"Седой" шоколад и курица на антибиотиках

Газета «Золотой Рог» провела расследование по вопросу качества продукции крупных приморских производителей

Недавно одна из читательниц Деловой газеты «Золотой Рог» позвонила в редакцию и пожаловалась на продукцию «Дальневосточной птицы». Она предположила, что приморский производитель поставляет в ритейл курицу, не соответствующую действующим нормам качества. О том, как местные производители справляются с высокими стандартами, «Золотой Рог» разбирался на примере кондитерской фабрики «Приморский кондитер» и ООО «Дальневосточная птица» (создано на базе активов обанкротившейся группы «Михайловский бройлер»).

Несмотря на то, что любое производство продуктов питания подразумевает определенные технологии, в погоне за прибылью производители часто идут на всевозможные нарушения. Например, при подкормке кур антибиотиками в больших дозах на свет появляется яйцо, вредное для здоровья, но с увеличенным сроком хранения. Это с одной стороны.

С другой стороны, контролирующие органы никто не отменял. Выявление нарушений может привести к закрытию всего производства, это касается любой отрасли пищевой промышленности. За плохое мясо отвечает сам ритейл.

Андрей ПРИЛЕПОВ, маркетолог ООО «Дальневосточная птица»:

- Прежде всего, нужно понимать, что курица - это высокорисковая продукция. Чаще всего, некачественная курица встречается летом, тогда как зимой, в мороз, проблем меньше. Могу сказать точно, что некачественная курица - это проблема ритейла. Неправильная перегрузка, например, запросто может негативно отразиться на продукте. Если мясо поместить в холодильник не сразу, оно может испортиться.

Бывает так, что ту же курицу покупают как замороженную продукцию, затем размораживают, пакуют и продают дороже под видом охлажденной продукции.

Другая проблема может касаться торгового оборудования в магазинах. Сломался холодильник, не рассчитали запас, заморозили, разморозили - все это является нарушениями, которые негативно сказываются на продукте.

Покупатель не задумывается об этом, все претензии просто сваливают на производителя. Часто торговые сети пытаются нам вернуть партию пропавшего мяса.

Но мы-то производим продукцию с одинаковым качеством. Одна «резка» идет сразу во все магазины, и при ненадлежащем качестве возврат бы был с десятка торговых точек одновременно. Нормальные добросовестные сети осуществляют жесткий контроль качества. Двое суток - на продажу, остатки - в переработку.

Производство кур достаточно простое: их выращивают, убивают, проверяют на посев, пакуют и отправляют по торговым точкам. Если все хорошо, то продукт в нормальном состоянии попадает в места хранения торговых сетей и затем на прилавки магазинов.

Если это заморозка, она может храниться по полугода. Однако, охлажденное мясо всегда дороже и лучше заморозки, так как покупателю легче ее проконтролировать – потрогать, понюхать, обратить внимание на цвет.

В вопросе опасного мяса эксперт откровенно признал, что в промышленном производстве того же бройлера всегда будут использоваться медицинские препараты. Однако, здесь ключевую роль играют объемы добавок и строгое соблюдение технологий.

«Для контроля качества на каждом заводе должен быть ответственно работающий приписанный врач-ветеринар, несущий ответственность за «здоровье» птицы. Нередко у производителей возникают проблемы либо с посевом (по количеству микроорганизмов), либо по превышению антибиотиков. При этом ответственность несет ветеринарная служба. Уверен, что врачу совершенно не выгодно подходить к вопросу качества халатно. Если говорить конкретно о нашем предприятии, не прошедшая контроль санэпидстанции продукция сразу утилизируется. Кроме того, если курица заболела, например, куриным гриппом, погибнут все особи, и лечение антибиотиками в этой ситуации бессмысленно. Как правило, валовый мор птицы приводит к временному закрытию всего производства. Бройлер живет недолго, всего пару месяцев. Понятно, что заболеть и вылечиться за такое короткое время птица просто не успеет. То есть использовать антибиотики просто смысла нет. Больных кур не лечат, а утилизируют», - говорит Прилепов.

Маркетолог «Дальневосточной птицы» также опроверг информацию о том, что бройлеров кормят убойными дозами стероидов «для роста»: «Кросс наших кур предполагает естественный быстрый набор мышечной массы птиц, так как они никогда не спят и за свою короткую жизнь очень много едят. Именно за счет кросса (породы) и большого объема грамотно подобранного питания птица быстро растет»,

«Седина» шоколада говорит о его качестве

Не секрет, что единственным крупным производителем шоколадных изделий в Приморье была и остается фабрика «Приморский кондитер». Причина такой монополии в регионе, по мнению специалистов, в том, что производство шоколада не только нерентабельно, но и в техническом отношении весьма сложное.

Мировые цены на какао-бобы, являющиеся основным видом сырья для производства шоколадной продукции, растут, соответственно, растут цены и на сладкий продукт. Производитель старается заработать как можно больше, закрывая глаза на качество продукта.

Эксперты рассказали, как можно определить хороший шоколад. Во-первых, просто по вкусу. Качественный продукт должен характерно хрустеть при изломе и таять во рту. Во-вторых, настоящий шоколад, являясь естественным консервантом, не может испортиться. В-третьих, белый «налет», который появляется на шоколаде, является неким знаком качества, который свидетельствует, что продукт изготовлен из натурального какао-масла.

