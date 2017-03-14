Чтобы в квартире всегда было тепло

Комфортная температура в жилище зависит от целого комплекса причин

Принято считать, что современные материалы и технологии строительства гарантируют тепло и уют в доме. Однако нередко, отметив новоселье, владельцы жилья вынуждены терпеть холод в своей новой квартире. Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, как своевременно найти причины этой проблемы и устранить их, а также куда обращаться, если температура в квартире оказалась ниже установленного стандарта.

Если дом был сдан в эксплуатацию в зимние или весенние месяцы, вполне возможно, что он просто не успел прогреться в первый отопительный сезон. Во-первых, стены постройки должны окончательно просохнуть и как следует прогреться. Во-вторых, только что построенный многоквартирный дом еще не является обжитым. Соседние квартиры еще могут пустовать, а отопление в них – не включаться, что повлияет и на уровень тепла в вашей квартире.

Добавляя мощности

Но нередко причины низкой температуры могут быть связаны с тем, что к существующей генерации подключается все больше домов. С подобной проблемой пару лет назад столкнулись в Уссурийске, когда жильцы новых домов на ул. Ватутина, построенных в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья, пожаловались на холод в своих новых квартирах. На встрече жильцов с руководством управляющей организации и городских теплосетей выяснилось, что котельная № 65 не справилась с возросшей нагрузкой после ввода в эксплуатацию новых домов, хотя тепловики настаивали на том, что это сами жильцы плохо подготовили помещения к зиме, не утеплив окна. В свою очередь, управляющая компания предъявила документы о том, что теплоснабжающее предприятие занижает объем теплоносителя и применяет ограничители потока сетевой воды в виде вставленных дроссельных шайб – металлических пластин, перекрывающих внутренний просвет трубы. По мнению жильцов, такая система могла бы регулировать подачу теплоносителя в сторону уменьшения при его нормативных параметрах и на исправных трассах, но на деле питающая новые дома теплотрасса требует капитального ремонта. В итоге в плохо отапливаемых домах по улице Ватутина дроссельные шайбы все же сняли.

С проблемой нехватки мощностей котельных до недавнего времени сталкивался и Лесозаводск: в 2015 году городской округ даже не получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период по причине отсутствия резервного котла на основной котельной города. Однако в нынешнем отопительном сезоне вместо отработавшего более 20 лет котлоагрегата в эксплуатацию был введен новый котел, способный обеспечить теплом весь Лесозаводск. Стоимость всех работ по установке нового современного оборудования, выполненных в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, составила почти 20 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

Во Владивостоке причина холода в недавно введенных домах, как правило, иная: в ряде новостроек предусмотрено электрическое отопление. По сути, каждый жилец отапливает квартиру сам, но поскольку заселение квартир, как правило, растягивается не на один год, те, кто уже въехал в новое жилье, вынуждены терпеть неудобства из-за того, что соседние квартиры попросту не отапливаются.

Что касается МКД, построенных несколько десятилетий назад, то при их отоплении характерны другие проблемы, такие как завоздушенность системы отопления. «Для ее решения достаточно просто спустить «воздушную пробку» из батарей, и подача теплоносителя восстановится», – советуют специалисты. Также причиной сложившейся ситуации может быть засорение грязевиков в системе отопления или поломка запорной арматуры – это ведет к проблемам во всем доме, а не в отдельно взятой квартире. В любом случае, если батареи не дают должного тепла, необходимо обращаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Специалисты краевой жилищной инспекции обращают внимание граждан на то, что если после подачи тепла (фактического начала отопительного сезона) прошло две недели, а температура в квартире не достигла нормативного показателя, то это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до того момента, когда будет восстановлена нормальная работа системы отопления.

Не ниже +18 градусов

На протяжении всего отопительного сезона актуальным для потребителей остается вопрос комфортной температуры воздуха в квартирах. Температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» - не ниже +18 градусов по Цельсию в помещении в целом, а в угловых комнатах – не ниже +20 градусов.

Если температура в жилом помещении ниже установленной, потребитель на основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги. На основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») требования необходимо изложить в письменной форме. Претензию необходимо писать в двух экземплярах. Один из них предназначен для представителя управляющей организации, а второй экземпляр потребитель оставляет себе – необходимо, чтобы представитель УК или ТСЖ поставил на нем подпись и дату получения претензии.

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы. Но, к сожалению, бывают случаи, когда исполнитель уклоняется от проверки. Потребитель вправе составить акт проверки качества услуги, но в таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя другими потребителями и председателем совета многоквартирного дома.

Таким образом, если температура в квартире ниже нормы, потребитель вправе требовать перерасчета жилищно-коммунальных платежей. Для этого необходимо иметь на руках следующие документы: акты заявки и проверки. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца. Однако если перерасчета добиться так и не удалось, специалисты рекомендуют обращаться с иском в суд о защите прав потребителя. Госпошлиной такие иски не облагаются.

Проверка не помешает

В то же время причина низкой температуры может скрываться в самой квартире потребителя. Для начала необходимо поговорить с соседями – если у них с этим вопросом все в порядке, то, возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект или устаревшие окна, окна с плохо «залитой» монтажной пеной или просто плохо собранные окна. Еще одна причина, почему в квартире может быть холодно: произошла авария на подпитывающей дом теплотрассе. В этом случае отопления нет у жильцов как минимум одного подъезда.

Добавим, что для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения органы местного самоуправления поселений, городских округов и муниципальных районов организовывают в течение всего отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение таких обращений. При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, не функционирует или неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе управления – ресурсоснабжающей организации).

На фото: Если температура в квартире опустилась ниже нормы, собственник вправе требовать перерасчета жилищно-коммунальных платежей.

Евгений СИДОРОВ. Фото автора.

КРОМЕ ТОГО

Активисты ОНФ в Уссурийске добиваются ремонта дома, где живет ветеран ВОВ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае установили, что в Уссурийске в одном из многоквартирных жилых домов из-за многолетнего отсутствия ремонта возникли протечки и промерзание межпанельных швов на фасаде.

Представители Народного фронта выехали на место, провели осмотр дома, пообщались с местными жителями и установили, что в многоквартирном жилом пятиэтажном панельном доме по улице Мурзинцева промерзают межпанельные швы на фасаде здания у одного из подъездов. В одной из квартир данного дома проживает ветеран Великой Отечественной войны, 93-летний мужчина, квартира которого серьезно пострадала из-за промерзания швов на внешней стене, круглогодичных протечек и нарушения герметичности.

«Пока местная управляющая компания не дала ветерану никаких разъяснений на его жалобы по данному поводу и не торопилась исправить ситуацию, которая возникла из-за отсутствия должного контроля за проведением текущего ремонта ветшающего жилого фонда», – подчеркнул активист ОНФ Сергей КОСЕНКО. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, представители Общероссийского народного фронта уже провели встречу с руководством администрации Уссурийского городского округа, в ходе которой чиновники пообещали устранить нарушения и обеспечить герметизацию межпанельных швов на фасаде данного жилого дома.