Пыльным мешком по голове

Власти пригрозили приостановкой пылящего угольного терминала в Находке

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО идет до конца в противостоянии с владельцами угольных терминалов, в погоне за баснословными прибылями, буквально засыпающими угольной пылью город Находку. На прошлой неделе глава региона пригрозил, что работа АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) может быть частично приостановлена в случае невыполнения предприятием обязательств по снижению выбросов пыли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Перевалка угля в Находкинском морском торговом порту ведется открытым способом, и хотя, по словам генерального директора компании Владимира ГРИГОРЬЕВА, терминалы оснащены необходимыми пылеподавляющими установками, угольная пыль попадает прямо на расположенные рядом жилые дома», - сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Осмотрев производственные мощности стивидора, Андрей Тарасенко поручил руководству в кратчайшие сроки установить дополнительное оборудование.

«Срочно принимайте меры. Если не исправите ситуацию, готовьтесь к тому, что можем приостановить вашу работу на 90 суток. Люди не должны страдать от вашего бизнеса», - сказал глава региона.

А собственники знают?

Напомним, что не так давно сменился собственник Находкинского морского торгового порта - Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн.

Официально собственник НМТП еще не сменился – им остается ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz). После смены собственника АО в конце января 2018 года избавилось от слова «Евраз» в наименовании.

Досье "Золотого Рога": Находкинский морской торговый порт имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. НМТП планирует увеличить объем перевалки к 2020 году на 17% по сравнению с показателем 2016 года - до 12 млн тонн в год. Основной груз – уголь. Технологические возможности порта уже сегодня позволяют переваливать до 12 млн тонн грузов в год, но выход на такие объемы сдерживает недостаточная пропускная способность подъездных путей.

Под прицелом президента

Особый интерес к угольным терминалам Приморья возник на фоне того, как в прошлом году школьник из Находки Андрей БОЛЬ во время «прямой линии» с президентом Владимироом ПУТИНЫМ пожаловался на угольную пыль, буквально засыпающую Находку.

Пережив информационную встряску, стивидоры начали устанавливать датчики пыли и ветрозащитные экраны, приобретать поливальные машины, транслировать результаты замеров онлайн. Транспортная прокуратора и Росприроднадзор периодически выдают угрожающие предписания и даже приостанавливают работу некоторых площадок, но пыль все сыпет и сыпет. При этом всем понятно, что ключевым в проблеме является не открытый способ перевалки, а нахождение угольщиков в городской черте. На данный момент в Госдуме уже разработали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в портах, находящихся в населенных пунктах.

Решать проблемы угольной пыли с места в карьер взялся новый глава Приморья, хорошо знакомый с «болевыми точками» стивидорного бизнеса после работы генеральным директором ФГУП «Росморпорт». В отличие от своего предшественника Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, запомнившегося прежде всего атакой на проект нового угольного терминала в бухте Суходол, Андрей Тарасенко начал методично «прессовать» владельцев грязных терминалов в порту Находка. И поощрять тех, кто решает проблему пыли не на словах, а на деле.

Есть на кого равняться

Во время последнего посещения производственных площадок глава региона остался доволен увиденным в АО «Восточный Порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный, специализируется на перегрузке угля на экспорт).

Досье "Зололтого Рога": В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций - 17,2 млрд рублей. В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет «Кузбассразрезуголь».

АО «Восточный Порт» в январе 2018 года увеличило перевалку угля более чем на 4% по сравнению с январем 2017 года – до 1,9 млн тонн. Уголь был отправлен в Южную Корею, Японию, на Тайвань, в Индию, Китай, Малайзию, Таиланд, Вьетнам и Мьянму.

По словам управляющего директора АО «Восточный Порт» Анатолия ЛАЗАРЕВА, перевалка на специализированном угольном комплексе порта ведется высокотехнологичным способом. Кроме того, терминал оснащен специальным оборудованием, позволяющим минимизировать распространение угольной пыли.

«Сейчас мы ведем строительство третьей очереди специализированного угольного комплекса. В январе 2018 года мы инициировали проведение международной экологической сертификации для технологических решений, используемых на угольном терминале», – отчитался г-н Лазарев главе региона.

Строительство третьей очереди планируется завершить к концу 2018 года. После его запуска все открытые в данный момент конвейерные линии будут закрываться.

