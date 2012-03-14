Русская горнорудная компания теряет активы в Приморье

Завершается сделка по продаже «Русалу» доли акций «Ярославской горнорудной компании» (ЯГРК), принадлежащей «Русской горнорудной компании» (РГРК). Она могла бы завершиться и раньше, фактическое руководство компанией уже передано от представителей РГРК менеджерам «Русала», но потребовались согласование ФАС и решение правительства в связи с наличием у ЯГРК месторождений стратегических металлов – тантала и ниобия.

Таким образом, РГРК за последние месяцы лишается еще одного горнорудного актива в Приморском крае – в конце прошлого года холдинг распрощался с ЗАО «ГХК «Бор», продав его ФК «Открытие». Из оставшейся группы горнорудных компаний, которыми РГРК владела в Приморском крае, на ее балансе пока числится ГМК «Дальполиметалл». Но и этот актив в скором времени может быть продан, говорят наблюдатели. К «Дальполиметаллу» пристально присматриваются иностранные инвесторы, российским этот трудный проект не интересен.

Не получилось

Что ж, не получилось – только и остается сказать вслед уходящему инвестору. Когда в 2005 году компания впервые появилась в Приморье, ее планы забегали далеко вперед и не ограничивались тремя крупнейшими горнорудными компаниями. На их основе планировалось создать мощный горнорудный кластер, в который предполагалось вовлечь и новые месторождения. Но в России, как мы убеждаемся, строить бизнес непросто, тем более в такой тяжелой отрасли, как горнорудная, с ее долгой оборачиваемостью средств, бременем старых долгов, устаревшими технологиями и оборудованием, неподъемными тарифами на энергоносители и прочее, прочее.

Время показало, что из всех направлений добывающей отрасли в области твердых полезных ископаемых в последние годы перспективы успешного развития имели лишь, пожалуй, те компании, которые владели месторождениями драгоценных металлов, да и то при наличии хороших запасов.

Кстати, РГРК пыталась подстраховаться золотыми активами, получив в первые же годы своего присутствия в Приморье две лицензии на месторождения рудного золота и серебра – Приморское и Салют. Тогда за них пришлось бороться с «Дальполиметаллом», еще принадлежавшим прежнему собственнику. В итоге стоимость лицензии на Приморское возросла почти в десять раз – со стартовых 1,8 млн до 13,86 млн рублей, а на Салют – с 900 тыс. до 8,01 млн рублей. Кстати, тогда РГРК впервые участвовала в торгах на право разработки месторождений драгметаллов, но, по некоторым данным, намеревалась продолжить скупку золотодобывающих активов. В частности, компания проявляла интерес к крупнейшей в Хабаровском крае Артели старателей «Амур». И в итоге вошла в золотодобывающий бизнес, но через покупку ОАО «Прииск Дамбуки» (имеет 14 лицензий на месторождения россыпного золота в Амурской области).

Молодая «Русская горнорудная компания» стремительно приобретала активы: буквально в течение одного года – с конца 2005 по конец 2006 года – она покупает на конкурсных торгах «Ярославский ГОК» и «Бор» в Приморском крае, производителя тантала и вольфрама советских времен – «Новоорловский ГОК» в Читинской области. Наблюдатели заговорили о том, что один из основателей «Русской ГРК», он же владелец 50% «Русского угля» и 50% металлургической компании «Эстар», депутат Госдумы Вадим ВАРШАВСКИЙ создает холдинг по производству цветных и драгоценных металлов. Другим акционером ООО «РГРК» является еще один депутат Госдумы Эдуард ЯНАКОВ. Целью всех этих приобретений было стремление получить собственные источники сырья для производства спецсталей на двух заводах «Эстара» – «Златоустовском» и «Нытвинском».

ООО «Русская горнорудная компания» начинает называть себя промышленной группой. И было почему: предприятия группы: ЗАО «ГХК «Бор» (запасы боропродуктов – более 160 млн тонн), ООО «Русская горнорудная компания», впоследствии переименованное в ООО «Ярославская ГРК» (запасы плавикошпатовых руд – 51,3 млн тонн), ЗАО «Новоорловский ГОК» (мощность – 1,2 млн тонн вольфрамовой руды в год), ОАО «Прииск Дамбуки» (367,3 кг золота в год) по итогам 2007 года дали суммарную выручку по РСБУ в размере 1,98 млрд руб.

Спустя два года, в 2009 году промышленная группа покупает блокирующий пакет (50% плюс 1 акция) «Дальполиметалла». Планировалось это сделать раньше, но купить ГМК с первой попытки не удалось, уперся прежний владелец – приморский бизнесмен и депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ. В 2009 году, в разгар экономического кризиса ему пришлось продать предприятие, и, как говорили наблюдатели, по гораздо меньшей цене, чем он мог бы получить, продав его двумя годами раньше. К этому времени «Дальполиметалл» уже стоял несколько месяцев, «Дальэнергосбыт» ввел ограничения на поставку электроэнергии на его рудники, а задолженность по налогам и по зарплате достигла 50-60 млн рублей.

Интерес РГРК к «Дальполиметаллу» был вызван не только лицензиями на полиметаллические месторождения, но и наличием у последнего лицензий на перспективные участки драгметаллов в Приморье. Последний приобретенный им в 2007 году актив – месторождение золота Малиновское – оценивался по категории Р2 в 42 тонны золота и 182,5 тонны, серебра. Прибавив сюда 19,8 тонны прогнозных запасов золота с месторождений Приморское и Салют, РГРК в общей сложности обзавелась почти 60 т золота. Учитывая близость этих месторождений к производственному комплексу ГМК, это было весьма перспективно, так как позволяло оптимизировать затраты на разработку.

