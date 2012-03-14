В Приморье построят верфь для сборки буровых

Совместный российско-сингапурский проект по строительству в Приморье верфи для сборки полупогружных буровых платформ «Восток-Раффлс» наконец-то сдвинулся с мертвой точки. В январе Министерство регионального Развития РФ издало несколько приказов об изъятии в федеральную собственность 11 объектов в Шкотовском районе.

Выкупать объекты у собственников - а это и частные лица, и местный муниципалитет - Минрегион приказал за счет средств ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (дальневосточная «дочка» Объединенной строительной корпорации).

Среди указанных в приказе Минрегиона объектов недвижимости в поселке Мысовом - земельные участки сельхозназначения, складские и административные здания, жилые дома, собственниками которых являются частные лица. Кроме того, изъятию подлежат три артезианские скважины, принадлежащие Подъяпольскому сельскому поселению. Стоимость выкупа не разглашается.

Досье «ЗР»

ОАО «Восток-Раффлс» зарегистрировано 7 мая 2010 года во Владивостоке с уставным капиталом 300 млн рублей. 75% принадлежат ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДВЦСС, дальневосточная «дочка» «ОСК»), 25% - сингапурской компании CIMC Raffles Offshore Ltd. (прежнее название Yantai Raffles Shipyard Limited). Предприятие создано для реализации проекта строительства верфи офшорного судостроения в бухте Пяти Охотников Шкотовского района Приморского края. На верфи планируется строительство и сборка полупогружных и иных буровых установок для разведки и добычи нефти и газа на шельфе России. По данным предприятия, предполагаемая стоимость проекта составляет 12 млрд рублей.

Согласно первоначальным планам, строительство верфи должно было завершиться в конце 2012 года с вводом промежуточных объектов в 2011 году. Однако, как и следовало ожидать, проект столкнулся с привычной для Приморья проблемой: Минобороны не торопилось передавать выделенные земли. Планы пришлось корректировать, а решить проблему военных было призвано включение строительства верфи в Подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». «Проект верфи «Восток-Раффлс» в бухте Пяти Охотников готов к передаче на госэкспертизу, земля выкуплена, площадка готовится», - сообщил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН летом прошлого года. По словам начальника отдела поставок материалов ФГУП «Судоэкспорт» Виктора БОРОДИНА, начало резки металлопроката на верфи запланировано к концу 2013 года.

В материалах «Восток-Раффлс» говорится, что 15 сентября 2010 года компания заключила договор о приобретении земельного участка. Право собственности на земельный участок было зарегистрировано 2 ноября 2010 года. На сегодняшний день также выкуплены причальные стенки, являвшиеся обременением данного участка. Продолжается процедура оформления аренды дополнительных 250 га земли, прилегающих к бухте. В качестве генерального проектировщика утверждена проектная организация ООО ДПИ «Востокпроектверфь», заключен договор подряда на сумму 36,585 млн рублей.

Досье «ЗР»

Проект строительства верфи предусматривает установку самого большого в мире грузового комплекса Тайсун грузоподъемностью 25 тыс. тонн, сухой док, козловой кран грузоподъемностью 2 тыс. тонн, четыре транспортера по 500 тонн и достроечную набережную.

Отметим, что еще 28 декабря 2009 года между ОСК и НК «Роснефть» был подписан контракт на строительство ППБУ «Большая Медведица». Поставка платформы должна быть осуществлена в 2014 году. Стоимость контракта составляет $708 млн долларов. «Необходимо максимально ускорить темпы строительства верфи для сокращения сроков отставания от графика выполнения первостепенного заказа по строительству ППБУ «Большая Медведица», - говорится в отчете «Восток-Раффлс» за 2010 год.

В компании также сетуют на традиционный для предприятий отрасли кадровый голод. «Налицо недостаточное количество и недостаточная квалификация персонала. Многие профессионально-технические учебные заведения (края) прекратили свое существование, утеряны преемственность поколений и отлаженная схема передачи опыта начинающим специалистам. Требуемые специальности воспринимаются молодыми кадрами как непопулярные и бесперспективные. Кроме того, существует проблема миграции населения с Дальнего Востока в западные регионы страны. Поэтому обществу приходится привлекать специалистов других судостроительных компаний из разных регионов», - отмечает «Восток-Раффлс».

Хабаровское судостроение уходит в зоны

Тем временем глава ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Роман ТРОЦЕНКО сообщил, что в 2012 году в Хабаровском крае планируется создание двух особых судостроительных зон в Комсомольске-на-Амуре на базе ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ) и в Хабаровске на базе ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ).

В зоны также будут включены предприятия, которые ранее специализировались на судостроении, - это «Амуркабель», «Хабаровский завод судового машиностроения им. Горького» и другие.

Глава ОСК отметил, что предприятия, вошедшие в зоны, получат «ряд преференций, которые позволят серьезно заниматься гражданским судостроением, - преференции по оплате труда, таможенной очистке и растаможиванию систем и комплектующих, которые приходят под сборку на предприятия».

Досье «ЗР»

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод также изготавливает несущие конструкции и функциональные модули буровых установок. ОСК принадлежит 59,12% акций судозавода, ДВЦСС - 17,91%. Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве морских и речных судов, судов на воздушной подушке и подводных крыльях, маломерных прогулочных судов, океанских траулеров и рефрижераторов. 85,19% акций завода принадлежат ДВЦСС.

Напомним, что Арбитражный суд Хабаровского края в декабре 2011 года ввел на АСЗ процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев.

«В случае с Амурским судостроительным заводом внешнее управление является благом, поскольку предприятие было в очень тяжелом состоянии, - сообщил Роман Троценко во время недавнего визита на завод. - Всплывали все новые и новые долги прежних акционеров, которые бросили завод. Платить по этим долгам не было возможности, поскольку это долги и кипрским компаниям, и украинским - всего около 500 кредиторов. Общее количество судебных процессов достигало 60, поэтому решение суда о введении внешнего управления - объективно необходимо. Это облегчает жизнь заводчан. Теперь расчетные счета разблокированы. Можно платить зарплату, не опасаясь, что какие-нибудь кредиторы с Кипра арестуют денежные средства. Сейчас мы проводим реструктуризацию системы управления. Специалисты, которые были выведены на дочерние предприятия завода, возвращаются. Внешнее управление будет длиться до полной нормализации деятельности предприятия. ОСК - основной кредитор предприятия, потому что нам пришлось гасить задолженность перед Сбербанком, а это 14 млрд рублей. Наш голос в комитете кредиторов является решающим. На производстве люди даже не замечают, что есть внешнее управление, зарплаты выдаются вовремя».

По словам главы ОСК, АСЗ на 100 % обеспечен заказами, и сегодня проблема уже в том, что завод не успевает их выполнять.

«Прежние годы, когда завод имел маленькую загрузку, негативно сказались на способности предприятия выполнять заказы. Ряд специалистов ушел из коллектива. Мы видим, что с сегодняшними производственными планами завод справляется с большим трудом. Острая необходимость составляет 1200 основных рабочих. Рынок труда в Комсомольске-на-Амуре не позволит решить эту задачу, будем приглашать специалистов из других регионов. Ведется техническое перевооружение завода с целью снизить трудоемкость, повысить производительность труда и снизить потребность в рабочей силе», - отметил Троценко.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».