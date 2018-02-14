Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 развивает сеть четвертого поколения
Услуги высокоскоростного мобильного интернета уже тестируются приморцами
Tele2 в рамках программы расширения сети LTE начнет коммерческую эксплуатацию 4G во Владивостоке и основных населенных пунктах Приморского края уже во втором квартале текущего года. На момент ввода сети в эксплуатацию услуги мобильного интернета четвертого поколения станут доступны более 80% населения региона.
На данный момент в тестовом режиме услуга 4G уже доступна жителям городов Владивосток Уссурийск, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино, а также крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.
LTE - технология беспроводной связи четвертого поколения, в теории обеспечивающая скорость передачи в 326 Мбит/с на прием и 172 Мб/с на передачу. Радиус действия базовой станции может достигать 30-100 км. К концу 2017 года мобильный интернет четвертого поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G). Сегодня уже половина интернет-трафика в России проходит по сетям 4G.
Для модернизации сети Tele2 использует оборудование шведской компании Ericsson. Строительство осуществляется по принципу постепенного расширения покрытия, что снижает нагрузку на работающую сеть и позволяет ускорить внедрение технологии LTE. Tele2 продолжит модернизировать базовые станции и расширит покрытие сети 4G во Владивостоке.
Частоты в диапазоне 450 МГц для развертывания сети четвертого поколения Tele2 получила от ПАО «Ростелеком», который в августе 2014 года передал оператору свои мобильные активы, в том числе ЗАО «АКОС» в Приморье. Новая сеть оператора будет работать на частоте 1800 Мгц.
Досье "Золотого Рога": Tele2, созданное на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов «Ростелекома» в 2014 году, в настоящее время принадлежит «Ростелекому» на 45%. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» (холдинговая компания оператора) сохраняет за собой консорциум инвесторов в составе банка ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время Tele2 работает в 65 регионах России.
Дмитрий ЛОПАТУХИН, директор по операциям Tele2:
- Год назад Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler (лучшее предложение по оптимальной цене – Прим. авт). Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Следуя другим правилам, в прошлом году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуги высокоскоростного мобильного интернета доступны абонентам Tele2 более чем в 50 регионах России, и в этом году на нашей 4G-карте появится Приморский край.
Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2:
- Сейчас подходящий момент для полноценного запуска 4G-интернета, поскольку число приморских абонентов со смартфонами, поддерживающими LTE, растет высокими темпами. При этом большая часть новых абонентов Tele2 выбирают пакетные тарифы с включенным пакетом мобильного интернета. По нашим данным, каждый четвертый смартфон в сети Tele2 в регионе поддерживает технологию 4G, а потребление интернет-трафика приморскими абонентами в прошлом году увеличилось в 4 раза. Уверен, что внедрение новой технологии станет приятным дополнением к нашим выгодным тарифам и услугам.
Дмитрий Лопатухин отметил, что в прошлом году Tele2 стала лидером в развитии MVNO (виртуальные мобильные операторы, не владеют своей инфраструктурой, а работают на арендованной в России). В России MVNO было легализовано в конце 2008 года.Виртуальные операторы на базе сети Tele2 уже запущены с такими компаниями, как «Ростелеком», Сбербанк, «ТрансТелеком», Тинькофф Банк и другими. Сейчас у Tele2 больше всех на рынке действующих MVNO-проектов.
В октябре прошлого года Tele2 запустила еще один уникальный продукт, не имеющий аналогов на российском телеком-рынке - услугу «Обмен минут на Гб». Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты. «Наше предложение оказалось очень востребовано рынком – попали в самую точку», - говорит Дмитрий Лопатухин.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Tele2 развивает сеть четвертого поколения
- Назначен новый директор приморского филиала Tele2
- На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок
- Wi-Fi от "Ростелекома" появился ещё в 16 селах Приморского края
- Владивостокская таможня определилась с выбором оператора связи
- В Приморье "Ростелеком" подключает к скоростному интернету дома в "Радужном"
- Tele2 подвела итоги 2017 года и реализации бизнес-стратегии lifestyle enabler
- 5G будут поднимать сообща
- Телеком переходит на пятую скорость
- Tele2 представила социальный отчет за 2015-2016 годы
Новости раздела
- Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
- Смутное "Видение"
- В Приморье морские "огороды" отстояли право на чистую воду
- Удар пыльным мешком
- Южане нацелились на порт в Приморье
- Стройка остается без дольщиков
- "Седой" шоколад и курица на антибиотиках
- Tele2 развивает сеть четвертого поколения
- А куня слушает, да ест…
- Жителей Приморья и гостей 10 дней будут кормить культовым блюдом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!
- Пенсий в Приморье хватит не всем
- Не жилец
- ГИБДД исправили права
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой