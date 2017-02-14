Приморье завалят продовольствием

Проект создания оптово-распределительного центра продвигает партнер сына Виктора Ишаева

Приморье в скором времени получит альтернативу китайским оптовым продовольственным базам: к концу 2017 года ООО «Оптово-распределительный центр «Приморье» в рамках первой очереди планирует запуск в поселке Новом Надеждинского района первого из трех мультитемпературных складов вместимостью до 13 тыс. тонн продовольствия. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», одним из инвесторов проекта выступает Олег ЛАМНЕВ, близкий друг и бизнес-партнер сына бывшего полпреда Виктора ИШАЕВА Дмитрия ИШАЕВА.

Благодаря таким бенефициарам, как считают участники рынка, проекту обеспечена влиятельная поддержка на самом высоком уровне. Не случайно приморский ОРЦ уже включен в первую очередь строительства единой федеральной сети межрегиональных ОРЦ в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Досье "Золотого Рога": ООО «Оптово-распределительный центр «Приморье» зарегистрировано в феврале 2015 года в с. Вольно-Надеждинском Надеждинского района. По 30% долей компании принадлежат гендиректору Евгению КОЛДИНУ, Олегу Ламневу и московскому юристу Юрию ТУКТАРОВУ, еще 10% - ООО «Владстройзаказчик» (Владивосток), которым владеют на паритетных началах Кирилл КАКАУЛИН и Евгений УСТИМЕНКО. Олег Ламнев, в свою очередь, является гендиректором московского ООО «Биотехмаркет», в котором ему принадлежит 50%. Еще 50% долей ООО «Биотехмаркет» принадлежат зарегистрированной в Израиле компании «Деметер А.В.Е. Холдингс Лтд».

Директор по логистике ОРЦ «Приморье» Виктор ЕРУКАЕВ сообщил, что проект в настоящее время проходит государственную экспертизу. ОРЦ в поселке Новом будет включать складскую, торговую и производственную зоны, в том числе расфасовку, переработку овощей и фруктов, производство полуфабрикатов и комбинат социального питания. Здесь же будет находиться торгово-выставочный павильон мелкооптовой торговли сельхозпродукцией, сопутствующими товарами и оборудованием.

Мощность единовременного хранения продовольственной продукции составит более 50 тыс. тонн, годовой оборот – до 500 тыс. тонн. Первая очередь будет обслуживать 1,5 тыс. торговых точек и почти 100 поставщиков.

Строительство будет осуществляться в три этапа, общая сумма инвестиций составит более 4,3 млрд рублей, при этом будет создано 420 рабочих мест. ООО «ОРЦ «Приморье» уже получило статус резидента ТОР «Надеждинская».

Заместитель директора краевого департамента лицензирования и торговли Татьяна ШИВЫДКИНА подчеркнула, что все приморские товаропроизводители будут замкнуты на будущий ОРЦ.

«Через ОРЦ будет реализовываться широкий ассортимент различных товаров. Это возможность работать напрямую с крупными производителями, минуя посреднические звенья, что позволит снизить цены и увеличить покупательную способность населения», - пояснила чиновник.

ОРЦ также ориентирован на экспорт продукции. Для этого здесь будут расположены все государственные службы контроля, лаборатории, таможенный пост.

Скажи, кто твой партнер…

Одним из совладельцев ОРЦ выступает бывший руководитель юридической фирмы «Авакян, Туктаров и Партнеры» Юрий Туктаров, имеющий более чем 14-летний опыт юридической работы в области финансовых сделок. Юрий Евгеньевич окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета в 1998 году, а также получил степень магистра в Российской школе частного права в 2001 году.

Туктаров является одним из основных разработчиков законопроекта «О развитии проектного финансирования», подготовленного по запросу и в сотрудничестве с Министерством экономического развития РФ (2010-2011). Принимал активное участие в реформировании залогового законодательства в рамках совместного проекта Минэкономразвития и ЕБРР. Участвовал в большом количестве проектов реформирования законодательства, в том числе в крупных проектах совершенствования законодательной базы в части развития проектного финансирования и ГЧП. Как видим, продвигать проект на федеральном уровне есть кому.

Что касается Олега Ламнева, то он вместе с Дмитрием Ишаевым уже успешно реализует проект угледобычи в Приморье. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», контролируемое партнерами ООО «Петротрейд-М» осваивает Нижне-Бикинское буроугольное месторождение.

Досье "Золотого Рога": Дмитрий Ишаев с 1998 по 2000 гг. работал советником НК «Роснефть» (в настоящее время вице-президентом «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке работает его отец Виктор Ишаев). ООО «Петротрейд-М» (Москва) образовано в 2005 году. Основной вид деятельности - добыча и обогащение угля и антрацита. Принадлежит трем физлицам - Вадиму ЗАКУ, Олегу Ламневу (по 44,5%) и Дмитрию Ишаеву (11%). Эти же партнеры контролируют ООО «Восток-М» (Москва): Дмитрию Ишаеву принадлежит 34%, Вадиму Заку и Олегу Ламневу - по 33%. Дмитрий Ишаев также контролирует хабаровские ООО «Дальнефтетрейд», «Дальвостоктрейд» и ООО «Экспотрейд».

