Под строительство верфи «Восток-Рафллс» в Приморье выкупают недвижимость

Дан старт изъятию в федеральную собственность объектов недвижимости на побережье Уссурийского залива под строительство верфи «Восток-Рафллс». В приказах Минрегиона РФ обозначены 11 объектов, расположенных на территории села Подъяпольского Шкотовского района Приморья. Изъятие в федеральную собственность должно осуществляться путем выкупа.

Непосредственно выкупать объекты у собственников – а это и частные лица, и местный муниципалитет – Минрегион предписывает ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), которое и строит новую верфь совместно с сингапурскими партнерами. Среди указанных в приказе Минрегиона объектов недвижимости в поселке Мысовом – земельные участки сельхозназначения, складские и административные здания, жилые дома. Изъятию также подлежат и три артезианские скважины, принадлежащие Подъяпольскому сельскому поселению.

Напомним, строительство верфи офшорного судостроения «Восток-Рафллс» – совместный проект дочернего предприятия российского государственного судостроительного холдинга ОАО «ОСК» ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (75%) и сингапурской компании CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited (25%). На верфи планируется строительство и сборка буровых установок для разведки и добычи нефти и газа на шельфе России. Проект строительства верфи ОАО «Восток-Раффлс» включен в программу саммита АТЭС 2012 г.

«Дальневосточный капитал».