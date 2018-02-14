Смутное "Видение"

Туристов во Владивосток будут завлекать комфортными туалетами и безопасными видовыми площадками

О том, что Владивосток неудобен и этим не привлекателен для туриста, в крае начали говорить еще в 2014-2015 году, когда поток китайских гостей хлынул в город на фоне девальвации рубля. Прошло более трех лет после того, как перед приморской столицей была поставлена задача стать туристическим центром региона, однако, как оказалось, даже перед гостями городу не было стыдно за разбитые тротуары и зловонные биотуалеты. Так что программу по развитию туризма во Владивостоке твердо решили разработать только сейчас, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как выяснилось в ходе расширенного заседания администрации Владивостока и Тихоокеанского туристического союза (ТТС), в котором принял участие новый мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО, в основные задачи программы, которой еще нет, наконец-то войдет благоустройство города, а именно установка иноязычных указателей для туристов, комфортных туалетов, безопасных видовых площадок, пешеходных зон, и так далее.

До лопат дело еще не дошло

Но прежде чем взяться за лопаты и приступить к развитию инфраструктуры, для начала нужно составить план. А для этого необходимо сначала набрать рабочую группу, чем и занимается администрация Владивостока совместно с ТТС в настоящее время. Как сообщил Сергей Веркеенко, в специальную рабочую группу при управлении международных отношений и туризма администрации города приглашаются представители туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

Кроме устранения самых примитивных проблем с благоустройством города, важными направлениями программы станут «продвижение информации о туристическом потенциале Владивостока на межрегиональном и международном рынках, создание комфортной архитектурной и информационно-справочной городской среды, организация уже имеющихся и новых общественных пространств, повышение уровня гостеприимства жителей города, паспортизация объектов туристического показа объектов столицы Приморья и сотрудничество с силовыми ведомствами по отдельным направлениям туристической деятельности».

Проблемы и направления программы в ходе заседания обсуждали в который раз те же люди, что обычно принимают участие во всех подобных обсуждениях, например директор Тихоокеанского туристического союза Константин ПОТАПЕНКО, член совета директоров ТТС Татьяна ЗАРЕЧНЕВА, директор департамента туризма администрации Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, преподаватель ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ и другие, в том числе представители туристического бизнеса.

Владивосток всё ещё далеко

Представители ТТС в ходе заседания продемонстрировали презентацию стратегического програмного документа, из которой напрашивается один основной вывод: составить долгосрочную программу развития туризма во Владивостоке – надо. Называется документ в битническом духе Аллена Гинзберга – «Видение – 2025».

При помощи «Видения» во Владивостоке намерены к 2025 году увеличить долю города в общем въездном потоке в Россию до 20%, увеличить количество индивидуальных туристов до общемирового уровня, добиться расширения сезонности туризма во Владивостоке с 6 месяцев (май-октябрь) до 12 месяцев в году, и многое другое. Чтобы достичь этих целей, ничего конкретного пока что не предлагается, сообщается только, что нынешняя версия «Видения» нуждается в доработке, а именно – в изобретении способов достижения поставленных (и в чем-то «наполеоновских») планов. Полностью разработать «Видение – 2025» планируют в марте-

апреле. Понадобятся также его общественные слушания, презентация на ТТФ-2018 (Тихоокеанско-туристический форум), который пройдет только в мае, а также утверждение документа в думе Владивостока и ряд прочих формальностей.

Как отметил директор ТТС Константин Потапенко, «Владивосток предстоит одеть в имидж «далеко, но того стоит» для Россиян и «недешево, но привлекательно» для иностранцев, в особенности из стран АТР». Сейчас, кстати, Владивосток на этапе «очень далеко» и «не очень комфортно», а вырос он до этого с имиджа «закрытый», «опасный» и «недоступный» город.

Тем не менее, несмотря на бесконечные и на первые взгляд бесполезные разговоры о развитии туризма, в городе и регионе есть ряд реальных достижений в сфере туризма.

Рекордные показатели

В сравнении с 2016 годом иностранных туристов в Приморье в 2017 году приехало больше на треть – 640 тыс. человек. При этом удалось достичь рекордных показателей в привлечении туристов из Японии и Кореи – 18 тыс. гостей и 100 тыс. гостей соответственно.

Во многом добиться стремительного роста турпотоков в 2017 году удалось благодаря принятию упрощенного визового режима, которого все так долго ждали. Правда, путешественникам практически не дается выбора: выезжать из России с этой визой можно также только через Приморье.

- Мы ждали принятия безвизового режима, а получили не совсем безвизовый, - отметил президент ДВ-Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, - однако и он положительно влияет на въездные туристские потоки из других стран, что мы сейчас и наблюдаем.

Вкусно покушать и красиво отдохнуть

Как уже писала деловая газета «Золотой Рог», по данным рейтинга 2017 года от платформы для путешественников Booking.com, во Владивостоке – самая вкусная и качественная кухня России, это отметили сами туристы в опросах.

В 2017 году в регионе также удалось сформировать бренд дальневосточной кухни, а именно «Pacific Russia Food». По мнению экспертов, в основном туристов во Владивосток притягивает именно кухня, а точнее сочетание даров тайги и моря в блюдах приморских ресторанов.

- Отрасль наконец-то определилась с тем, что из себя представляет Дальневосточная кухня, - рассказала директор по развитию дестинации и спецпроектам ТТС, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. – В мае 2017 года она официально родилась как бренд, «Pacific Russia Food», и заслужила статус нового гастрономического феномена на мировом рынке. Основные акценты дальневосточной кухни – ее экологическая чистота, энергичность и дикость. Наши гости восхищаются тем, что наша кухня базируется на собирательстве и охоте, и даже морские деликатесы, такие как гребешок, мидии, трепанг, которые вообще-то выращиваются на морских огородах, воспринимаются как дичь.

Ряд мероприятий, которые проводятся во Владивостоке, стали ежегодными и каждый раз привлекают деловых туристов из России и других стран. К примеру, деловые мероприятия «ВЭФ» (Восточно-экономический форум), «Медиа-Саммит», международный фестиваль музыки «V-ROX», международный кино-фестиваль «Меридианы Тихого», гастрономический фестиваль «Держи Краба», и другие. По мнению экспертов, нужно активнее развивать событийный туризм, в частности, гастрономический: он поможет привлечь туристов в регион в «не сезон», а это, в свою очередь, осуществит одну из целей «Видения – 2025» - сделать туризм во Владивостоке круглогодичным.

Однако не всегда рестораторы всерьез относятся к развитию гастрономического брэнда Приморья. Так, вопреки согласию провести Фестиваль Гребешка во Владивостоке в 2017 году ресторан Zuma, бывший хедлайнером фестивалей краба, по словам Заречневой, этого не сделал и пропал с радаров.

- Программу гастрономических фестивалей и прочих событий нужно формировать еще в начале года и обязательно реализовывать обещанное, - добавила Заречнева. – Дело в том, что туристы из Японии, например, планируют путешествия сильно заранее. Если сказать им, что через три месяца во Владивостоке пройдет какое – то событие, а потом не провести его, это сильно испортит нашу репутацию на туристическом рынке.

Кстати, в 2017 году Приморье впервые вошло в рейтинг портала Events-In-Russia: край занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и был признан одним из наиболее активных российских регионов в работе по данному направлению. В целом в Приморье было проведено около 300 событийных мероприятий, повлиявших на турпотоки.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.