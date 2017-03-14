"Ратимир": философия успеха

Известная торговая марка присутствует на 94% дальневосточной территории

Продукцию компании «Ратимир» хорошо знают на всей территории Дальнего Востока. За 20 лет своего существования «Ратимир» из маленького цеха превратился в крупный вертикально интегрированный агропромышленный комплекс полного цикла, выпускающий более 30 000 тонн продукции в год, в дальневосточного лидера мясной отрасли.

Сегодня «Ратимир» – один из ведущих региональных брендов. И отличает его исключительное качество колбасных изделий и мясных продуктов, произведенных на новейшем высокотехнологичном оборудовании по уникальным рецептурам с соблюдением жесткого производственного контроля.

Между тем на старте проекта, в 1997 году, когда Владивосток не был избалован мясными изделиями местного производства, в небольшом колбасном цехе на улице Давыдова выпускалось всего четыре вида продуктов: колбасы из серии «Дальневосточная» и сосиски «Хот Дог». Персонал производства не насчитывал и двух десятков сотрудников. Но уже через три года после основания тот первый цех стал тесен, и было принято решение о строительстве большого производственного комплекса в районе станции Весенней.

Теперь на этой производственной площадке площадью шесть гектаров располагается пять производственных цехов, оснащенных с учетом современных тенденций в отрасли. Никто из конкурентов и партнеров не станет отрицать, что производство «Ратимир» - одно из самых автоматизированных в крае, здесь используется передовое оборудование и постоянно внедряются новые технологии. А производственная лаборатория компании не имеет аналогов среди мясоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке.





Продукция компании проходит самый требовательный контроль.

Детальная проверка всего входящего сырья, несомненно, влияет на качество выпускаемой продукции, которая проходит лабораторную экспертизу и на выходе. Ориентир создателей компании на выпуск продукции европейского качества по-прежнему актуален для всех участников производственной цепочки. Стоит заметить, что компания «Ратимир» одна из первых среди дальневосточных предприятий мясоперерабатывающей отрасли прошла сертификацию по системе менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО Р 22 000.

Автоматизированные мощности предприятия позволяют выпускать более 360 наименований продукции. А коллектив теперь насчитывает 2,6 тыс. сотрудников, каждый из которых, от обвальщика мяса до менеджера по продажам, – профессионал своего дела, ведь подготовке кадров здесь уделяется особое внимание.

По данным маркетинговой службы компании, торговая марка «Ратимир» присутствует на 94% дальневосточной территории и порядка 1,5 млн семей отдают предпочтение именно этой продукции. Чтобы доставить ее в различные регионы Дальнего Востока, создана дистрибьюторская сеть, которая объединяет 7 тыс. торговых точек партнеров. Но все это, по мнению высшего менеджмента компании, не повод почивать на лаврах, а хороший фундамент для дальнейшего продвижения вперед.

– Развитие компании – это процесс эволюции. И сейчас мы идем по пути построения вертикально интегрированного холдинга, который включает в себя все этапы нашей работы – от развития животноводства с выращиванием собственной кормовой базы до реализации готовой продукции, – рассказывает исполнительный директор компании «Ратимир» Михаил УЛЕМСКИЙ. – В рамках этой глобальной стратегии мы и мыслим на следующие десятилетия. Мы видим себя как лидера рынка Дальневосточного региона по производству продукции из мяса. А если говорить о ближайшем будущем, то это, конечно, большие перспективы по выходу на азиатский рынок, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, модернизация и расширение производства.

Современным вызовом для мясоперерабатывающей отрасли страны стал курс на импортозамещение, и в части отказа от зарубежного мясного сырья, и в части выпуска готовой продукции, способной оперативно занять высвободившиеся ниши на торговых полках. Но компания, можно сказать, была уже готова к такому развороту событий.

В 2015 году завод «Ратимир» перешел на российскую свинину, которая поступает на производство с собственного свинокомплекса, расположенного в Спасском районе Приморского края. Приморцы уже успели оценить достоинства охлажденного мяса в фирменной упаковке – нового и в каком-то смысле уникального для нашего региона продукта, появившегося в результате этого сотрудничества.

Продолжая работу в данном направлении, в конце 2016 года «Ратимир» заключил договор с Российско-китайским фондом агропромышленного развития о реализации совместного проекта, который предполагает создание в Приморском крае полноценного животноводческого кластера с полной вертикальной интеграцией.

Высокое качество выпускаемой продукции привлекло к компании закономерный интерес зарубежных партнеров, что позволяет с оптимизмом смотреть на планы по реализации экспортного потенциала, ориентированного на Южную Корею, Японию и Китай. Именно ООО «Ратимир» одним из первых в России получило право на экспорт своей продукции в Японию. Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины. Это решение было принято после того, как представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии. Заметим, что Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий.

Продукция «Ратимир» заслужила признание не только тысяч покупателей по всему Дальнему Востоку, но и экспертного сообщества. Она входит в список 100 лучших товаров России. Среди почетных наград и регалий звания «Компания №1 в области качества», «Лидер отрасли 2016 года», которое было присвоено компании «Ратимир» за весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов и достижение высоких экономических показателей в производстве продуктов из мяса.

Добавим, что ООО «Ратимир» по итогам работы в 2016 году вышло в полуфинал Краевой бизнес-премии - 2016, организаторами которой выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой рог», в номинации «Компания года в Приморском крае – 2016». Кто станет финалистом, определит народное и экспертное голосование, но уже сегодня ясно, что у компании есть все шансы получить это звание.

На верхнем фото: Исполнительный директор компании «Ратимир» Михаил Улемский: «Мы видим себя как лидера рынка Дальневосточного региона по производству продукции из мяса».

Ирина СЕРГЕЕВА.