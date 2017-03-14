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ДВЗ "Звезда" построит судно-снабженец для ТОФ
АО «Дальневосточный завод «Звезда» к 2020 году построит универсальное судно снабжения - большой морской танкер водоизмещением 29 тыс. тонн для обеспечения топливом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Пользуясь тем, что на заводе развернуты новые производственные мощности для крупнотоннажного строительства, мы будем размещать заказ на строительство вспомогательного флота - серии танкеров. В этом году планируется заключить контракт со сдачей в 2020 году универсального судна снабжения танкерного типа», - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ при посещении предприятия.
Замминистра отметил, что завод «Звезда» является одним из самых востребованных активов военного ведомства, поскольку именно на нем практически проходит ремонт и сервисное обслуживание подводный флот Тихоокеанского флота.
«Поэтому мы очень дорожим этим заводом, постоянно здесь бываем, смотрим, как идет его реконструкция. Здесь очень хорошо развивается гражданская составляющая судостроения», - сказал Борисов.
Досье "Золотого Рога": АО «Современные технологии судостроения» (СТС) владеет напрямую 75% в АО «Дальневосточный завод «Звезда»; еще 25% принадлежит АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (75% у СТС и 25% у ОСК). На базе завода СТС реализует проект строительства судоверфи, на которой планируется выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей.
Отметим, что АО «Дальневосточный завод «Звезда» по итогам работы в 2016 году вышло в полуфинал Краевой бизнес-премии - 2016, организаторами которой выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края – 2016». Кто станет финалистом премии, определит народное и экспертное голосование, но уже сегодня ясно, что у компании есть все шансы получить это звание.
На фото Андрея САВИНА (для ДЦСС): В 2016 году судостроительный комплекс «Звезда» получил два гигантских крана.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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