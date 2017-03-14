Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристы Приморья покоряют вершину Фалазы…
Фалаза – одна из самых посещаемых вершин Приморского края, соперничающая по количеству туристов даже с Пиданом. Любители горных подъемов и красивейших видов, бесспорно, оценят такой тур и с радостью посвятят ему выходной день.
Гора имеет двойную вершину, с каждой из которых открывается красивый вид на хребет Большой Воробей и Шкотовское плато, а в хорошую погоду просматривается «старший брат» Фалазы – Пидан. Восхождение для неподготовленного человека является экстремальным и потребует много сил, поскольку подъем занимает более трех часов. Поскольку в холодное время года возможны заморозки, туристические компании рекомендуют брать с собой в дорогу теплые зимние вещи.
Главной достопримечательностью Фалазы выступает православный крест, установленный на одной из ее вершин. Несколько лет назад члены молодежного туристического центра во имя Иверской иконы Божией Матери поднялись на вершину горы и освятили его по полному чину. Теперь крест стал местом постоянного паломничества туристов.
Наталья КОМИССАРОВА.
Новости тематики
- Вкусное путешествие по Приморью
- Туристы Приморья покоряют вершину Фалазы…
- Добро пожаловать в подземелья владивостокских фортов
- Местная турсамодеятельность
- Онлайн-маршрут - свой маршрут
- Заповедник в объективе туриста
- Заманить туриста грязью
- Бизнес ушел на базу
- По "Улице Дальнего Востока" с любопытством и восторгом
- Сохранить заповедное Приморье помогут туристы
Новости раздела
- В Приморье автоштрафы со скидкой хорошо пошли
- Вкусное путешествие по Приморью
- Чтобы в квартире всегда было тепло
- Приморские ТОРы подключат к электричеству
- Туристы Приморья покоряют вершину Фалазы…
- ДВЗ "Звезда" построит судно-снабженец для ТОФ
- "Ратимир": философия успеха
- Неплатежи в погонах
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Капремонт жилья шагает по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- В Приморье создадут огромное производство
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- В Приморье два острова попали под охрану государства
- Кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС" закрепили в положении "включено"