Андрей Тарасенко на это отметил, что в будущем с учетом планируемого увеличение объема перевалки «Восточный Порт» может аккумулировать максимум существующего грузооборота угля в портах Находки. По мнению главы региона, это позволит не только решить проблему с загрязнением города угольной пылью, но и задействовать остальные порты, занятые сейчас в угольной промышленности, под другие производства, например, перевалку рыбы или сельхозпродукции.

Отметим, что 30 января врио губернатора подписал соглашение с генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в порту Находка) Русланом КОНДРАТОВЫМ о внедрении технологии закрытой перевалки угля, поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне Находки и расселении жителей города из ветхого и аварийного жилья. По условиям соглашения, «Терминал Астафьева» с 19 января и до конца февраля ограничил погрузку угля не менее чем на 50% и обязуется полностью перейти на закрытый тип перевалки угля.

«Мы договорились, что с сегодняшнего дня и до конца февраля перевалка будет ограничена до 50% от прежних объемов сыпучих грузов в терминал, соответственно снизится количество угля на складе и объем его перевалки. Такая мера будет применяться регулярно в период неблагоприятных погодных условий», – сказал Андрей Тарасенко.

Ограничение погрузки по запросу ОАО «Терминал Астафьева» утверждено соответствующими службами ОАО «РЖД». В соответствии с введенными ограничениями, погрузка на станцию Мыс Астафьева составит 50% от ранее утвержденного объема. Соответственно, снизится и количество угля на складе и объем перегрузки на суда.

Рыбный порт уходит от угля

Тем временем АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка) презентовало план модернизации порта, предусматривающий строительство вагоноремонтного депо и запуск рефпоездов на Москву.

Согласно презентации проекта, в рамках модернизации порта планируется привлечение 3,2 млрд рублей на 10 лет по ставке 3% годовых. В том числе 2,981 млрд рублей планируется направить на реконструкцию и модернизацию непосредственно порта, 156 млн рублей - на реконструкция железнодорожного фронта для оказания услуг по отстою вагонов, 67 млн рублей - на организацию вагоноремонтного депо для проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

Реализация проекта позволит увеличить мощности и грузооборот порта с нынешних 1,8 млн тонн в год до 3-5 млн тонн в год.

Ранее АО «НМРП» получило статус резидента Свободного порта Владивосток. Согласно заявке, размещенной на сайте «Корпорации развития Дальнего Востока», стивидор гарантирует инвестиции в проект объемом 3,012 млрд рублей. Срок реализации проекта составляет 3 года, срок окупаемости - 8,5 лет.

В презентации НМРП говорится, что общий объем инвестиций в строительство холодильника оценивается в 290,9 млн рублей. Еще 560 млн рублей потребует запуск рефрижераторных контейнерных поездов по маршруту Находка-Москва-Находка. В том числе предусмотрено приобретение 114 фитинговых платформ и 297 рефконтейнеров (с учетом 85 рефконтейнеров обменного парка).

Досье "Золотого Рога": Мощности АО «Находкинский морской рыбный порт» позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов длиной 1,271 тыс. метров и глубиной до 11,75 метров. В настоящее время контрольный пакет АО принадлежит структурам, близким к АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ, Хабаровск). Напрямую ДВТГ владеет 39,1% акций порта. ДВТГ работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО «НМРП» в прошлом году сдало в аренду площадки порта в составе земельного участка площадью 10 га и расположенных на нем сооружений с целью организации выполнения работ по осуществлению операций с углем и другими грузами. Срок действия договора аренды: 5-10 лет. Арендная плата в размере 25,7 млн рублей (с учетом НДС) за один месяц аренды.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

На сегодняшний день на Дальнем Востоке России действуют лишь два крупных специализированных (полностью автоматизированных) угольных терминала: АО «Восточный Порт» в Приморском крае и терминал АО «Дальтрансуголь» в бухте Мучке Хабаровского края.

Все остальные терминалы в той или иной мере используют грейферную технологию погрузки, в том числе АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Торговый порт Посьет» (оба – Приморский край), АО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край) и десяток куда более мелких площадок, операторами которых выступают, в том числе, ООО «Стивидорная компания «Малый порт», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс», АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» и др.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.