Разваливающийся кластер

Уже обремененная достаточным количеством горнорудных предприятий РГРК тем не менее продолжала засматриваться и на другие активы, в частности, оловянные в Хабаровском крае и в Приморье. Этому не суждено было сбыться. Недостроенный кластер стал давать трещину. Никак не удавалось наладить ритмичное производство на «Боре», предприятие то и дело сотрясали митинги за выплату задолженности по заработной плате, угрозы отключения электроэнергии за долги. Когда в конце 2011 года стало известно о продаже 100% доли предприятия финансовой корпорации «Открытие», наблюдатели говорили, что «Русской горнорудной компании» очень повезло.

Не лучшим образом обстояли дела и на Ярославке. Там ко всем производственным и социальным проблемам добавились разногласия с другим крупным акционером компании – «Русалом», который не подтверждал гарантии покупки флюорита на свои предприятия, отдавая предпочтение монгольскому флюориту. И только после введения больших импортных пошлин и значительного снижения экспортных квот в 2010 году в Китае, что привело к дефициту флюорита на мировом рынке, «Русал» был вынужден переориентироваться на ярославский концентрат. Сегодня цена флюорита химического сорта за тонну выросла до $450, пять лет назад это казалось невероятным. Более того, кусковой флюорит тоже стал дефицитом, и стоимость металлургического сорта сравнялась со стоимостью химического.

Мы не знаем всех деталей взаимоотношений между акционерами, обвинявшими друг друга в не лучших результатах деятельности ЯГРК за последние годы, но конфликт интересов, похоже, заставил одного из акционеров отказаться от бизнеса. Уже известно, что «Русская горнорудная компания» продает свою долю «Русалу», который после завершения сделки станет единственным владельцем Ярославского комбината.

Сегодня идут упорные слухи о продаже «Русской горнорудной компанией» своего последнего крупного актива в Приморье – ГМК «Дальполиметалл». Если это так, то РГРК прощается с Приморьем. Следующим акционером и инвестором этого старейшего добывающего предприятия может стать китайский бизнес, что вполне логично, Китай является одним из крупнейших держателей долларов. Нестабильность на валютных рынках заставляет его входить в реальные активы, чтобы избавиться от американской валюты. Китай пытается получить больший контроль над сырьем за пределами своей территории, учитывая, что в последнее десятилетие наблюдается рост стоимости сырья и Китай много покупает сырьевых активов во всем мире. Одним из таких активов для него на Дальнем Востоке России может стать «Дальполиметалл».

Не помогли РГРК вынести бремя горнорудных активов ни рост цен на полиметаллы за последние годы, ни золотодобывающие активы. Впрочем, последние, как уже отмечалось, представляли собой в Приморье прогнозные ресурсы, которые требовали подтверждения, т. е. доразведки, а это – затраты, и немалые. В итоге РГРК уже год спустя после покупки «Дальполиметалла» продала лицензию на Малиновское.

«Открытие» для «Бора»

Если говорить о перспективах двух уже проданных предприятий – «Ярославской ГРК» и «Бора» при жизни с новыми собственниками, то у последнего, по всей видимости, все должно сложиться неплохо. Во всяком случае, наблюдатели оценивают намерения «Открытия» как серьезные. Сама ФК «Открытие» известна как компания, занимающаяся инвестиционной деятельностью, проектами в области слияний и поглощений, а также недвижимости. К тому же за ее спиной стоит мощный финансовый институт – 19,9% ее уставного капитала принадлежат группе ВТБ, что, наверное, немаловажно. Новым собственником ЗАО ГХК «Бор» уже принято решение о смене управляющей компании и исполнительного директора, им назначен Чермен БОЦИЕВ. Управляющей компанией выбрано ЗАО «Промышленные инвестиции». Недавно коллектив предприятия получил заработную плату за декабрь.

У ООО «Ярославская горнорудная компания» с «Русалом» тоже все должно сложиться хорошо, так как практически весь производимый флюорит пойдет в «Русал», если, конечно, последний не будет жадничать и снижать затраты за счет дочерней компании. И главное, если оба предприятия решат кадровые проблемы, возможно, и с этим связаны проблемы РГРК. С кадрами в горной отрасли, особенно с инженерным составом, ситуация очень тяжелая, об этом давно говорят специалисты. В основном это люди в возрасте, мало молодых. Но и не каждый молодой специалист, даже с хорошим образованием, может и хочет заниматься производством – из готовящихся сегодня студентов, процентов 80 не связывают себя с горной отраслью, говорят представители горнодобывающих компаний. Прогнозируется даже некий коллапс в течение ближайших пяти лет с кадрами, учитывая готовящиеся новые проекты.

Естественно, выживать будут те добывающие компании, кто будет двигаться в сторону усиления мотивации кадров работать именно в данной компании. Фонды зарплат в общих затратах ГОКов сейчас порядка 30%, а, ожидается, будут еще выше. Но хорошо мотивировать смогут те, кто работает более рентабельно. Мелкие или слабые будут уходить с рынка, не выдерживая кадровой конкуренции.

Как считает президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО, большие перспективы у приморских добывающих предприятий, в частности у «Ярославской ГРК» и ГХК «Бор», могут быть связаны и с использованием новых технологий получения продукции – продуктов более высокого передела. У Института химии ДВО РАН есть что предложить новым инвесторам.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».