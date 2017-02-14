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День открытых троп в Сихотэ-Алинском заповеднике собрал более 350 жителей Приморья
10 февраля Сихотэ-Алинский заповедник отметил свой 82-й день рождения. Праздничные мероприятия по этому поводу прошли в минувшие выходные в урочище Благодатном. Изменив формат, День открытых дверей заповедника «на природе» получился еще ярче и познавательней, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Решив перенести мероприятия из Информационного центра на усадьбе заповедника в урочище Благодатное, организаторы и предположить не могли такой активной реакции публики. Заповедный праздник для местных жителей, который правильнее было бы назвать Днем открытых троп, получился с размахом, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе заповедника.
На базе кордона Благодатного собралось порядка 350 человек! Гости приехали в большинстве своем из ближайшего поселка Терней, хотя были представители Пластуна, Дальнегорска и даже Владивостока! Многие прибыли именно ради экскурсионной программы. В этот день посетители могли бесплатно побывать на известной уже далеко за пределами Тернейского района экскурсии «Мыс Северный», вместе с гидом пройтись по благоустроенной экологической тропе, над которой в летнее время 2014-2015 гг. трудился студенческий отряд «Тигр».
«С каждым годом количество гостей заповедника в честь Дня его рождения только растет. Мы ожидали, что новый формат мероприятия вызовет интерес, но результат превзошел все ожидания! - Комментирует Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского заповедника, - С одной стороны охватывает радость от того, что интерес к заповеднику высок, гордость от ощущения значимости заповедника для населения. С другой – возникает чувство ответственности за тех, «кого мы приручаем». Взяв высокую планку, нужно ее держать, этот интерес подпитывать, идти дальше, нарабатывая положительный опыт, воплощая новые идеи и задумки. Мы готовы работать, и верим, что у нас хватит этих идей, а еще физических и материальных ресурсов для их реализации».
На базе кордона гости также могли найти себе занятия по душе. Познавательные мероприятия были рассчитаны на самую разную публику. Для любознательных посетителей работал «полевой визит-центр», где была организована фотовыставка флоры и фауны заповедника. Здесь же можно было окунуться в заповедную историю, вместе со старожилами разобрать архивные фотографии и услышать их таежные рассказы, а также ознакомиться с информацией об экологических тропах заповедника, узнать о его достопримечательностях.
В это же время у детворы была масса возможностей проявить себя в играх и конкурсах. Вместе со взрослыми ребята проводили зимний маршрутный учет на станции «Следопыт», играли в заповедное лото, старались прыгнуть дальше тигра и накормить белку в дупле. А не склонные к спорту посетители или уже уставшие «спортсмены» могли отдохнуть с чашкой горячего чая за просмотром заповедных видеофильмов.
Изюминкой же праздника стали видеопоздравления заповеднику от посетителей, сделанные на фотоловушку, которую установили рядом с кордоном. Здесь каждый мог почувствовать себя актером, и многие не преминули испытать устройство.
«Уверен, что у участников мероприятия возникнет желание вернуться сюда, причем не одним, а со своими близкими, друзьями, чтобы показать им красоты заповедника, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. Сегодня мы услышали много слов благодарности. Праздник удался на славу, но мы не обольщаемся. Впереди еще немало мероприятий, приуроченных к 100-летию заповедной системы, которые, я считаю, будут также интересны публике, и дадут людям возможность больше узнать об охраняемых территориях России в общем и о Сихотэ-Алинском заповеднике в частности».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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