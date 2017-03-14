Неплатежи в погонах

Как структуры Минобороны РФ оказались должниками за услуги ЖКХ в Приморье

Год назад вице-премьер правительства РФ Дмитрий КОЗАК указал на недисциплинированность структур Министерства обороны в вопросах оплаты взносов за капремонт. К сожалению, за последний год ситуация и в плане капремонта, и в плане расчетов за другие услуги изменилась не слишком сильно: пользуясь тем, что по закону на объектах Министерства обороны РФ нельзя отключать свет, воду и тепло, подведомственные учреждения военного министерства до последнего откладывают оплату уже полученных коммунальных услуг, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Достижение целей, обозначенных государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», требует солидных расходов как от бюджета, так и от ресурсоснабжающих организаций. Но часто «ресурсники» вынуждены оказывать услуги в долг, сталкиваясь с неплатежами со стороны федеральных структур, в том числе таких мощных, как Министерство обороны РФ. Подобная тенденция характерна для всей страны, и Приморский край в этом плане не является исключением.

Наиболее широкую огласку получила история конфликта между ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» и подведомственным Минобороны «Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства». К концу 2016 года «ГУ ЖКХ» задолжало энергетикам порядка 180 млн рублей, и ПАО «ДЭК» было вынуждено обесточить объекты МО РФ в Приморье и других регионах ДФО, не влияющие на обороноспособность страны: административные здания, склады, гаражи, цеха, мастерские. Так, в ноябре в Приморском крае были обесточены 13 объектов, долг за электроснабжение которых составил 82,7 млн рублей. Ранее были ограничены поставки электроэнергии на объекты Минобороны во Владивостоке, Уссурийске и Лесозаводске, а также селе Андреевка Приморского края.

Досье "Золотого Рога": АО «ГУ ЖКХ» («Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») — подведомственная компания Минобороны. Распоряжением правительства определена единственным исполнителем госконтрактов на поставку и передачу тепловой энергии, оказание услуг водоснабжения и водоотведения, обслуживание казарменно-жилищного фонда и объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры для нужд Минобороны. АО «ГУ ЖКХ» обеспечивает водой и теплом объекты Министерства обороны РФ, которое и выступает его учредителем.

Отметим, что конфликт дальневосточных энергетиков с коммунальщиками Минобороны из-за долгов тянется с 2015 года, а в 2016 году последние обратились в Федеральную антимонопольную службу. В «ГУ ЖКХ» аргументируют, что ПАО «ДЭК» является единственным поставщиком электроэнергии на территории трех обособленных подразделений АО «ГУ ЖКХ» (Уссурийского, Амурского и Хабаровского), заключить договор с другой компанией не представляется возможным. Поэтому ограничение объектов со стороны единственного поставщика нарушает Федеральный закон «О защите конкуренции». В настоящее время российское законодательство запрещает отключение от электроснабжения нескольких категорий потребителей вне зависимости от размера задолженности. К неотключаемым потребителям относятся в том числе воинские части, ядерные центры и объекты - исполнители гособоронзаказа, использующие в производстве взрывчатые вещества. В то же время АО «ГУ ЖКХ» не является структурным подразделением Минобороны, не относится к такой категории потребителей, как воинские части, и в данной организации не несут военную службу. Добавим, что вопросы, направленные деловой газетой «Золотой Рог» в прокуратуру Восточного военного округа по поводу работы «ГУ ЖКХ» в части взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, пока остаются без ответа.

Без долгов не обошлась и история взаимоотношений подведомственных МО РФ коммунальных структур с двумя краевыми государственными унитарными предприятиями – «Примтеплоэнерго» и «Примводоканалом». Например, в 2014 году предметом судебных разбирательств стал долг приморского филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» перед КГУП «Примтеплоэнерго». Как отмечают в теплоснабжающем предприятии, «Ремонтно-эксплуатационная компания» расстается с деньгами лишь в случае явной угрозы банкротства – только тогда деньги изыскиваются, включая проценты за просрочку платежей и госпошлины по судебным искам.

Не лучше обстоит ситуация и с «Примводоканалом», представители которого в 2016 году заявляли, что гарнизоны и учреждения Министерства обороны России, расположенные во Владивостоке, лидируют в рейтинге должников за водоснабжение и водоотведение. Только с июля 2015 года по апрель 2016 года они накопили задолженность свыше 76,5 млн рублей. В результате «Примводоканал» был вынужден выбивать долги с военных через суд.

По данным на конец 2016 года, Министерство обороны РФ являлось главным неплательщиком взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края – показатель уплаты взносов составлял 0%. Как уточнили в региональном Фонде капремонта, ситуация не изменилась и по сей день. Военные «экономят» на капремонте немалые деньги, на которые в крае могли бы быть сделаны дополнительные к существующему плану объемы работ по капремонту. Неслучайно в минувшем году председатель комитета Заксобрания Приморья по экономической политике Александр КОСТЕНКО поднимал вопрос, связанный с капремонтом многоквартирных домов бывших военных городков, ныне переданных на баланс муниципалитетов. Зачастую полузаселенные дома, которые не ремонтировались десятилетиями, не представляется отремонтировать ни за счет взносов жильцов, ни за счет муниципальных бюджетов.

Досье "Золотого Рога": АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (обеспечивает водой и теплом объекты Минобороны РФ) с 1 января погасило свыше 450 млн рублей задолженности перед поставщиками энергоресурсов в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Долг предприятия перед энергетиками региона составлял 890 млн рублей. «С 1 января по факту поступления денежных средств от Минобороны России за оказанные услуги нам удалось погасить существенную часть кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов. В частности, почти 70 млн рублей перечислено ПАО «ДЭК».

На фото из архива: Жители военных городков оказались заложниками неплатежеспособности военного ведомства.

Евгений СИДОРОВ.