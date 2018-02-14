В Приморье морские "огороды" отстояли право на чистую воду

Браконьерскому промыслу в приморских морских памятниках природы будет все сложнее набивать свои питомзы валютоемким трепангом

Похоже, что двухгодичное противостояние хозяйств марикультуры, законно работающих на своих рыбоводных участках, и интересантов, жаждущих освобождения водных акваторий входящих в границы памятников природы, близится к логическому завершению. В администрации края готовится проект постановления, разрешающего деятельность аквакультуры в границах памятника природы.

Напомним, что борьба за водные акватории началась после того, как особо рьяные активисты усмотрели в постановлении Приморского крайисполкома от 1974 года возможность убрать с акваторий ООПТ компании, занимающиеся товарной марикультурой. Как оказалось, на акватории особо охраняемых природных территорий расположено 17 рыбоводных участков общей площадью 4,4 тыс. га, предоставленных Росрыболовством на основании договоров пользования 12 предприятиям, что составляет порядка 10% от общей акватории ООПТ. В 2017 году работа этих предприятий была практически парализована.

Проблемными оказались самые лакомые трепангово-гребешковые «грядки» в заливе Посьета, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, сформированные в 2009 году и разыгранные на конкурсных процедурах территориальным Приморским терруправлением Росрыболовства.

Чиновники против молоди

Основная проблема мореводов заключалась в том, что чиновники территориального управления Росрыболовства отказывались актировать выпуски молоди объектов аквакультуры на рыбоводных участках. По закону, если выпуск не зафиксирован утвержденным нормативным актом, пользователь не имеет права получить в дальнейшем право на изъятие выращенной товарной продукции.

В то же время, по словам председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олега Попова, договоры, которые предприятия заключили с Приморским терруправлением Росрыболовства, предусматривают выращивание гидробионтов в определенных минимальных объемах. Однако без «посевной» урожаи, естественно, не собрать, и бизнес столкнулся с перспективой расторжения договоров в одностороннем порядке.

Пока юристы разбирались с нормативной базой времен СССР, стороны активно вели агитационную работу в защиту своих интересов. Если с интересами марикультурщиков было все понятно, то оппоненты - «защитники природы» - старались оставаться в тени.

Ученые не против

Намек на экологический вред в этом споре трудно уловить. Пастбищная марикультура не наносит вреда рыбоводным участкам. Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ рассказывает, что в советское время хозяйства марикультуры в водах Приморья входили в состав ООПТ как питомники. По его словам эти предприятия занимались воспроизводством лососевых и беспозвоночных для восстановления природных популяций. В то же время, он считает, что в последние 20-25 лет на морских акваториях, входящих в ООПТ Приморья, произошли большие негативные изменения, связанные с загрязнением акваторий и донных отложений. Виновниками Владимир Раков неожиданно назвал марикультурные хозяйства, порты, промыслы беспозвоночных, браконьерство, появление баз отдыха на побережье.

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии Сергей МАСЛЕННИКОВ экологический вред хозяйствующих плантаторов в этом конфликте не драматизирует. Ученый уверен в том, что единственные из хозяйственников, кто кровно заинтересован в чистоте акваторий, это аквафермеры.

«Введение охранной зоны, памятников природы – это, конечно, хорошо, но такое решение должно быть абсолютно взвешенным и основываться только на доказанных фактах, а не на голых заявлениях, что это плохо. И я не считаю, что хозяйства пастбищной марикультуры в охранной зоне наносят хоть какой-нибудь доказанный ущерб. Пастбищная марикультура в принципе не может наносить ущерб, потому что она основывается на рекультивации биотопов. У нас все биотопы в прибрежной зоне разрушены и единственный, кто их восстанавливает, – это хозяйства пастбищной марикультуры», - говорит Сергей Масленников.

Данная позиция подтверждена заключениями профильной и отраслевой науки.

