Бизнес-гороскоп: Девам стоит быть осторожнее с затратными развлечениями

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

ОВЕН. Неделя неблагоприятна для вашего финансового положения. Постарайтесь вести себя экономнее и осторожнее, чтобы нехватка денег не слишком угнетала вас. В магазины лучше заходить пореже.

ТЕЛЕЦ. Финансовая стабильность будет возможна, но для этого придется приложить немало усилий. Старайтесь не совершать глупостей во вторник или пятницу, не расслабляйтесь, иначе вам не миновать большой потери денег. В пятницу стоит задуматься о смене работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Ответственность и активность могут сослужить вам хорошую службу в карьерном росте. На этой неделе важно не упустить возможность продвинуться по служебной лестнице или начать интересный творческий проект. Причем вам удастся не только подняться на новую ступень, но и удержаться на ней. С деньгами проблем не ожидается: самое время потратить немного на обновление гардероба.

РАК. Сложная в финансовом плане неделя. В среду ваши планы могут остаться нереализованными из-за отсутствия необходимой суммы. Однако к выходным у вас появятся средства, возможно вы даже получите премию.

ЛЕВ. Осуществление новых проектов может потребовать материальных затрат, но они окупятся с лихвой, правда, уже в следующем месяце. Во вторник опасайтесь ошибок в документации. В субботу в неформальной обстановке вы сможете заключить партнерский контракт на длительную перспективу.

ДЕВА. В понедельник прежде, чем взять кредит или дать в долг, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры. На новые денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Осторожнее с развлечениями, которые требуют значительных затрат.

ВЕСЫ. Возможны важные деловые встречи, не пропустите долгожданные звонки в понедельник и среду. Внимательно просматривайте финансовые бумаги, прежде чем подписывать их. В пятницу возможны удачные покупки и серьезные приобретения. Постарайтесь не тратить слишком много денег в выходные.

СКОРПИОН. В начале недели ваши деньги могут разойтись на мелкие приобретения, но это не повод для огорчения. Не отказывайте себе ни в чем. Вторая половина недели будет удачной, есть большая вероятность получения неожиданно крупной суммы, которая стабилизирует ваш бюджет. Вы достигнете взаимопонимания с самым высоким начальством.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вы можете ожидать новые денежные поступления. Будьте осторожны в высказываниях в среду и четверг, иначе вы создадите ненужные проблемы с коллегами и деловыми партнерами. В субботу можете рассчитывать на поддержку друзей.

КОЗЕРОГ. Не забывайте вовремя платить по кредитам и оплачивать коммунальные услуги. На этой неделе вам придется рассчитываться с некоторыми долговыми обязательствами. Вы можете получить доходы от ранее выполненной работы, возможно долг вернут вам. Однако скорость оттока денег будет выше скорости их прихода.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе можете смело начинать новые дела и проекты, коллеги поддержат вас, начальство возражать не будет. Однако возможны некоторые финансовые проблемы и связанные с ними ограничения. Наиболее удачными днями могут оказаться вторник и суббота. Выходные можно посвятить покупкам.

РЫБЫ. На этой неделе вероятны большие расходы, однако у вас будет и возможность заработать. В среду есть вероятность удачно сделать крупную покупку. Если задумали купить подарок близкому человеку, то эту в высшей степени своевременную идею стоит начать воплощать в жизнь немедленно.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.