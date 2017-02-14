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Во Владивостоке ЖК "Маринист" пропишется у моря
В центре Владивостока на месте простаивающей промышленной зоны возведут современный жилой комплекс повышенной комфортности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Компания «Ареал-Недвижимость» начинает строительство жилого комплекса с поэтическим названием «Маринист». Ассоциации строителей с художественным морским творчеством не случайны. ЖК «Маринист» облюбовал себе самое сердце морского Владивостока – район Спортивной набережной.
Жилой комплекс будет состоять из четырех башен. Они расположатся на земельном участке, на котором находился бывший рыбокомбинат «ТУРНИФ». Сегодня рыбоперерабатывающее предприятие по профилю не работает, комплекс остановил свою работу более 5 лет назад из-за высоких экологических требований.
О том, что рыбному заводу не место в центре города, эксперты говорили не раз. Изначально он строился еще в советское время как мясокомбинат в промышленной зоне. Однако в процессе расширения Владивостока почти все предприятия были закрыты, а сам район стал считаться административным центром столицы Приморья.
После остановки производства рыбокомбинат перепрофилировали в логистический центр, основой которого был промышленный холодильник на несколько тысяч тонн. Именно он и был объектом повышенной опасности. В итоге собственник предприятия принял решение ликвидировать потенциальные угрозы в самом центре Владивостока.
Как рассказали «Золотому Рогу» в компании, к проекту готовились почти три года. Застройщик уверен в том, что это будет один из лучших строительных проектов Владивостока. По словам коммерческого директора Марии ЕРЕМИНОЙ, в этом инвестиционном проекте упор сделан на комфортность проживания для будущих жильцов, и органичное вписывания проекта в морской фасад Владивостока, инфраструктуру района.
«Мы исходили из того, что «Маринист» должен стать украшением микрорайона и органично вписаться в район Набережной. Поэтому мы сделали его очень компактным, с большим внутренним двором, детскими и спортивными площадками без машин, подземной парковкой. При строительстве будет применена монолитно-каркасная технология, а облицовка фасадов выполнена из итальянского керамогранита. Это будут высоко технологичные дома. Отделка холла в каждом доме будет выполнена по дизайнерскому проекту, на всех башнях панорамное витражное остекление, дома подключены к системе центрального тепло и водоснабжения. При прокладке коммуникаций будут применены бесшовные трубы Rehau - бесшумные и противостоящие коррозии, а мусоропровод оборудован устройством для периодической промывки, очистки и дезинфекции. Предполагаемый срок сдачи домов - 3 квартал 2019 года», - заявила «Золотому Рогу» коммерческий директор компании-застройщика.
Несмотря на то, что запланировано строительство четырех башен, общее количество квартир всего 166.
Подрядчик, который будет строить данное жилье бизнес-класса, один из известных федеральных строителей в лице корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ». Она уже отметилась во Владивостоке качественным проектом «Седанка Сити», участием в строительстве объектов на судостроительном комплексе «Звезда». Два года назад компания на тендере выиграла реконструкцию Владивостокского цирка, который обещает сдать уже в этом году.
Строительство комплекса уже началось, объекты, находящиеся на территории рыбокомбината разбираются.
Удивительно, но первые покупатели на объект появились уже через несколько дней начала работы офиса продаж. Несколько квартир уже забронированы будущими хозяевами.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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