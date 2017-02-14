В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи

Собственники одной из крупнейших рыбодобывающих компаний России передумали возвращать выделенный ранее в отдельную структуру бизнес

Гендиректор ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт» Денис ДРЕМЛЮГА досрочно покинул пост руководителя компании после того, как контрольный пакет акций одной из крупнейших рыбодобывающих компаний России перешел из офшора к российской компании, единственным учредителем которой является дочь Дмитрия ДРЕМЛЮГИ Алена ДРЕМЛЮГА.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», переход под российскую юрисдикцию произошел летом прошлого года, когда новым собственником 72,67% акций «Дальморепродукта» стало зарегистрированное во Владивостоке ООО «Владконэк». Ранее пакет принадлежал сингапурской компании DVS-R Pte. Ltd, основным бенефициаром которой был Дмитрий Дремлюга. В свою очередь, единственным учредителем ООО «Владконэк» выступает директор ООО «Аскания» Алена Дремлюга, сестра Дениса Дремлюги. Алена Дмитриевна, кроме того, с августа 2015 года возглавляет АО «ДМП-РМ», ранее выделенное из состава «Дальморепродукта». При этом те же 72,67% акций АО «ДМП-РМ» до сих пор принадлежат DVS-R Pte. Ltd.

Досье "Золотого Рога": «Дальморепродукт» - одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий: компания основана еще в 1930 году. «Дальморепродукт» занимался выловом крабов, трески, минтая, кальмара, китов, а также переработкой рыбы и производством консервов. В 2002 году Арбитражный суд Приморского края ввел на «Дальморепродукте» внешнее управление, которое затем неоднократно продлевалось. К моменту введения процедуры банкротства у ДМП было 82 судна, в том числе 8 плавбаз, 26 сейнеров-траулеров, 10 краболовных судов, 15 супертраулеров и др. 27 августа 2013 года производство по делу о несостоятельности «Дальморепродукта» было прекращено после заключения мирового соглашения между должником и кредиторами.

На момент заключения мирового соглашения общий размер всех требований кредиторов составил 1,5 млрд рублей. По состоянию на начало 2016 года размер требований снизился до 1,415 млрд рублей.

«В целях выполнения своих обязательств перед кредиторами, акционерами, сотрудниками компании, их семьями компания ОАО «ХК «Дальморепродукт» в настоящее время и в будущем намерена более эффективно использовать выделяемые квоты на вылов биоресурсов, не снижать темпов роста выпуска рыбопродукции при сохранении ее качества и конкурентоспособности», - сообщается в годовом отчете.

На сайте ПАО «ХК «Дальморепродукт» говорится, что компания занимает лидирующую позицию среди рыболовецких предприятий Дальнего Востока. «Имея разветвленную структуру, компания в состоянии обеспечивать весь цикл от добычи и переработки морепродуктов до транспортировки и хранения их на берегу. Холдинг имеет в своей собственности более двух десятков единиц рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота, транспортных судов для перевозки рыбопродукции, портовые мощности для приема и обработки судов, складские емкости для хранения рыбопродукции на берегу. Продукция холдинга широко известна как в России, так и за рубежом. За многие годы работы налажены отличные партнерские отношения со многими покупателями из Японии, Китая, Кореи, стран Евросоюза», - отмечает компания.

На прошлой неделе совет директоров «Дальморепродукта» досрочно прекратил полномочия гендиректора Дениса Дремлюги. Трудовой договор от 15 ноября 2013 года расторгнут с 11 февраля. Новым гендиректором сроком на четыре года назначен Александр ПАРХИН, до этого занимавший должность начальника отдела снабжения «Дальморепродукта».

Отметим, что в ноябре 2013 года внеочередное собрание акционеров приняло решение о реорганизации ХК «Дальморепродукт» (тогда ОАО) в форме выделения ОАО «ДМП-РМ». Выделенному обществу («ДМП-РМ») при реорганизации в порядке правопреемства были переданы права на добычу минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской и Северо-Охотоморской подзонах. А также права на добычу сельди в Западно-Беринговоморской зоне и в Северо-Охотоморской подзоне. В то же время за ОАО «ДМП» сохранились квоты на вылов трески в Западно-Беринговоморской зоне, кальмаров в Петропавловско-Командорской подзоне и камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне. Первоначально в совет директоров новой компании вошли гендиректор «Русского моря - добыча» (ныне «Русская рыбопромышленная компания», РРПК) Андрей ТЕТЕРКИН и три его заместителя, однако в дальнейшем они покинули компанию. В настоящее время одним из членов совета директоров «ДМП-РМ» выступает Денис Дремлюга.

Досье "Золотого Рога": «Русская рыбопромышленная компания» была создана в 2011 году (прежнее название – «Русское море - добыча»). Ее основными владельцами являются Максим ВОРОБЬЕВ (44,7%) и Глеб ФРАНК (40,66%), они же являются основными акционерами ПАО «Русская аквакультура» (прежнее название - «Русское море»). 5,5% долей РРПК принадлежит гендиректору компании Андрею Тетеркину. В состав группы входят дальневосточные добывающие компании ОАО «ТУРНИФ», ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба», ООО «Имлан» и ООО «Пелагиаль». Основными объектами промысла РРПК являются минтай и сельдь.

В годовом отчете АО «ДМП-РМ» за 2015 год говорится, что компания не имела собственного флота, используя на промысле арендованные суда. Доля «ДМП-РМ» в общем вылове в Приморье в 2015 году составляла всего 2,7% (19,8 тыс. тонн), в том числе 3,4% по вылову минтая (17 тыс. тонн) и 1,8% по вылову сельди.

На годовом собрании по итогам 2015 года, состоявшемся в сентябре 2016 года, акционеры «Дальморепродукта» проголосовали за обратную реорганизацию компании… путем присоединения к ней АО «ДМП-РМ». По условиям реорганизации, все имущество, права и обязанности АО «ДМП-РМ» возвращаются к ПАО «ХК «Дальморепродукт» в соответствии с передаточным актом и договором о присоединении. Способ размещения ценных бумаг - конвертация. Акции АО «ДМП-РМ» конвертируются в результате дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций в акции ПАО «ХК «Дальморепродукт». Коэффициент конвертации - 0,085.

Вторым этапом было одобрено увеличение уставного капитала ХК «ДМП» с 1 176 850 800 рублей до 1 276 850 800 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций ХК «ДМП» в количестве 1 млн штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Не прошло и года, как собственники решили дать «обратный ход». Как стало известной Деловой газете «Золотой Рог», акционеры «Дальморепродукта» на внеочередном собрании 9 марта рассмотрят вопрос об отмене решений, принятых годовым собранием 9 сентября 2016 года. Речь идет об отмене процедуры реорганизации «Дальморепродукта» в форме присоединения к нему АО «ДМП-РМ» и процедуры увеличения уставного капитала ПАО «ХК «Дальморепродукт».

Какая судьба ожидает «ДМП-РМ» в свободном плавании, остается только догадываться. Вполне возможно, у компании сменится собственник.

Олег КЛИМЕНКО.