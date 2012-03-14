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«РН-Находканефтепродукт»: безопасность гарантирована
Какие меры предпринимает один из крупнейших терминалов региона для обеспечения противодиверсионной защиты.
К сожалению, несмотря на все предпринимаемые государством меры, количество противоправных действий на жизненно важных инфраструктурных объектах страны не уменьшается.
И поскольку ООО «РН-Находканефтепродукт», эксплуатирующее опасные производственные объекты, относится к предприятиям стратегического значения, ответственность за безопасность и экологическое равновесие, возлагаемая на него, гораздо шире в сравнении с обычными компаниями. Понимая это, предприятие инициировало проведение межведомственной конференции, посвященной антитеррористической и противодиверсионной защите его транспортных объектов, собрав представителей ОВД г. Находки, криминальной полиции ЛОВДТ, ФСБ и железной дороги.
ООО «РН-Находканефтепродукт» - один из крупнейших специализированных нефтетерминалов России - с 1995 года является дочерней компанией НК «Роснефть». Основной вид деятельности - прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов. По итогам 2011 года грузооборот предприятия превысил 6,5 млн тонн нефтепродуктов, а доля перевалки на Дальнем Востоке России составляет 52%. Резервуарный парк имеет общую емкость более 460 тыс. мі.
Производственная деятельность предприятия, связанная с наличием больших объемов легковоспламеняющихся продуктов, делает его уязвимым в диверсионно-террористическом отношении. Поэтому разработка и реализация эффективных предупредительных мер являются приоритетом в его стратегии.
«На предприятии уже давно и успешно выполняется программа реконструкции опасных производственных объектов. Только в прошлом году на обновление производственных мощностей и повышение уровня безопасности было направлено около 1 млрд рублей. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической и противодиверсионной защиты. В то же время разработка и осуществление комплекса действительно эффективных мероприятий невозможна без консолидации усилий нашего предприятия, органов власти и силовых структур края. И конференция, которую мы инициировали, как раз и призвана наладить это взаимодействие», - рассказывает генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ.
О том, какие меры безопасности предпринимает сам организатор встречи, красноречиво свидетельствуют факты. Так, транспортировка железнодорожных вагонов с нефтепродуктами к местам слива происходит только после тщательной предварительной проверки. Въезжающий на территорию предприятия железнодорожный состав встречают со специализированным прибором «Янтарь», предназначенным для обнаружения радиоактивных веществ. Помимо этого производится визуальный досмотр вагоноцистерн, поступающих на фронт слива, а также проверяется техническое состояние железнодорожных подъездных путей.
Кроме того, контрольно-пропускной пункт оснащен специальными инженерно-техническими сооружениями и современной системой видеонаблюдения, функционирующей в непрерывном режиме. Новый забор высотой 2,5 метра огражден по верхнему краю колючей проволокой типа «Егоза». А для осмотра вагоноцистерн в ночное время дополнительно поставлены прожекторы.
Одно из условий действенности предпринимаемых мер - поддержание системы антитеррористической защиты в постоянной готовности, поэтому техническая оснащенность предприятия продолжает расти.
По итогам конференции, проведенной «РН-Находканефтепродукт», был выработан план совместных действий служб предприятия и силовых структур. Было решено утвердить схему взаимодействия и порядок проведения оперативных работ при возникновении угрозы терроризма, еще более усилить систему контроля, организовать охрану и проверку вагоноцистерн на вытяжке, а также разработать график проведения противодиверсионных тренировок. Кроме того, все участники совещания согласились с предложением организатора сделать подобные встречи регулярными.
В «РН-Находканефтепродукт» понимают: любые мероприятия по повышению безопасности и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов должны носить, в первую очередь, превентивный характер и организовываться заблаговременно, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу предприятию.
Пресс-служба ООО «РН-Находканефтепродукт».
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