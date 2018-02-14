А куня слушает, да ест…

Подделки приморских продуктов в Поднебесной поставлены на поток

Приморские экспортеры все еще не отказались от идеи наладить контакт с китайским потребителем, который заинтересован видеть качественную продовольственную продукцию на своем столе. Однако местные торговцы в провинции Хэйлунцзян так поднаторели в искусстве подделок, что научились копировать не только дальневосточное мороженое и шоколад, но и мед, муку, масло, торт «Медовик», грузинское вино и даже дальневосточную горбушу.

Приморские товары, как и все российские, востребованы в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и Харбине. Кое-что можно найти в столичном Пекине и в приграничных городах. А вот в южных частях Китая, где жители предпочитают еду с менее выраженными вкусовыми оттенками, терпкие русские продукты не в цене.

«Машка на Севере» и другие «бренды»

Искусство копирования зачастую ограничивается подделкой упаковок и названий: на китайских прилавках можно найти русский шоколад «Алипка», конфеты «Машка на Юге», мороженое «Снегорук» и многое другое, произведенное в Китае с «русской душой». Вкус же и качество псевдорусского товара разительно отличаются от оригинального по ряду причин: во-первых, китайский «копирайтер» максимально экономит на производстве, чтобы контрафакт был дешевле оригинала, а во-вторых, есть мнение, что китайцам не по вкусу оригинальный русский продукт. К примеру, наши шоколад и мед для них слишком сладкие, российский алкоголь – слишком терпкий, а масло слишком жирное.

Есть также мнение, что китайцы консервативны в своих вкусах, и оригинальный русский продукт никогда не будет иметь широкого распространения в Китае, а останется в нише экзотики, которую привозят из путешествия друзьям и близким. Однако экспортеры, работающие в Китае, считают, что это не так.

«Сейчас я в Китае, открываем еще один супермаркет Также планируем реализовать в ближайшее время проект строительства пивоваренного завода в Биробиджане, чтобы затем экспортировать 80% произведенного там пива в Китай и 20% - на внутренний рынок», - прокомментировал Денис РОГОВ, гендиректор дальневосточной компании «Русский Продукт», которая уже создала один супермаркет с русскими товарами в Китае.

Да, китайцы действительно предпочитают работать сами, без российских партнеров. Часть из них закупает продукцию на территории России и продает самостоятельно по своей марже, а другая часть – подделывает русские товары. Подделка идет полным ходом – как кондитерских изделий, так и масла, меда и даже муки.

«Наши товары и правда для китайского потребителя или слишком сладкие, или слишком терпкие, но не стоит думать, что это неизменно: как показывает опыт, гастрономические вкусы китайцев меняются очень быстро, и думаю очень скоро они привыкнут даже к нашему шоколаду. Больше всего в Китае поддельной продукции в кондитерской нише, в том числе и шоколад «Аленка». При этом она дешевле аутентичной в 3-4 раза, и вкус соответствует цене – он отвратный. К сожалению, некоторые жители Китая думают, что это оригинал, что в прямом смысле способно испортить репутацию российскому производителю», - говорит Денис Рогов.

Он считает, что адаптировать товар под вкусы китайского потребителя было бы хорошим решением вкусовых разногласий. И на Дальнем Востоке уже есть компании, которые это сделали.

- Конечно, есть трудности в плане экспансии китайских рынков, - считает Рогов. - Крупные компании из России довольно неповоротливы, и хотят решить вопрос реализации своих товаров в Китае с помощью китайского дистрибьютора. Это, конечно, правильно, но наши предприятия совершают ошибку, отдавая эксклюзивную дистрибуцию на весь Китай в руки одной китайской компании. Очень велик риск, что продукция будет подделана. Что же касается мнения о том, что на Дальнем Востоке нет компаний, объемы производства которых могли бы утолить спрос и обеспечили бы серьезное отношение китайских партнеров, то могу сказать, что на Дальнем востоке объемы производства на экспорт и правда не такие уж высокие, но Китай их, собственно, может и хочет потреблять.

Доверие без посредников

Кстати, супермаркеты с товарами «из России», а также соответствующие отделы в обычных супермаркетах в Китае открываются и без участия российской стороны. Наполняются они обычно либо контрафактом, о котором говорилось выше, либо товарами, завезенными в Китай «челночным» методом: так китайцы минуют таможенные формальности для коммерческих партий товара. Однако на полках такой товар выглядит менее привлекательно: нередко он измят и поврежден при транспортировке.

По словам экспертов, сами китайские потребители не всегда видят и чувствуют разницу между «паленкой» и оригиналом, и почти всегда не понимают, что местные торговцы продают им незаконно ввезенный в страну и возможно испорченный товар. В первую очередь так происходит в силу неосведомленности потребителя. Однако спрос на качественные, экологичные товары из других стран в Китае сейчас силен как никогда раньше: своему производителю гражданин Китая не доверяет, а значит – торговым сетям нужно проводить долгосрочную тесную маркетинговую и информационную политику – именно с населением, минуя недобросовестных посредников, считают эксперты. Именно так поступали раскрученные торговые сети из США (Walmart), Франции (Carrefour) и других стран.

