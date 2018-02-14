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Tele2 дает клиентам в Приморье кешбэк 1000 рублей за 4G-смартфоны
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает акцию «Кешбэк за покупку LTE-смартфона Tele2». Клиенты компании, которые приобрели смартфон с поддержкой 4G, смогут вернуть до 1000 рублей от покупки.
Акция действует до 3 апреля 2018 года. При покупке смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus абоненты оператора в Приморском крае получат кешбэк в размере 500 или 1000 рублей на счет своего мобильного телефона. Начисленные средства можно потратить на оплату услуг связи Tele2.
Чтобы получить кешбэк, необходимо приобрести один из 4G-смартфонов в интернет-магазине или в салонах связи оператора и вставить SIM-карту Tele2 в первый слот аппарата. При выполнении всех условий пользователю придет сообщение, подтверждающее его участие в акции.
Размер кешбэка зависит от тарифного плана клиента. Так, пользователям тарифа «Мой онлайн» Tele2 вернет 500 рублей, а клиентам «Мой онлайн+» – 1000 рублей. Денежные средства будут зачисляться на счет мобильного телефона частями в течение семи месяцев с момента установки SIM-карты в смартфон. Срок действия бонуса не ограничен, возвращенные средства будут расходоваться в первую очередь. Подробная информация об акции доступна на сайте tele2.ru.
По итогам 2017 года проникновение 4G-устройств в сети Tele2 в России составило 31%. В Приморье доля гаджетов с поддержкой 4G выросла вдвое – с 20% до 39%. При этом, на 11 процентных пунктов сократилось количество обычных 2G-телефонов.
Согласно последнему исследованию Роскомнадзора, в прошлом году компания стала лидером по динамике строительства базовых станций 4G – за год Tele2 увеличила их число на 103,3%. Сейчас мобильный интернет стандарта LTE Tele2 запущен в 53 регионах России. В Приморье в коммерческую эксплуатацию сеть 4G будет запущена во втором квартале текущего года. На данный момент в тестовом режиме услуга уже доступна жителям Уссурийска, Находки, Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Партизанска, Спасска-Дальнего, Фокино и других крупных населенных пунктов края.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Весной мы запускаем в Приморье мобильный 4G-интернет. Мы хотим, чтобы как можно больше наших клиентов смогли оценить преимущества новой сети. И уже сейчас предлагаем линейку современных и доступных по цене смартфонов с поддержкой технологии 4G. А возможность дополнительно получить кешбек 1000 рублей на счет мобильного телефона сделает покупку ещё более выгодной».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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