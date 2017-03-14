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Туристы Приморья покоряют вершину Фалазы…

14 Марта 2017, 13:40 | Приморье

Фалаза – одна из самых посещаемых вершин Приморского края, соперничающая по количеству туристов даже с Пиданом. Любители горных подъемов и красивейших видов, бесспорно, оценят такой тур и с радостью посвятят ему выходной день.

Гора имеет двойную вершину, с каждой из которых открывается красивый вид на хребет Большой Воробей и Шкотовское плато, а в хорошую погоду просматривается «старший брат» Фалазы – Пидан.  Восхождение для неподготовленного человека является экстремальным и потребует много сил, поскольку подъем занимает более трех часов. Поскольку в холодное время года возможны заморозки, туристические компании рекомендуют брать с собой в дорогу теплые зимние вещи.

Главной достопримечательностью Фалазы выступает православный крест, установленный на одной из ее вершин. Несколько лет назад члены молодежного туристического центра во имя Иверской иконы Божией Матери поднялись на вершину горы и освятили его по полному чину. Теперь крест стал местом постоянного паломничества туристов.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  путешествия 











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