принятие поправки станет еще одной проблемой.

Иван КРЫШАН.