Лучший рычаг позиционирования – это интернет, а именно китайские социальные сети, где сейчас сосредоточено более 700 млн китайцев. Кроме того, в Китае покупка продовольственных товаров «онлайн» в сотни раз популярнее, чем в России. Только экспортер должен быть готов доставить товар не через неделю-две, а максимум через трое суток.

Кстати, проект супермаркетов «Русский продукт» в Китае запущен успешно.

«Мы открываем собственные супермаркеты, которым местное население может доверять. К сожалению, дело идет не так быстро, как хотелось бы: для оперативности не хватает финансовых ресурсов, а кредиты в России выдают тяжело и с большими требованиями к заемщику», - говорит Денис Рогов.

«Сникерс» он и в Китае «Сникерс»

В Центре развития экспорта Приморского края на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» к сроку выхода публикации не ответили. Однако, по данным из разных источников, объемы экспорта из Приморья в Китай в 2017 году по разным позициям снижались.

Так, значительно сократились объемы поставляемого меда. По данным Россельхознадзора по Приморью снижение произошло более чем в 2,5 раза в первые 7 месяцев 2017 года.

По данным государственной информационной системы в области ветеринарии «Аргус», за этот период в Китай из Приморского края была поставлена 31 партия натурального меда в ассортименте (липовый, гречишный, цветочный и т. д.) массой 170 тонн. За аналогичный период прошлого года в Китай из Приморья было вывезено 74 партии меда совокупной массой 468 тонн.

Плохо идут дела и с экспортом приморского меда в Южную Корею и в Японию: в 2017 году мед туда не экспортировался вообще, хотя в 2016 попытки входа на рынок были – 13,1 тонн меда было вывезено в Корею и 1,9 тонны – в Японию.

Сократились до критических отметок в 2017 году и поставки приморского мороженого в Китай, на которое возлагались большие надежды. Как отмечали эксперты отрасли, в 2016 году продажи мороженого за рубеж были очень высоки, в частности, большая часть дальневосточного продукта ушла в Китай. Арсеньевский молочный завод подписал тогда договоры намерения на поставку около 1,5 тыс. тонн своего продукта в эту страну.

«В 2017 году поставки упали до критических, - отмечал генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий МИНКИН. – Успех получился в первую очередь благодаря активной поддержке со стороны краевых властей и Центра развития экспорта в продвижении продукта».

Провал, по словам эксперта, связан с подделками продукта в Китае, а также с понизившейся платежеспособностью китайских партнеров на фоне стабилизации рубля. Контрафакт, заполонивший рынок, стоит дешевле, и с ним все сложнее конкурировать. В плане мороженого китайцы научились почти идеально фальсифицировать не только упаковку, на которой они указывают даже контакты оригинального производителя, но и вкус оригинала. А вот название обычно меняют: так, мороженое с оригинальным названием «Морж» в Китае называется «Андрей-Маша», но китайцы не умеют читать, поэтому не понимают мошенничества. Приморские производители мороженого даже привозили китайскую подделку своего продукта и проверяли ее в лабораториях. Результат: вкус идентичен оригинальному, но состоит подделка из ненатуральных продуктов, чего обычный потребитель не заметит.

«Такой уж менталитет у жителей Китая, - отметил генеральный директор ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ. – Очень важно обезопасить свою интеллектуальную собственность и запатентовать свой товар не только в России, но и в Поднебесной. Китайские копии порой ничем не уступают оригиналам, и в таком случае ваши отношения с китайскими партнерами могут закончиться одной единственной поставкой партии вашего товара, а затем в Китае смогут обойти и без вас (как в случае с мороженым – Прим. ред.)».

Не рискуют в Китае подделывать разве что популярные и хорошо раскрученные на территории Поднебесной марки продовольствия. Их здесь предпочитают производить по лицензии, отмечают эксперты. Однако и это не точно: продукция «Приморского кондитера» широко известна в Китае, однако и «Птичку» здесь подделывают. Видимо, чтобы избежать контрафакта в Китае, нужно иметь бренд, сравнимый по популярности с батончиками Snickers.

ОДНАКО

Чаще всего китайцы вывозят из Приморья кондитерские изделия, конфеты, шоколад, муку, масло, кофе, сухое и сгущенное молоко, рыбу, морепродукты, алкогольные напитки. Большое внимание с точки зрения законности уделяется рыбе и морепродуктам, остальное обычно пропускается мимо глаз.

Так, с начала 2016 года до начала 2017-го было возбуждено больше 145 административных дел на «туристов», перемещающих продукты питания, особенно рыбу и морепродукты, с нарушением правил Евразийского экономического союза. Кроме того, было выявлено 25 фактов незаконного вывоза юрлицами крупных партий (более 300 кг) продуктов в Китай. Чаще всего пытались незаметно переправить через границу незадекларированные кондитерские изделия, морепродукты (рыбу, краба, моллюсков), чипсы и мед.