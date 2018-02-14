Tele2 развивает сеть четвертого поколения

Услуги высокоскоростного мобильного интернета уже тестируются приморцами

Tele2 в рамках программы расширения сети LTE начнет коммерческую эксплуатацию 4G во Владивостоке и основных населенных пунктах Приморского края уже во втором квартале текущего года. На момент ввода сети в эксплуатацию услуги мобильного интернета четвертого поколения станут доступны более 80% населения региона.

На данный момент в тестовом режиме услуга 4G уже доступна жителям городов Владивосток Уссурийск, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино, а также крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.

LTE - технология беспроводной связи четвертого поколения, в теории обеспечивающая скорость передачи в 326 Мбит/с на прием и 172 Мб/с на передачу. Радиус действия базовой станции может достигать 30-100 км. К концу 2017 года мобильный интернет четвертого поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G). Сегодня уже половина интернет-трафика в России проходит по сетям 4G.

Для модернизации сети Tele2 использует оборудование шведской компании Ericsson. Строительство осуществляется по принципу постепенного расширения покрытия, что снижает нагрузку на работающую сеть и позволяет ускорить внедрение технологии LTE. Tele2 продолжит модернизировать базовые станции и расширит покрытие сети 4G во Владивостоке.

Частоты в диапазоне 450 МГц для развертывания сети четвертого поколения Tele2 получила от ПАО «Ростелеком», который в августе 2014 года передал оператору свои мобильные активы, в том числе ЗАО «АКОС» в Приморье. Новая сеть оператора будет работать на частоте 1800 Мгц.

Досье "Золотого Рога": Tele2, созданное на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов «Ростелекома» в 2014 году, в настоящее время принадлежит «Ростелекому» на 45%. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» (холдинговая компания оператора) сохраняет за собой консорциум инвесторов в составе банка ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время Tele2 работает в 65 регионах России.

Дмитрий ЛОПАТУХИН, директор по операциям Tele2:

- Год назад Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler (лучшее предложение по оптимальной цене – Прим. авт). Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Следуя другим правилам, в прошлом году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуги высокоскоростного мобильного интернета доступны абонентам Tele2 более чем в 50 регионах России, и в этом году на нашей 4G-карте появится Приморский край.

Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2:

- Сейчас подходящий момент для полноценного запуска 4G-интернета, поскольку число приморских абонентов со смартфонами, поддерживающими LTE, растет высокими темпами. При этом большая часть новых абонентов Tele2 выбирают пакетные тарифы с включенным пакетом мобильного интернета. По нашим данным, каждый четвертый смартфон в сети Tele2 в регионе поддерживает технологию 4G, а потребление интернет-трафика приморскими абонентами в прошлом году увеличилось в 4 раза. Уверен, что внедрение новой технологии станет приятным дополнением к нашим выгодным тарифам и услугам.

Дмитрий Лопатухин отметил, что в прошлом году Tele2 стала лидером в развитии MVNO (виртуальные мобильные операторы, не владеют своей инфраструктурой, а работают на арендованной в России). В России MVNO было легализовано в конце 2008 года.Виртуальные операторы на базе сети Tele2 уже запущены с такими компаниями, как «Ростелеком», Сбербанк, «ТрансТелеком», Тинькофф Банк и другими. Сейчас у Tele2 больше всех на рынке действующих MVNO-проектов.

В октябре прошлого года Tele2 запустила еще один уникальный продукт, не имеющий аналогов на российском телеком-рынке - услугу «Обмен минут на Гб». Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты. «Наше предложение оказалось очень востребовано рынком – попали в самую точку», - говорит Дмитрий Лопатухин.

Олег КЛИМЕНКО.