С воды в суд

Весь 2017 год конфликтующие стороны пытались понять, есть ли юридическая основа остановки деятельности предприятий. Участки компании получили законно, часть из них занимается марикультурой в границах ООПТ более 15 – 20 лет и до 2016 года вопросов к ним не возникало, а документ 1974 года никоим образом не оспаривал их право на водную акваторию. Казус был в том, что согласно позиции директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра Коршенко, аквакультурная деятельность в границах ООПТ запрещена.

С позицией департамента природных ресурсов перекликается позиция юриста-эколога, который добивается остановки деятельности марикультурных компаний и расторжения договоров пользования рыбоводными участками. Правда, при этом оппоненты марикультурщиков скромно умалчивают, что уход легальных марикультурщиков еще шире откроет ворота браконьерскому бизнесу, который более десяти лет опустошает природные нерестилища трепанга на акваториях ООПТ.

Между тем в Приморье борьба с браконьерством объявлена приоритетной. Но проблема силовыми методами не решается. И именно аквакультура может стать экономическим чудом, которое предоставит рабочие места населению депрессивного района и поставит заслон браконьерам.

Внутренний саботаж

26 января вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Валентин ДУБИНИН, в рамках рабочей группы разбирался в вопросе. Участники заседания с удивлением увидели, что позиция директора департамента Коршенко не совпадает с позицией вице-губернатора Дубинина.

Явный дисбаланс позиций по вопросу ООПТ внутри администрации Приморского края наблюдается уже не первый год. Ответственный за развитие марикультуры департамент рыбного хозяйства и ВБР Приморского края доказывает, что прекращение деятельности действующих предприятий марикультуры на ООПТ и невозможность ввести в хозяйственный оборот остальную часть акватории, а это порядка 85 тысяч га, потенциально наиболее пригодную для марикультуры, это удар по показателям урожая и уменьшение рабочих мест, а также - полная дискредитация Приморского края для потенциальных инвесторов. Врио директора департамента рыбного хозяйства Сергей НАСТАВШЕВ на каждом совещании по этой проблеме доказывает, что предприятия необходимо сохранить и дать им возможность работать и развиваться.

Противостояние в 2017 году наблюдалось на федеральном уровне. Против деятельности компаний стало выступать Миприроды. Известно, что документы в эту структуру направил Александр Коршенко, таким образом сформировав позицию Минприроды на определенном этапе против развития марикультуры в Приморье.

Весной 2017 года марикультурщики уже готовились к расторжению договоров. Правда, в этом случае ФАР было бы завалено исками на компенсацию убытков. За отраслевые предприятия вступился вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ и глава ФАР Илья ШЕСТАКОВ.

На сторону предприятий встал и представитель генеральной прокуратуры в ДФО Юрий ГУЛЯГИН, и прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ. В середине 2017 года прокуратура Приморского края отозвала протест на постановление администрации Приморского края, которым был утвержден перечень рыбоводных участков, в том числе и в ООПТ, согласованный соответствующими надзорными органами, включая департамент природных ресурсов. И против которого выступали те же силы, считающие, что деятельность марикультурных предприятий на акватории ООПТ нужно остановить.

Губернатор разобрался

Со сменой главы региона марикультурщики получили еще одного союзника. Врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО за две недели разобрался в ситуации и стал выправлять ситуацию. Как считают эксперты, именно слабость краевой исполнительной власти при бывшем губернаторе довела ситуацию до откровенного саботажа. Ведь в 2016 году вице-премьер Юрий Трутнев уже поручал экс-губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ решить вопрос по снятию барьеров для деятельности марихозяйств в границах ООПТ. Соответствующее постановление было принято администрацией края в декабре 2016 года, но не было предварительно согласовано в Минприроды, что явилось основанием для его дальнейшей отмены.

Теперь администрации Приморского края предстоит вновь принять нормативно - правовой акт, который разрешит аквакультурную деятельность в границах памятников природы. Против его принятия продолжает выступать департамент природных ресурсов.

По неофициальной информации, разработанному проекту постановления губернатора готовятся дать «бой». Так, на заседании рабочей группы уже поступили «инновационные» предложения пустить проект постановления на прохождение экологической экспертизы, что прямо противоречит действующему законодательству.

Виталий МОРОЗОВ.