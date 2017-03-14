Вкусное путешествие по Приморью

Гастрономический туризм может стать одним из брендов нашей территории

Гастрономический туризм – это бурно развивающееся направление туристической отрасли. Несмотря на то, что в программах туроператоров такое предложение появилось не так давно, оно уже обрело своих поклонников, желающих отправиться не только в другой регион, но и в другую страну для того, чтобы поближе познакомиться с кулинарными традициями территории. Не является исключением и Приморский край, который тоже предлагает своим гостям и жителям «вкусные» путешествия.

В настоящее время гастрономический туризм подразделяется на несколько направлений. Одно из них подразумевает городские туры, во время которых гурманы могут оценить оттенки национальной кухни в кафе и ресторанах. Владивосток может предложить любителям гастрономических изысков яркие сочетания кулинарных традиций стран АТР, дальневосточную кухню из морепродуктов, а также классические блюда русской и европейской кухни.

«Гастрономический туризм сегодня стал одним из самых популярных направлений по всему миру, - отмечает Дарья ГУСЕВА, директор туристско-информационного центра Приморского края. - Он характеризует ту или иную территорию, демонстрирует уникальные культурные особенности местных жителей и общества в целом. Гастрономический туризм в Приморье и вообще на Дальнем Востоке – это, прежде всего, морские деликатесы и дикорастущие растения и грибы. Трепанг на меду, скоблянка из кукумарии, свежевыловленный гребешок с лимоном и соусом вассаби, рыбные блюда и другие. Не нужно забывать о наших коренных народах, например проживающих в поселке Красный Яр. Они периодически даже устраивают мастер-классы по приготовлению блюд их кухни».

Туристы могут окунуться не только во вкусовые ощущения, но и в атмосферу приморской столицы. Ряд заведений Владивостока выдержан в морской тематике и даже предлагает такие интересные виды сервиса, как морская прогулка на яхте с личным шеф-поваром и официантом, приготовление улова в ресторане и многое другое.

По словам Романа ИВАНИЩЕВА, президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, гастрономические предпочтения туристов активно влияют на сферу питания Владивостока. «Рестораторы ориентируются на быстрорастущий рынок и подстроились под его потребности, – рассказал президент ассоциации. – Серьезные изменения претерпело наполнение меню: в кафе и ресторанах расширились предложения ранее не очень востребованной у приморцев русской кухни, заведения обзавелись региональными вкладками, добавив блюда из дальневосточных морепродуктов, фермерского мяса и других местных продуктов. Иностранная аудитория будет диктовать свою моду на форматы, и в скором времени Владивосток наполнится ресторанами других национальных кухонь, которые являются экзотикой для приезжих. К таким, например, можно отнести грузинскую и армянскую кухни».

Гастрономический туризм превращается и в событийные мероприятия: в рамках ТТФ ежегодно работает Ресторанная улица, где представлены лучшие угощения из всех регионов Дальнего Востока.

Вкусовые ощущения за пределами столицы

Но если городской гастрономический вояж может дать туристу широкий спектр заведений, то за пределами Владивостока туры-дегустации ограничатся единичными предложениями. Локомотивом гастрономического туризма за пределами столицы выступает винодельческое хозяйство «Майхинское» в селе Анисимовка Шкотовского района. Оно предлагает гостям увидеть, как произрастает виноград на плантациях, познакомиться с технологией производства вина, чая и дикоросов, а также попробовать эти напитки.

«Майхинская винодельня - это хороший пример развития агротуризма, и в будущем он может стать частью качественных гастрономических туров, - считает Дарья Гусева. - Сейчас это больше интересно для российских туристов, в том числе и для приморцев. Иностранцев все-таки пока больше интересуют морские прогулки на катере вдоль побережья острова Русского, во время которых их угощают скоблянкой из кукумарии».

