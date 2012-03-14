Завод «Изумруд» обменяет акции на оборудование

ОАО «Изумруд» разместит дополнительный выпуск акций объемом 10 млн рублей в пользу основного акционера ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат». Концерн владеет 60,3% акций приморского предприятия.

Всего «Изумруд» размещает по закрытой подписке в пользу концерна 10 тысяч обыкновенных акций номиналом в тысячу рублей по цене 10 тысяч рублей за акцию. Акции допвыпуска будут оплачены производственным оборудованием. Как известно, завод «Изумруд» специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях.

«Дальневосточный капитал».