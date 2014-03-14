Специалистов для нефтехимического кластера будут готовить в Находке

ДВФУ, ВНХК и департамент образования и науки Приморского края разработали план мероприятий по созданию ресурсного центра профессионального образования подготовки кадров в области нефтехимии, нефтепереработки на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа.

Как отметила заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Екатерина Черновицкая, это учреждение способно выпускать более 1 500 специалистов со средне-специальным образованием.

«Мы уже согласовали с ВНХК перечень востребованных профессий, по отдельным направлениям. Обучение будет проходить как на платной основе, так и по госпрограммам», - сказала она.

Дальневосточный федеральный университет уже несколько лет готовит специалистов с высшим образованием для нефтяного сектора, в том числе по направлениям, открытие которых инициировала Восточная нефтехимическая компания

Как рассказал проректор по науке и инновациям ДВФУ Алексей Цхе, уровень образования и подготовки специалистов, которые будут работать над проектом, во многом определит отношение к предприятию.

«Я считаю, что это масштабный перспективный проект, который позволит экономике региона сделать резкий скачок, будет способствовать развитию социальной сферы. Успешная реализация проекта ВНХК поможет доказать, что мы на Дальнем Востоке способны реализовывать крупные промышленные проекты», - сказал он.

В ДВФУ на базе кафедры Химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук открыта базовая кафедра ВНХК. Студенты профильных направлений ежегодно получают корпоративную стипендию предприятия, проходят практику на действующих производствах «Роснефти». Первые выпускники ДВФУ уже работают в ВНХК.

Отметим, первое в Приморье предприятие этой отрасли – нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтехимической компании (ВНХК) – запустят к 2020 году. Кадры для масштабного производства готовят уже сегодня.

ZRPRESS.RU, Владивосток