«У нас есть желание показать людям не только вкусный, но и интересный продукт, поэтому наш тур не ограничивается дегустацией: мы создаем экскурсию с элементами шоу, – рассказал Сергей КУРЕЧКО, владелец винодельческого хозяйства «Майхинское». – Этот туристический продукт можно с уверенностью отнести к культурному досугу: на нашей территории нет пьяных, к нам приезжают за впечатлениями, и мы позволяем их получить. Гости это ценят: у нас есть стабильный поток российских туристов, а также к нам специально приезжают гурманы из Лондона, Токио, Австралии, Германии и США».

Впрочем, выбравшись за пределы Владивостока и добравшись до винодельческого хозяйства, туристы могут оценить и другие предложения его «соседей». Так, туристический кластер «Пидан», созданный в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», объединил несколько туробъектов Шкотовского района: горнолыжный курорт «Грибановка», базу отдыха «С-Нежная» и центр активного отдыха «Пидан». По мнению Сергея Куречко, близость этих объектов дает эффект синергии и позволяет аккумулировать большой туристический поток на территории кластера.

«Туристы приезжают не только для того, чтобы поесть, они хотят покататься на лыжах, отдохнуть в комфортных домиках или в бане, – отметил владелец винодельческого хозяйства. – И как показывает практика, для этого совсем не обязательно покидать Приморский край – мы можем столько всего придумать в нашем регионе и реализовать целый ряд проектов. Например, в части гастрономического туризма у меня есть несколько десятков идей, которые можно реализовать в рамках кластера «Пидан», взяв за основу уже раскрученный туристический бренд Анисимовки».

Но, по словам Куречко, в одиночку такой инвестиционный проект осилить невозможно. «На мой взгляд, самый простой вариант – создать на базе каждого домашнего хозяйства в селе Анисимовка небольшое предприятие, где люди будут создавать условия для гастрономического туризма. Это могут быть сыродельни, хлебопекарни, фермы по выращиванию грибов и многое другое. Необходимо также найти профессиональных поваров, которые могут из простых продуктов создавать настоящие кулинарные шедевры, сопровождая их красивой подачей. Только в таком случае будет развиваться настоящая местная кухня, а также стимулироваться производство.

Со временем вокруг таких объектов начнут формироваться гостиничные комплексы, территория обзаведется клининговой компанией, службой безопасности и т.д., выйдя на полное самообеспечение. А если еще и администрация поможет начинающим предпринимателям найти землю и подключить инфраструктуру, вокруг Анисимовки образуется полноценная туристическая мекка, куда направится не только российский, но и иностранный поток.

Конечно, сейчас непростое с экономической точки зрения время, и многие земли кластера «Пидан» пустуют. Но думаю, благодаря совместной работе предпринимателей и властей, мы сможем реализовать такой грандиозный проект. Я очень люблю Приморский край и считаю, что в этом регионе есть огромный гастрономический потенциал, который лежит буквально под ногами – достаточно только приложить усилия, чтобы приморская земля начала приносить свои плоды».

По словам Гусевой, «Пидан» может скорее стать местом сосредоточения экологического и агротуризма, а меккой гастрономического туризма может стать остров Русский. «Перспективы у рынка хорошие, продукт уже есть, остается только продолжать заниматься их продвижением, а местным жителям - активно включиться в работу по формированию разнообразия дальневосточной кухни, - уверена директор ТИЦ. - Гастрономический туризм может стать одним из брендов нашей территории, потому что у нас уже сложилась определенная культура изготовления наших местных морепродуктов. Так, как у нас готовят гребешки и трепанги, готовят мало где. Для иностранцев это диковинка, для жителей неморских территорий России - это такой же гастрономический туризм. Вообще, наша страна настолько велика и многообразна, что мы вполне можем удовлетворить большую часть своих «туристических запросов» и нехватку впечатлений не выезжая за пределы родины».





На верхнем фото: Майхинская винодельня предлагает туристам познакомиться с технологией производства вина, чая и дикоросов, а также попробовать эти напитки.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.