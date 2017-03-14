Капремонт жилья шагает по Приморью

Количество ремонтируемых домов зависит от объема средств, собранных на территории конкретного населенного пункта

Три года назад в Приморье начала работать региональная программа капитального ремонта жилья. За 30 лет действия программы в крае должны отремонтировать 12 тыс. многоквартирных домов. При этом количество ремонтируемых домов растет год от года: если в стартовом 2014 году было отремонтировано 159 домов в 20 населенных пунктах края, в 2015 году – уже 272 дома в 32 населенных пунктах, то в 2016 году объем работ по капремонту стал рекордным, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Подрядчики «обновили» более 500 МКД (многоквартирный дом), хотя нередко проведение ремонтов осложнялось неблагоприятными погодными условиями.

Капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Оператором программы капремонта в регионе является «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».

















Наиболее часто в рамках краевой программы капремонта реконструируют кровлю, поскольку от ее состояния во многом зависит состояние внутридомовых сетей и подъездов. Кроме того, программа позволяет устанавливать новые лифты в домах, где подъемники не работали годами. Фото автора.

Рассчитанная на 30 лет программа капремонта была создана и корректируется на основании мониторинга технического состояния МКД, которым занимаются местные администрации. Данные передаются в департамент градостроительства Приморского края, где и формируется окончательный список домов, подлежащих ремонту по программе в том или ином году. Приоритет отдается наиболее изношенным домам, в частности зданиям довоенного времени. Учитывают состояние фасадов и кровель, фундамента, подвалов, лифтов, внутридомовых инженерных сетей – стояков холодного и горячего водоснабжения, отопительных и канализационных сетей.

Количество ремонтируемых домов зависит от объема средств, собранных на территории конкретного населенного пункта. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений. Платить за капитальный ремонт обязаны все собственники многоквартирных домов, кроме жильцов аварийных домов и домов, подлежащих сносу, однако целый ряд категорий граждан имеет право на льготы по уплате взносов на капитальный ремонт. Сам тариф на капремонт (7,1 рубля за кв. метр жилого помещения), установленный в Приморье, является одним из самых низких тарифов на Дальнем Востоке – на Камчатке платят 8,1 рубля за кв. метр, а в Магаданской области и Якутии - 8,2 рубля.

Добавим, что строительные компании, которые намерены производить работы по капитальному ремонту в рамках краевой программы, проходят многоступенчатый конкурсный отбор. Претендентов оценивают в региональном отделении Фонда капитального ремонта: во внимание принимается кадровый и производственный потенциал компаний, наличие опыта подобных работ, а также – обязательное условие – опыт исполнения государственных и муниципальных заказов. «Отсеивать» недобросовестные компании помогает и принцип оплаты выполненных работ по факту: вся сумма контракта перечисляется Фондом подрядчику лишь после подписания акта приемки.

Александр САЛКОВ. Фото автора.