На самом деле, называть шоколадом сегодня можно любую продукцию, а на прилавках магазинов массово продается продукт сомнительного качества. Например, в свое время в знаменитом батончике «Марс» был обнаружен пластик. Про количество усилителей вкуса в шоколаде и говорить не приходится.

Существует мнение, что в советское время шоколад был более качественным. Сегодня технологии производства и само оборудование на гораздо более высоком уровне, чем лет эдак 40 назад. Однако, в стране Советов подделок не было, так как шоколад производился исключительно из какао-бобов.

Эксперты говорят, что так называемый «правильный» шоколад должен состоять из сахара и какао-продуктов. Может быть добавлено молоко, джем, орехи, изюм, повидло, а также натуральные ароматизаторы.

Технологический процесс занимает достаточно много времени. Бобы обжаривают и измельчают, добавляют сахар, молоко и другие добавки, такие как кофе, коньяк, ваниль, или перец. Кроме того, сырье для шоколада имеет свойство портиться, поэтому необходимо обеспечить ему определенные условия хранения. Речь идет о больших складах с определенным уровнем влажности и температурным режимом.

К слову, стоимость какао-бобов сегодня варьируется от 800 до 1600 рублей за 1 кг. В связи с этим можно сделать ввод, что плитка шоколада, цена которой ниже 200 рублей, шоколадом являться не может.

«Они просто зажрались»

Цену на шоколадную продукцию фабрики «Приморский кондитер» низкой не назовешь, однако, часто потребитель высказывает недовольство качеством изделий. «Птичка» уже не та», - такую фразу произносят покупатели с видом опытных критиков.

Управляющий директор ООО «Приморский кондитер» Сергей ЛЕГКИЙ, говоря о качестве кондитерской продукции, которая выпускается на фабрике, привел пример из жизни:

«Недавно к нам на фабрику пришел знаменитый шоколатье. Он работал в одном из лучших ресторанов города и учился в Швейцарии. Мы хотели этого специалиста привлечь к себе на производство в качестве эксперта, чтобы в части качества продукции достигнуть еще больших вершин. В ходе разговора этот шоколатье со всей уверенностью заявил, мол, в России шоколад делать не умеют, нормальный продукт выпускается только в Швейцарии и прочих европейских странах. Однако, на мой простой вопрос рассказать мне классическую рецептуру шоколада - ответить он не смог. В итоге пришлось мне данному «эксперту» читать лекцию по предмету. Я привел случай из своей практики только затем, чтобы донести до потребителей простую истину: в большинстве своем люди у нас безграмотные относительно продуктов питания и технологии их приготовления, но при этом позволяют себе жестко комментировать качество, в том числе и наши кондитерские изделия» – рассказал управляющий «Примкона».

С его слов, технология производства шоколада на фабрике не менялась уже много лет. Цена на продукцию не только не снижалась, но, напротив, с каждым годом растет. Логически рассуждая, можно понять, почему так происходит: инфляция, рост цен на топливо, удорожание сырья, падение курса рубля и другие экономические факторы не могут не отразиться на ценовой политике.

«Дальше экватора какао бобы не растут, а мы используем либо африканское, либо южноамериканское сырье, которое покупаем за валюту. Соответственно, при росте курса доллара цена на какао-бобы тоже растет. Что касается качества шоколада, всегда всем советую читать состав на этикетке. Например, нашу фабрику «Роспотребнадзор» особенно «любит», и отслеживает качество с утроенными усилиями, штрафуя за малейшее нарушение документации. Поэтому мы не имеем ни технической возможности, ни юридической, ни моральной добавлять в продукт что-либо, чего нет на этикетке. Если бы мы этим занимались, думаю, что фабрика не продержалась бы на рынке вот уже более 110 лет», - говорит Сергей Легкий.

Напомним, все производители шоколада обязаны указывать на маркировке своего продукта количество содержания трансгенных жиров. Это как раз те жиры, которые содержаться в заменителе какао-масла. Общее содержание в шоколаде не должно превышать 1%, только в этом случае продукт имеет право называться полноценным качественным шоколадом.

На вопрос о качестве «Птичьего молока» Сергей Легкий ответил так:

- Каждый год я пью чай с автором рецептуры данных конфет и слышу, к счастью, от этого человека хвалебные отзывы, касающиеся качества продукции. Знаете, как он сказал? Я процитирую: «Люди просто зажрались. Еще недавно за коробкой стояли очереди и не могли купить, а сейчас критикуют почем зря» - и это не мои слова, а специалиста.

Понятно, что народ, особенно детей, в постсоветское время буквально подсадили на зарубежные сладости со вкусовыми добавками, соответственно, наш, чистый продукт без усилителей вкуса и Е-шек кажется потребителю хуже, чем, например, зарубежный аналог.

КСТАТИ

Жаловаться не воспрещается

Деловая газета «Золотой Рог» напоминает, что о некачественных или просроченных продуктах питания в магазинах жители Приморского края могут сообщить в Центр гигиены и эпидемиологии.

Там же есть возможность узнать о действующих нормах законодательства, а также получить рекомендации по выбору продуктов и режиму их хранения. Специалисты расскажут, куда писать обращение в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, а также дадут рекомендации по правильному питанию.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.