Приморье завалят дешевой свининой

Первый этап дальневосточного проекта обеспечен финансированием

Группа «Русагро», один из ведущих агрохолдингов в РФ, в рамках первой части так называемого «дальневосточного проекта» весной планирует начать строительство еще трех свинокомплексов и утильзавода в Приморье. С учетом новых мощностей к середине 2018 года в Приморье должны заработать пять свинокомплексов «Русагро» на 15 тыс. свиноматок.

Пять свинокомплексов, бойня, комбикормовый и утильзавод могут обойтись компании в 15 млрд рублей. «Все эти средства у нас есть, открыты кредитные линии. Более того, финансирование уже обеспечено и на следующие 50 тыс. тонн производства свинины, поэтому мы запустим все запланированные объекты вовремя», - заявил генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ.

Досье "Золотого Рога": АО «Группа «Русагро» (головная структура - Ros Agro Plc) в настоящее время является одним из наиболее крупных российских производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург), ООО «Приморская соя» (Уссурийск), торговые филиалы, а также контролирует около 665 тыс. га земли. Семье основателя «Русагро» Вадима МОШКОВИЧА принадлежит 70,7% акций компании, около 7% - у Максима Басова.

Убойная сила

В рамка мясного направления «Русагро» в декабре прошлого года приобрело на публичных торгах бойню в Уссурийске мощностью убойного производства 120 голов в час. Компания не раскрывает стоимость покупки.

Компания планирует дополнительно инвестировать до 500 млн рублей в модернизацию приобретенных зданий и закупку оборудования, необходимого для организации убойного производства.

Производство, призванное ускорить реализацию приморского проекта компании на мясном рынке, будет запущено в 2018 году. Параллельно «Русагро» начнет строить вторую, более крупную, бойню после создания для нее инфраструктуры. Ожидается, что этот объект будет запущен в 2019 году.

«Я считаю, что рынок мяса сейчас переживает хорошие времена. В последние полтора года, после снижения цены на животный белок, потребление свинины выросло и продолжает расти. В прошлом году, по нашим оценкам, оно выросло на 7%, мы продолжим развиваться и ждать, когда откроются экспортные рынки, чтобы еще больше увеличить инвестиции в этот сектор», - пояснил Максим Басов.

Особенности проекта

Напомним, что дальневосточный проект строительства свинокомплексов реализуется «Русагро» с 2016 года в Михайловском районе в рамках ТОР «Михайловский». Оператором проекта является ООО «Русагро-Приморье», учрежденное в июле 2014 года.

В состав проекта входят 10 свинокомплексов по 3 тыс. голов свиноматок в каждом; племенная ферма на 3 тыс. свиноматок; цех производства семени; убойное производство и мясопереработка мощностью 1,9 млн голов в год; завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов. Кроме того, предусмотрен комплекс по производству комбикормов в составе: комбикормовый завод, зернохранилище на 180 тыс. тонн.

Общая производительность проекта - 112 тыс. тонн мяса свинины в год в живом весе, сбыт которого нацелен на дефицитный внутренний рынок Дальнего Востока. Будут использованы технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производство ремонтных свинок для замены основного маточного стада.

В рамках проекта ГК «Русагро» приобрела уже более 82 тыс. га в Приморье, чтобы обеспечить комбикормовое производство собственной кукурузой и соей.

Планируемый срок запуска проекта - 2018 год, выход на полную мощность - в 2020 году, что увеличит производство свинины до 340 тыс. тонн в живом весе. Строительство двух дополнительных очередей нацелено на экспорт продукции в страны АТР, в частности в Китай, Японию, Южную Корею.

Досье "Золотого Рога": Животноводческие предприятия Приморского края в 2016 году увеличили производство свинины по сравнению с 2015 годом на 30,6% - до 17,763 тыс. тонн. По данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, значительная доля поставок продукции в регионе в прошедшем году пришлась на ООО «Мерси Трейд» (якорный инвестор ТОР «Михайловский» в Приморье) - 5,84 тыс. тонн свинины. «Мерси Трейд» осенью 2016 года ввело первый из шести новых свинокомплексов в Приморье, начало строительства второго запланировано на весну 2017 года. Производительность всех шести свинокомплексов ООО «Мерси Трейд» составит до 540 тыс. голов в год. Объем капитальных вложений инвестора в проект - 20 млрд рублей. На данный момент крупнейшими свинокомплексами в Приморье кроме «Мерси Трейд» владеют ООО «Спасский бекон» (комплекс проектной мощностью 30 тыс. голов свиней в год) и ООО «Ратимир» (ведущий производитель мясопродукции в ДФО).

Общая стоимость создания инфраструктуры ТОР «Михайловский» составляет 4,4 млрд рублей до 2017 года включительно. Обязательства краевого и федерального бюджетов определены в равной степени - 50 на 50. Финансовые обязательства Приморского края осуществляются путем строительства объектов дорожной и коммунальной (водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры.

Не до рыбы

Отметим, что в свое время «Русагро» интересовалась бизнесом по выращиванию рыбы на Дальнем Востоке, но затем от этой идеи отказалась.

«Аквакультура - интересный бизнес и перспективный, но этот сегмент достаточно маленький для нас. Мы не инвестируем в бизнесы, в которые не можем выйти в течение трех лет на уровень 3 млрд рублей по EBITDA. В этом числе, к примеру, бизнес по производству сыров, грибов, разведению рыбы в закрытых водоемах, выращиванию картофеля или яблок. Эти направления больше будут интересны для среднего бизнеса», - пояснил Максим Басов.

Олег КЛИМЕНКО.