Без спиртзавода никак

Г-да Колдин, Туктаров и Ламнев также выступают учредителями ООО «Агропарк Приморье» (АПП), зарегистрированного в январе 2015 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

Агропромышленный парк предполагается разместить в Михайловском районе - это местоположение равноудалено от значимых сельскохозяйственных районов Приморского края (до 200 км), что позволяет резидентами АПП существенно снизить свои транспортные и логистические затраты, отмечается на сайте проекта.

Производственная зона агропарка предусматривает мощности для переработки овощей и риса, производство комбикормов, рыбопереработку, масложиркомбинат, убойный цех, лабораторию племенного скота, цех по упаковке, заводы по производству консервированной продукции и упаковки, молокозавод и даже спиртзавод!

Партнерами агропарка заявлены ООО «Центр генетики «Ангус» (Калужская область, один из крупнейших производителей говядины в РФ) и ООО «Деревянное зодчество» с проектом завода по производству материалов для деревянного домостроения.

Отметим, что будущие участники агропарка могут претендовать на льготы на региональном уровне. К региональным инвестиционным проектам Приморского края относятся проекты, удовлетворяющие следующим требованиям. Объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не может быть менее 150 млн рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестпроектов; 500 млн рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестпроектов.

Японцам приглянулся Хабаровск

В соседнем Хабаровском крае готовят адекватный ответ Приморью: резидент ТОР «Хабаровск» ООО «Оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб» планирует построить в течение ближайших пяти лет оптово-распределительный агропарк на площадке «Ракитное». Стоимость проекта - 3,2 млрд рублей. В настоящее время он находится в стадии проектирования.

Первый этап предполагает создание оптово-распределительного центра мощностью хранения до 60 тыс. тонн в год сельскохозяйственной продукции, на втором - будет создан агропромышленный парк с возможностью переработки до 88 тыс. тонн продукции в год. Агропарк будет включать в себя овощехранилище, зернохранилище с комбикормовой переработкой и переработкой в муку, также будут линии по переработке мясной, рыбной, молочной и прочей продукции. Будет использоваться сельхозпродукция местных производителей и малых форм хозяйствования.

Отметим, что «Агрохаб» в ходе Российско-японского экономического форума в Токио заключило меморандум о сотрудничестве с японской Sojitz Machinery на поставку переработанного картофеля в Японию. Предполагается, что японская корпорация поставит хабаровчанам высокотехнологичное оборудование для переработки картофеля, а компания наладит ответные поставки переработанного картофеля. Поставки переработанного картофеля в Японию актуальны в настоящее время на фоне растущего потребления этого продукта при недостаточности земли для его производства.

Проектом по созданию в Хабаровске оптово-распределительного агропарка Sojitz Machinery заинтересовались во время второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Жаль, что Приморье на своей же площадке не сумело презентовать свой потенциал на должном уровне.

Сахалин не хочет зависеть от материка

Свой оптово-распределительный центр, где будет храниться, переупаковываться и сортироваться рыбная и сельхозпродукция, планируют построить и в Южно-Сахалинске.

«Мы (Сахалинская область) выделяем землю, где будут построены складские помещения для хранения, сортировки и расфасовки рыбной и сельхозпродукции. Это территория площадью более 19 га. Реализовать проект планируем в течение двух лет - к концу 2018 года. Инвестиции в объект составят более 2 млрд рублей», - пояснил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

Инвестор проекта готов вложить 20% требуемой суммы своих средств, остальные - заемные.

Кожемяко напомнил, что необходимость в подобном центре в Сахалинской области назрела давно. Островной регион завозит продукцию с материка, и подобный центр позволит снизить риски по поставкам продуктов питания.

Досье "Золотого Рога":

Минсельхоз ранее оценивал дефицит мощностей оптово-распределительных центров в РФ в 2,5 млн тонн. «В принципе, системы хранения по стране развиваются достаточно большими темпами. Просто мало кто об этом знает. Мы сейчас будем доводить это до сельхозпроизводителей, их сталкивать вместе, потому что в основном строили (хранилища) все для себя, а на самом деле, можно и для соседей», - пояснял глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир ВОЛИК.

В конце 2014 года Минсельхоз внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, утвердив подпрограмму «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания». На ее финансирование было заложено 79,3 млрд рублей с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма предполагает компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование процентной ставки по инвесткредитам на строительство ОРЦ. В данный момент Минсельхоз приостановил рассмотрение заявок на субсидирование части капзатрат, поскольку под эти цели не предусмотрено средств в бюджете.

Олег КЛИМЕНКО.