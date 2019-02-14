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Во Владивостоке Tele2 презентовала "другие правила" стипендии для студентов ДВФУ

14 Февраля 2019, 18:20 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, рассказал студентам Дальневосточного федерального университета о коммуникационной платформе «Другие правила». Встреча прошла в рамках стипендиальной программы оператора на территории кампуса в коворкинге «Аякс».

Совместный проект ДВФУ и Tele2 нацелен на мотивацию талантливой молодежи к генерации смелых и ярких идей, способных повысить эргономичность инфраструктуры кампуса и максимально приблизить его пространство к стилю жизни студентов. Сейчас в проекте участвуют свыше ста человек, от них поступают креативные решения на заданную тему. Проекты принимаются до конца февраля, затем состоится защита презентаций. Чтобы подготовить студентов к выступлению перед жюри, специалисты Tele2 дополнительно провели обучение навыкам эффективной презентации.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Другие правила» – это бизнес-стратегия Tele2, сочетающая в себе альтернативные инновационные предложения и лучший сервис для своих клиентов с учетом стиля их жизни. На встрече с участниками нашей стипендиальной программы мы постарались донести до ребят философию работы компании, которая максимально учитывает предпочтения своих абонентов, открывая перед ними все возможности выгодного общения по простым и честным правилам. Идея индивидуального удобства и комфорта стала отличительной особенностью клиентского сервиса Tele2. Она легла в основу темы стипендиальной программы для студентов ДВФУ на 2018-2019 учебный год».

Директор Департамента стипендиальных и грантовых программ ДВФУ Наталья Спиченкова:

«Показательно, что опытом публичных выступлений перед участниками стипендиальной программы делилась Мария Кан, которая будучи бакалавром ДВФУ сегодня проходит стажировку в Tele2. Год назад она сама пробовала свои силы в проекте оператора, а ранее выиграла грант и организовала школу дебатов и риторики с участием московских тренеров на базе кампуса ДВФУ. Это пример того, как наша талантливая молодежь способна привнести что-то новое в развитие социальных проектов бизнеса и не только».

Напомним, в середине марта лучшие работы вынесут на суд экспертного сообщества. Жюри определит победителей, занявших первое, второе и третье места. Они будут удостоены стипендии в 150, 100 или 50 тысяч рублей соответственно. Один из стипендиальных проектов, возможно, получит воплощение на территории университетского городка.

Именные стипендии для студентов ДВФУ Tele2 запустила в 2017-2018 учебном году. В первом отборе приняли участие 80 студентов гуманитарных и экономических программ, стипендию в 50 тысяч рублей выиграли четверо старшекурсников. Мотивационную программу для талантливой молодёжи закрепило соглашение о сотрудничестве, которое ДВФУ и Tele2 заключили в рамках IV Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: другие правила  tele2  ДВФУ 



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